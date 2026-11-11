CORDOBERS | Caras y Caretas Cordobesas

El presidente Alvear y el ex presidente Yrigoyen en Retiro. El último se aprestaba a viajar a Córdoba. Los gestos de ambos políticos contrastaban.

Fotos de viaje del caudillo radical (Primera parte)

“Caras y Caretas”, a la que cariñosamente llamamos “Caras”, tenía como uno de sus formatos narrativos favoritos la publicación de fotos dominando la página, más importantes que un título; y un texto breve al pie sobre los hechos atrapados con la luz e impresos en el semanario.

Las fotos, pruebas visuales de los hechos, se ven, miradas hoy, como algo que a la vez que los refleja con fidelidad, opera también como un recorte de su posible dimensión épica. Es un fotoperiodismo que achata los hechos, pocas veces los estetiza. Vista desde fuera, la situación registrada humaniza a sus figuras, las vuelve cotidianas. Parece que vivieran a la vuelta. O sea que, en síntesis, tienen todo lo invaluable de un documento y hay en ello oficio, pero no necesariamente poseen rasgos artísticos. Como la vida misma, hecha más de rutinas que de iluminaciones.

La narrativa escrita era más bien escasa, y la fotográfica guarda hoy, en la colección de la revista, el mismo valor documental de entonces. Enero de 1925. La cobertura del viaje del ex presidente Hipólito Yrigoyen a Córdoba, a apoyar a sus pollos, la fórmula gubernamental Soria-Gallardo.

Yrigoyen se afeitó y tomó unos mates antes que cante el gallo. A las cinco de la mañana, cuando abrió la puerta, ya lo esperaban varias personas en la vereda. Estaba todo listo para el viaje a la capital cordobesa. Entre los presentes se encontraba el Sr. Arroyo, que inmortalizó con una foto el momento. Dice la nota al pie:

“El Doctor Irigoyen, teniendo a su derecha al doctor Agudo Avila y a su izquierda al doctor Horacio Oyhanarte, abandona su domicilio particular de la calle Brasil, a las cinco de la mañana, en medio del entusiasmo de sus numerosos partidarios, que le esperaban para despedirle con motivo de su viaje a la provincia de Córdoba.”

La serie de fotografías sería publicada por “Caras” en dos tandas: la primera ilustra el comienzo del viaje del ex presidente, tomas en Retiro, y algunas otras en el interior del tren, próximo a partir, que aparecen en el número del 24 de enero de 1925; la segunda registra su paso por Rosario y la llegada a Córdoba del líder del radicalismo, publicadas el 31 de enero. Eran fotos tomadas por el enviado especial, que viajaba en el tren con Yrigoyen, el vicepresidente Elpidio González y el resto de la comitiva. Ese enviado era mencionado, simplemente, como señor Arroyo.

Las cosas estaban así: transcurría en la República Argentina la segunda presidencia radical, que ocupaba Marcelo Torcuato de Alvear, no precisamente un apellido del montón, y un hombre que, auspiciado por el propio Yrigoyen, se había revelado como alguien que renegaba del personalismo, léase Yrigoyenismo, y promovía una apertura del partido. Yrigoyen había visto florecer en su jardín un enemigo. Ahora se presentaba la oportunidad de ganar Córdoba.

El presidente Alvear concurrió a la estación de Retiro, a alentar al jefe personalista, acompañándolo hasta el tren. “Caras”, o el señor Arroyo, capturaba el contraste entre la mirada ceñuda del caudillo y la sonrisa jovial del Presidente de la Nación, parados uno junto al otro como buenos correligionarios. El pie de foto rezaba: “El Presidente de la República, doctor Alvear y el ex Presidente, doctor Irigoyen, recibiendo juntos los aplausos de sus partidarios en la estación del Retiro a las cinco de la mañana del domingo 18, momentos antes de partir el jefe del partido radical para Córdoba.

Nótese la amplia sonrisa del doctor Alvear y el gesto siempre adusto del doctor Irigoyen, a quien parece no convencerlo ampliamente aquello de que La unión hace la fuerza.”