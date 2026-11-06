De Rivas, más activo en el frente municipalista: apuntó contra Milei

De Rivas participó de manera virtual de la presentación de los intendentes cordobeses en el Congreso.

Guillermo De Rivas tomó posición en el reclamo que intendentes de todo el país llevaron al Congreso contra los recortes del Gobierno nacional. Aunque participó del encuentro de manera virtual por cuestiones de agenda, el mandatario riocuartense utilizó sus redes sociales para ratificar su postura y presentarse como representante de la Capital Alterna en una discusión que empieza a convertirse en una de las principales banderas del municipalismo cordobés contra la gestión del presidente Javier Milei.

“Ayer participé de manera virtual junto a 238 intendentes de todo el país en la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados para fijar una postura firme y unánime en defensa del interior productivo”, expresó el jueves en su cuenta de X. Su mensaje puso el acento en dos cuestiones: la distribución de los subsidios al transporte y el recorte de la cobertura del programa Remediar, temas centrales de la discusión que el frente municipalista cordobés llevó a la Cámara de Diputados.

Sobre el primer punto, De Rivas cuestionó que el AMBA reciba 460 millones de dólares en compensaciones tarifarias mientras el resto del país no percibe recursos por ese concepto. En su planteo, remarcó que los riocuartenses también aportan al Impuesto a los Combustibles y, sin embargo, deben afrontar las consecuencias de un esquema que deja al transporte urbano “al límite de su prestación”, con posibles reducciones y cortes del servicio.

El segundo eje estuvo vinculado con la política sanitaria. El intendente cuestionó el recorte del Plan Remediar, una reducción que, según advirtió, deja a miles de familias sin una herramienta de acceso a tratamientos. Asimismo, remarcó el efecto de la presión que esos recortes trasladan sobre los gobiernos provinciales y municipales, obligados a responder ante demandas sociales con recursos cada vez más limitados.

En línea con el planteo intendentista al Gobierno nacional, De Rivas buscó marcar una diferencia entre el equilibrio fiscal y sus consecuencias sociales. “Creo en las cuentas ordenadas y el equilibrio fiscal, pero jamás a costa de abandonar la salud y el bolsillo de nuestra gente”, sostuvo. Y anticipó que continuará reclamando en el Congreso por los recursos que considera correspondientes a Río Cuarto y las provincias.

En ese escenario, los jefes municipales se convierten en actores de una disputa que excede sus respectivos distritos. La defensa de los servicios locales, la presión sobre los legisladores nacionales y la denuncia de las desigualdades en la distribución de recursos pueden funcionar como una plataforma común para respaldar la continuidad del proyecto provincial en 2027.

De Rivas, en tanto, vuelve a ubicarse dentro de ese esquema. Su intervención virtual y el mensaje posterior le permitieron cumplir con la representación institucional de Río Cuarto, pero también sumarse más activamente a una narrativa política que empieza a ordenar las críticas del interior contra Milei. El reclamo por transporte y medicamentos todavía espera respuestas concretas del Congreso y del Gobierno nacional. Sin embargo, en Córdoba ya empieza a operar como algo más: una bandera con la que los intendentes buscan convertir las dificultades de gestión en un argumento de confrontación política.