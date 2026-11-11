Tras la visita papal, el aniversario del Imperio estira la agenda positiva

Guillermo de Rivas

La visita del papa León XIV a Córdoba dejó una postal de convocatoria, entusiasmo y movilización que el oficialismo buscará prolongar en el Imperio. Este miércoles 11 de noviembre, apenas un día después de la movilización religiosa en la provincia, Río Cuarto tendrá su propia celebración, con los 240 años de la ciudad como excusa para extender un clima que el Gobierno de Guillermo De Rivas pretende convertir en algo más que una sucesión de festejos. La apuesta es sostener una agenda positiva y aprovechar el momento para reforzar la imagen de gestión que el oficialismo buscará llevar a la próxima campaña provincial.

La concatenación de ambos sucesos no parece casual. Después de la convocatoria que generó la presencia del Papa, el aniversario ofrecerá otra oportunidad para poner en escena una ciudad movilizada, con actividades públicas y una celebración que tendrá a la alegría como protagonista. La elección de Los Caligaris para cerrar la jornada central funciona como una señal de esa búsqueda. La banda cordobesa es una referencia inmediata de la fiesta popular y su presencia en el Anfiteatro Griego le dará al cumpleaños un tono marcadamente festivo.

La celebración de este año parece exceder la organización de un festejo a la altura de los 240 años del Imperio. En medio de los movimientos que anticipan la campaña provincial, es notoria la intención política de sostener el entusiasmo, generar identificación y asociar al Gobierno con una agenda capaz de ofrecer motivos para celebrar en un contexto económico y social que no siempre los proporciona. De Rivas pretende que esa energía no se agote en una jornada, sino que funcione como marco para mostrar los distintos frentes de gestión: obra pública, asistencia social y desarrollo productivo.

La operación tiene, además, una dimensión provincial. El intendente y el gobernador Martín Llaryora comparten un mismo horizonte electoral y la valoración de la gestión local puede funcionar como un activo para el proyecto del cordobesismo. Mostrar a Río Cuarto como una ciudad activa, con inversión, eventos y capacidad de organización también supone ofrecerle al oficialismo provincial una vidriera en uno de los distritos de mayor peso político del sur cordobés. La búsqueda no se agotará en el aniversario y pretende extenderse durante todo noviembre, con acontecimientos como el regreso del Turismo Carretera a la ciudad.

La campaña, por debajo de la superficie

La visita papal y el aniversario aparecen en la antesala de lo que será el lanzamiento más explícito de la campaña provincial. En distintos sectores del peronismo ya se habla de la posibilidad de que Llaryora anuncie en las próximas semanas la fecha de las elecciones, un movimiento que terminaría de acelerar los tiempos políticos.

En Río Cuarto, esa posibilidad ya empieza a ordenar los movimientos. Las reuniones del PJ en los tres circuitos de la ciudad durante la semana pasada fueron una primera señal de activación. Después de los festejos, la intención será avanzar en la distribución de responsabilidades, la definición de objetivos y la organización territorial de una campaña que tendrá a la capital alterna como uno de sus escenarios centrales.

La estrategia parece tener dos velocidades. Mientras la dirigencia comienza a ordenar el trabajo electoral, el Gobierno municipal buscará que la actividad pública transite por carriles menos confrontativos. Al menos durante lo que resta de noviembre, la prioridad será sostener una agenda de gestión y acontecimientos positivos. La disputa electoral avanzará por debajo de esa superficie, pero el oficialismo no parece interesado en que se convierta todavía en el eje excluyente de la conversación pública.

Los imponderables de la realidad económica y social seguirán imponiendo sus condiciones y la oposición buscará discutirle al Gobierno los resultados de gestión. Sin embargo, el peronismo apuesta a que esos temas no desplacen el tono general de una agenda que quiere mostrar a la ciudad en movimiento.

La visita del Papa dejó una primera postal de convocatoria y emoción a escala provincial. Los festejos de Río Cuarto buscarán prolongar esa sensación en el territorio local. Después llegará el momento de ordenar la estructura, discutir candidaturas y salir a buscar votos. Por ahora, De Rivas y el peronismo quieren que la ciudad transite por una agenda en la que predominen los festejos, las obras y la celebración. La apuesta es que ese clima también pueda convertirse en respaldo electoral cuando llegue la hora de las urnas.

Río Cuarto extiende los festejos por sus 240 años con más de 60 actividades durante noviembre

Los festejos por los 240 años de Río Cuarto se extenderán durante todo noviembre con más de 60 actividades. Uno de los momentos centrales de los festejos será el 11 de noviembre, cuando las actividades comenzarán en Plaza Roca y culminarán por la noche en el Anfiteatro Griego con la presentación de Los Caligaris.

Luego de la celebración central, uno de los principales atractivos será el regreso del Turismo Carretera al Autódromo local, el sábado 14 y domingo 15. La previa comenzará el jueves 12 con una exposición de autos, firma de autógrafos y un recorrido de los vehículos desde Parque Sarmiento hasta Plaza Olmos, donde se realizará la presentación oficial. El viernes 13, en tanto, tendrá lugar la 12° edición de La Noche de los Museos a la luz de la luna, con actividades en distintos espacios culturales.

El fin de semana también ofrecerá propuestas musicales y recreativas, como el Pericón Nacional, la Peña del Abrazo, la Caminata Perruna y las ferias del Parque Sarmiento y el Viejo Mercado.

La segunda quincena tendrá otros eventos destacados. El sábado 21 se realizarán el festival de bandas locales Salve Rock, el Gran Premio Ciudad de Río Cuarto y el espectáculo de Paz Martínez en el Teatro Municipal. También se sumarán la gala de "El Cascanueces", del Moscú State Ballet, y un partido de la Selección Argentina Sub 16.

La agenda se completará con actividades educativas, operativos barriales, avistaje de aves en la Reserva Chocancharava y una jornada de cicloturismo por la Costanera. El cierre será el lunes 30 con una jornada ambiental solidaria.

Así, el aniversario será el punto de partida de un mes con propuestas culturales, deportivas y recreativas en diferentes sectores de la ciudad.