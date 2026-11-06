La “invitación” de Gvozdenovich y su efecto dominó en Río Cuarto

El radicalismo provincial, en palabras del propio Rodrigo de Loredo, está cada vez más cerca de un acuerdo con La Libertad Avanza. La invitación formal que envió Matías Gvozdenovich a los presidentes de distintas fuerzas opositoras es la señal más fuerte (hasta el momento) en dirección a ese objetivo. El legislador mencionó, en primer lugar, a La Libertad Avanza y luego al Frente Cívico, PRO, Encuentro Vecinal, Partido Libertario, Partido Demócrata y Primero la gente y los convocó “a una mesa de diálogo para constituir la alianza que nos piden los cordobeses”.

En Río Cuarto, este accionar no pasará inadvertido. La presidenta del circuito Centro, Viviana Pomiglio, planteó que “si sucede una alianza con LLA, yo daría un paso al costado”. La dirigente alfonsinista emitió estas declaraciones minutos antes de asumir la presidencia de dicho circuito. El acto tuvo lugar a fines de octubre y contó con la presencia de Rodrigo de Loredo. Al mismo tiempo, el precandidato a gobernador manifestaba en una rueda de prensa que el acuerdo con LLA “está muy cerca” y que el gobierno nacional necesita su reelección. “Se juegan muchas cosas en el 2027”, consideró.

Sin embargo, desde otros circuitos como Banda Norte (presidido por Mario Álvarez) y Alberdi (conducido por Sergio Suárez) estarían 100% alineados a la estrategia deloredista. Lo mismo ocurre con los cinco congresales departamentales, quienes votaron la última resolución en favor de que el partido pueda conformar alianzas electorales el año que viene. Tal como lo indicó Alfil en ediciones anteriores, el circuito que preside Pomiglio también tiene a “radicales peluca” en su conducción como, por ejemplo, Claudio Miranda (cercano al concejal Gabriel Abrile, quien ya forma parte de la alianza La Libertad Avanza).

Más allá de la invitación de Gvozdenovich a LLA, el partido violeta en Río Cuarto ha dado mensajes en dirección opuesta. Por ejemplo, esta semana criticaron la gestión municipal (radical) de Berrotarán, pocos días después de que De Loredo ratificara su intención de converger en una alianza con los libertarios. Aún así, estos movimientos también se interpretan como formas de “presionar” a los gobiernos locales (con los que podría haber una alianza en 2027) y eventualmente, negociar un acuerdo.

En su publicación en X, Gvozdenovich le propuso a los presidentes de las fuerzas opositoras “una elección interna abierta en la que puedan votar los afiliados a nuestros partidos y todos los independientes”. Como alternativa, sugirió “un pool de encuestas realizadas por consultores que merezcan la confianza de todos, para que los cordobeses nos digan a quiénes quieren como candidatos”. Estas expresiones también podrían tener su repercusión en el radicalismo departamental que, pese a ser orgánico y acompañar la conducción provincial, ha tenido voces de varios intendentes que reclaman que el candidato sea radical. “Es De Loredo o nada”, consideran.

Realizarán trabajos en el acueducto de la zona del Puente Malvinas

El Ente Municipal de Obras Sanitarias informa que el próximo sábado 7 de noviembre, entre las 6:00 y las 20:00 horas, se ejecutarán importantes trabajos de infraestructura en el acueducto de la zona del Puente Malvinas, con una inversión total de 2.000 millones de pesos. Estas tareas representan la continuación, en una segunda etapa, de los trabajos iniciados en los últimos meses con el recambio de las válvulas maestras ubicadas en la nueva Circunvalación.

Las tareas contemplan dos empalmes al norte del puente, sobre cañerías de acero y hormigón precomprimido de 600 mm, el desvío de la conducción existente y el reemplazo de un tramo de 300 metros de cañería con materiales de mayor calidad y la instalación de nuevas válvulas de corte para operatividad y válvulas de aire para el lavado de las cañerías. Los trabajos estarán a cargo de la empresa UTE Astori-Federico, bajo la supervisión del EMOS.

Para llevar adelante estas tareas será necesario detener dos perforaciones, lo que provocará una disminución de la presión de agua en distintos sectores de la ciudad. Los ectores con restricción aguda son: Alto Privado Norte; Micro y macrocentro; Villa Dalcar y zona de influencia; Cementerio e Hipódromo; barrio Lomitas de Oro; Castelli I y II; Santa Rosa y Oncativo.

Desde el Municipio, solicitaron a los vecinos “procurar generar reservas de agua en sus tanques domiciliarios durante el viernes. Quienes no cuenten con tanques deberán acumular agua en recipientes limpios para las tareas domésticas”. Si bien está previsto que los trabajos finalicen el sábado a las 20:00 horas, la recuperación de la presión habitual en toda la ciudad será progresiva y se concretará durante el domingo. Por ello, es fundamental cuidar el agua, especialmente durante el viernes y el sábado.

Ante eventuales imprevistos que puedan demorar el restablecimiento del servicio, se encuentra previsto un plan de contingencia que será activado y comunicado oportunamente por Defensa Civil. El EMOS solicita la colaboración de la comunidad y el uso responsable del agua mientras se desarrollan estas importantes obras para fortalecer el sistema de abastecimiento.

“Es importante destacar que una vez culminada esta segunda etapa de mejoras en la infraestructura, esta prevista una tercera instancia, a realizarse dentro de los proximos 20 días”, remarcaron desde el gobierno local.

Por otro lado, el Municipio destacó que se continúa con el plan de mantenimiento de la red de desagües pluviales y, en los últimos meses, el Ente Municipal de Obras Sanitarias (EMOS) concretó la limpieza de 70 kilómetros de canales.

En esta etapa, y a partir de las lluvias registradas durante el último fin de semana, se intensificaron los trabajos en el Canal del Sur y en la laguna de contención ubicada en ese sector. Las tareas incluyen limpieza, despeje y mantenimiento de los canales, y la profundización de la laguna para optimizar su capacidad de almacenamiento y favorecer el escurrimiento del agua. El objetivo es que los sistemas de desagüe funcionen en condiciones óptimas y que la ciudad cuente con mayor capacidad de respuesta ante nuevos eventos climáticos como el fenómeno “El niño”.