Enroque corto en Río Cuarto | ¡Exigencias, lanzamientos y sorpresas! Todo lo que pasó en la trastienda política

Abrile lideró el Café Político de LLA

El periodista charlaba con su informante del ámbito político sobre los recientes movimientos de la militancia libertaria en la ciudad y la sorpresa que dejó la última semana.

Informante: ¿Vio lo que fue el café político que armó la Juventud de La Libertad Avanza en un bar del centro el jueves pasado? Prometieron armar un debate sobre economía, universidad, pantallas, inteligencia artificial y hasta salud mental y redes.

Periodista: Me enteré, sí. Imagino que fue un encuentro para seguir armando la estrategia digital. Muchos de los “influencers” locales estaban ahí.

I: Claro, pero no sé si le contaron que el gran atractivo de la jornada no fue precisamente un pibe de la juventud. La gran estrella y disertante invitado fue Gabriel Abrile. El concejal de Primero Río Cuarto, que además es médico y fue el primer radical de la ciudad en pasarse al barco de Javier Milei.

P: Mire usted. ¿Protagonista? ¿Tanto así?

I: Yo creo que así lo quisieron mostrar. Al hacerlo visible, el médico aporta lo que al espacio local le está costando consolidar. Le pone su experiencia y su visión para ayudar a moldear una discursiva libertaria que todavía renguea de agenda local. Y él en ese terreno transita con comodidad desde hace dos décadas.

P: Demuestra un protagonismo anticipado de cara a la campaña en la ciudad.

I: Totalmente. Lo que me llama la atención es que estén acudiendo al doctor para dar ese paso. La verdad es que, más allá de su integración al bando libertario, Abrile tiene movimientos propios. Digo, sabe moverse mejor y cada tanto se acomoda a los acuerdos. De hecho, no viene siendo uno de los que más critican al Gobierno local, si uno piensa el interés libertario por pegarle a Guillermo De Rivas.

P: ¿Cambio de enfoque?

I: Puede ser. Más cabeza, menos corazón (risas).

P: ¿Abrile fue el único dirigente en el Café?

I: Todos jóvenes, menos él. Pero faltó Laura Soldano, la máxima referente de LLA en el sur provincial. Me parece que no estaba en la ciudad, pero me apuntan que es muy difícil juntarlos a Soldano y Abrile en un mismo lugar. ¿Les costará compartir tarima?

Lanzados

El periodista charlaba con su informante político sobre los movimientos y definiciones de cara a las próximas elecciones en la región.

Informante: ¿Vio cómo se van alineando las piezas en los municipios? En estos días hubo confirmaciones importantes de reelecciones que ya venían sonando. Se lanzaron Javier Girardi en Las Vertientes y Néstor Peralta en Chaján.

Periodista: Van por otro turno.

I: Exacto. Pero fíjese lo que pasa en Chaján: el lanzamiento de Peralta cae justo en medio de una tensión brava con Ricardo Reynoso, el ex intendente peronista que tiene intenciones de volver a postularse. Esto le eleva la temperatura a los armadores del oficialismo, que querían calmar las aguas y ahora se chocan con la confirmación del actual jefe comunal en la cancha.

P: Un escenario movido.

I: ¡Totalmente! Pero mire también lo que pasó en Las Higueras. El intendente Gianfranco Lucchesi zanjó de un plumazo todas las especulaciones. Salió a decir que su prioridad absoluta es la ciudad y echó por tierra los rumores de que se sumaría a las provinciales con una candidatura a legislador.

P: Me consta que existieron esas charlas sobre el salto a la Legislatura.

I: Existieron, seguro. Pero al final primó la lógica. Parece que Lucchesi le rinde y le aporta mucho más a Martín Llaryora consolidado en la intendencia de Las Higueras que en una banca legislativa.

Intimación a ex autoridades (parte 2)

La cronista dialogó con el dirigente de Generación X tras la última publicación del Enroque Corto sobre la deuda de EMOS contraída por la anterior conducción de la UCR Banda Norte. El monto adeudado, hasta el momento, superaría los $3 millones.

Dirigente: Me gustaría comentarle algo. Me dio la impresión que se enfocaron más en la interna radical con la denuncia a las ex autoridades por la deuda de EMOS. No me malinterprete, obviamente hay diferencias entre las ex autoridades y las actuales. Pero me gustaría remarcar que el hecho es de una enorme gravedad institucional.

Periodista: Nadie dijo lo contrario. De hecho, comparto esa apreciación. Sí quiero mencionar que, en la intimación que publicaron en las redes y donde instaron a que las ex autoridades paguen lo adeudado, se dirigieron explícitamente al espacio “Más Radicalismo”. De alguna manera, eso hace que uno lo enmarque en el contexto de la interna. Al menos ese mensaje en particular.

D: Está claro. Pero insisto en que, más allá de eso, hay algunas cuestiones que estaría bueno remarcar sobre el hecho concreto. Si me lo permite…

P: Por supuesto. Lo escucho.

D: Son más de dos años de deudas que contrajo la anterior conducción. Y no me parece menor que el espacio que conducía ese comité tiene una concejal, un tribuno de cuentas y un director que representa a la oposición en el propio EMOS, organismo al que se le adeuda el pago del servicio. Por eso le digo que, institucionalmente, es algo grave.

P: Pasaron varios días desde que salió esta intimación en redes sociales para que se pongan al día. ¿Se sabe si lo hicieron?

I: Hasta finales de la semana pasada, la deuda seguía impaga. Esta semana era el vencimiento del pago correspondiente al mes pasado. Pero como sabrá, se adeudan todos los períodos desde abril del 2024 hasta la actualidad. La mayor parte de los meses que se adeudan están en instancia prejudicial, lo cual es grave. Y nosotros tenemos el compromiso de denunciar irregularidades y no naturalizar aquello que está mal. Acá hay dirigentes que tienen responsabilidades públicas y dejaron una deuda millonaria, mientras los vecinos de Río Cuarto tienen que cumplir sus deberes todos los meses.

El PD suma referentes

La cronista recibía un mensaje del informante de la región.

Informante: Sé que todos estamos con el tema de la agenda del Papa, pero la rosca no se detiene por eso. (Maximiliano) Camusso presentó una nueva incorporación a su espacio: Laura Carlini, actual integrante del tribunal de cuentas de Vicuña Mackenna.

Periodista: Interesante dato. ¿Es oposición u oficialismo en Mackenna?

I: Del oficialismo. Me parece interesante porque, como habrá visto, las adhesiones que se dieron en los últimos meses han tenido a gente de varios espacios. No necesariamente afiliados a otros partidos pero sí gente que viene de distintas extracciones. Me refiero a que no solo se han sumado quienes se “quedaron afuera” de La Libertad Avanza. Y cuando se suma gente que tiene algún recorrido político o institucional en sus localidades, ayuda al crecimiento territorial del espacio.