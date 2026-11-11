La misa del Papa, punto de encuentro de intendentes del sur

La misa celebrada en el predio de FAdeA reunió a intendentes de distintas localidades del departamento Río Cuarto. Los jefes municipales encontraron en la convocatoria religiosa un espacio de encuentro y una oportunidad para mostrar unidad en uno de los eventos de mayor trascendencia institucional de los últimos años. El intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, estuvo junto a sus pares del Gran Río Cuarto, Gianfranco Lucchesi (Las Higueras) y Maximiliano Rossetto (Holmberg). También asistieron otros mandatarios del PJ Sur como Franco Suárez (Sampacho), Néstor Peralta (Chaján), Mauricio García (Achiras), Flavia Bonelli (Suco), Rosana Ferreyra (La Cautiva), Rubén Máspero (Bulnes) y Nahuel Biolé (Las Peñas Sud). El radical Javier Girardi (Las Vertientes) también apareció en la foto.

La imagen, per se, no indica necesariamente una señal de construcción política hacia el año que viene pero evocó la unidad que se vio en espacios de articulación como el Ente Metropolitano del Gran Río Cuarto -organismo que hace dos años no se reúne como tal-. Salvo excepciones, la mayoría de los intendentes del departamento que formaron parte de la agenda papal fueron peronistas. ¿La ausencia de Rodrigo de Loredo habrá influido en esta decisión?

Como es sabido, el ex diputado radical y precandidato a gobernador no asistió al predio de FAdeA y su participación en la agenda papal se limitó a esperar al Sumo Pontífice fuera del Arzobispado en la ciudad de Córdoba. En la misa de FAdeA, una de las pocas presencias deloredistas del sur fue la intendenta de Elena, Romina Aguirre (alfil de De Loredo en el departamento).

En la misa, tampoco estuvo presente el senador Luis Juez, algo que también podría haber “desalentado” la presencia de dirigentes juecistas del departamento. En ese sentido, La Libertad Avanza ocupó la centralidad opositora en la misa de FAdeA, con la presencia de los diputados nacionales por Córdoba (incluida Laura Soldano, referente principal de LLA Río Cuarto).

Por ahora, la misa de León XIV dejó una fotografía de intendentes reunidos alrededor de un acontecimiento que, por supuesto, trasciende cualquier disputa partidaria. Y más allá de cualquier especulación que se pueda hacer en torno a las presencias y ausencias regionales, algunos intendentes pudieron anotarse algunos puntos en sus propias localidades a partir del rol de sus gestiones en la organización del viaje hacia la ciudad de Córdoba. Un caso claro fue el de Las Higueras, donde el intendente Gianfranco Lucchesi y su equipo se mostraron al frente de la organización de un viaje que trasladó a más de 120 vecinos de dicha localidad hacia la ciudad de Córdoba.

Tras la ceremonia, De Rivas puso el énfasis en el mensaje del Pontífice y en la dimensión histórica de la jornada. En sus redes sociales, el intendente de Río Cuarto destacó que se trató de una visita que “volvió a conmover a Córdoba” 39 años después de la presencia de Juan Pablo II y agregó: “Nos interpelan profundamente y nos dejan una guía clara para seguir trabajando por el bien común, la cultura del encuentro y una comunidad más justa para todos”.

Con una caravana, Río Cuarto se prepara para el regreso del TC

Este jueves 12 de noviembre, tres autos de la máxima categoría del automovilismo argentino protagonizarán una exhibición que comenzará a las en el Parque Sarmiento y continuará con una caravana que recorrerá distintos sectores de la ciudad hasta la Plaza Olmos de la Juventud, donde se realizará la presentación oficial de la carrera con pilotos, autoridades, autos de competición y sorteos.

En el marco de los festejos por los 240 años de Río Cuarto, el Turismo Carretera tendrá una presentación especial este jueves, con una propuesta que llevará los autos de competición a las calles de la ciudad. La actividad permitirá que vecinos y visitantes disfruten de cerca de los vehículos de competición, en la antesala a la carrera que se desarrollará el sábado 14 y domingo 15 de noviembre en el Autódromo de Río Cuarto.

En ese marco, las actividades comenzarán a las 17:00 horas en el Parque Sarmiento, sobre calle Juan Cruz Varela, donde se exhibirán tres autos del Turismo Carretera. Durante la previa habrá música, juegos, animación y diferentes acciones promocionales destinadas al público que se acerque a compartir la jornada.

Posteriormente, a las 18:00 horas, los vehículos iniciarán una caravana de aproximadamente cuatro kilómetros que atravesará distintos sectores de Río Cuarto, desde el Parque Sarmiento hasta la Plaza Olmos de la Juventud, frente al Palacio Municipal.

La caravana partirá a las 18:00 hs. desde la calle Juan Cruz Varela, en inmediaciones del Parque Sarmiento, y recorrerá las calles Santa Fe y Estados Unidos, para luego incorporarse a la avenida Marcelo T. de Alvear y cruzar el puente Obregón Cano. A continuación, los autos descenderán hacia avenida España y continuarán por calle Constitución hasta Buenos Aires.

El recorrido seguirá por San Martín y posteriormente por Belgrano, hasta llegar a la Plaza Olmos de la Juventud, en las inmediaciones del Palacio Municipal. Por este motivo, se invita a los vecinos a tener en cuenta los horarios y las calles por las que transitan los vehículos, a fin de facilitar el desarrollo de esta actividad especial que convocará a una importante cantidad de público.

En tanto, una vez finalizada la caravana, se realizará frente al Palacio Municipal la presentación oficial de la competencia, con la participación de pilotos del Turismo Carretera y autoridades municipales y provinciales. La jornada también contará con autos de competición en exhibición y sorteos para el público.

Asimismo, cabe remarcar que, desde el inicio de la caravana en el Parque Sarmiento, las calles comprendidas en el recorrido permanecerán cerradas al tránsito particular durante aproximadamente 20 minutos, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el desplazamiento de los vehículos de competición.

El Turismo Carretera regresará al Autódromo de Río Cuarto después de 14 años de ausencia, con una competencia que reunirá a las principales figuras del automovilismo nacional y a miles de fanáticos durante el fin de semana.