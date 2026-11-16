Enroque corto en Río Cuarto | Los primeros de la semana

Precandidata libertaria en Hernando

La cronista recibió un mensaje del informante de la región tras la presentación de Nancy Marengo como precandidata a intendenta de Hernando.

Informante: La Libertad Avanza está a full en el interior. No se si vio la presentación de Marengo en Hernando. Mire estas fotos

Periodista: No me parece poco que haya ido Bornoroni, Juez…

I: Entiendo que también había representantes del PRO y de Primero La Gente. Evidentemente, se buscó dar una señal de unidad muy similar a lo que podría ser la alianza La Libertad Avanza.

P: ¿Qué piensa de esta movida? Insisto, es una foto que tiene al menos dos posibles candidatos a gobernador por la oposición.

I: Es cierto. Si bien se habla de precandidatura, lo cual demuestra cierta prudencia para no quemarse antes de tiempo, la foto dice mucho con esas presencias. Sé que Marengo ha estado en el radicalismo, ha sido presidenta del Concejo Deliberante y tuvo diferencias con la UCR durante la gestión Bottasso. Incluso se especulaba que podía jugar en un espacio vecinalista pero, finalmente, manifestó sus intenciones de representar a LLA.

P: Bueno, supongo que el intendente de Hernando (Ricardo Bianchini) buscará la reelección.

I: Seguro pero ojo, que también hay quienes agitan que el legislador Bottasso podría volver a intentarlo. Por ahora, solo especulaciones. Lo concreto es que podría haber más de dos alternativas en la boleta el año que viene.

Bomberos en kayaks

El periodista conversaba con su informante político sobre el fuerte temporal que azotó a la ciudad y las repercusiones que dejó el agua acumulada en las calles.

Informante: ¿Vio la imagen que se viralizó este fin de semana? Los bomberos voluntarios movilizándose en kayak por las calles anegadas cerca del cuartel. Una postal que acaparó todas las pantallas.

Periodista: Me llegó el video, sí. Aunque por lo que supe estaban colaborando y retirando obstrucciones de los desagües para que el agua escurriera más rápido...

I: Exactamente, estaban laburando para descomprimir la situación, pero en las redes sociales eso duró poco: se transformó de inmediato en una catarata de reclamos y críticas directas hacia la gestión municipal.

P: Lo supuse.

I: En defensa de la Muni, hay gente que está esperando que pase algo para salir a tirarle todo el odio, pero después callan con otras cosas. Es comprensible el malestar de los vecinos ante las inundaciones, aunque si te llueven 80 milímetros en menos de una hora, estas cosas van a pasar.

P: Les pasó a todas las gestiones y es un problema de nunca acabar.

I: Coincido. La lluvia no se le puede achacar al municipio, pero el enojo de la gente es evidente y cada vez que pasan estas cosas muchos disparan inmediatamente contra De Rivas. La época de lluvias le trae una fragilidad enorme al oficialismo.

P: Encima fue la foto previa a lo del TC. El sábado salió el sol y se fueron al Autódromo.

I: Claro. Aplicaron el manual de supervivencia: silencio absoluto al día siguiente sobre la famosa imagen del kayak, esquivando responsabilidades que creen no tener, y una jugada rápida para enfocar toda la agenda a las carreras. También estuvo la visita del gobernador, así que rápidamente salieron a cambiar el eje de la discusión.

Polémica por los “cuetes”

El periodista conversaba con su informante político sobre los coletazos que dejó la celebración del Día de la Ciudad y el evidente desacato a las normativas vigentes.

Informante: ¿Vio cómo arrancó la semana pasada con el tema de la pirotecnia? La Municipalidad salió con los tapones de punta a lanzar una fuerte campaña de concientización, pero bastó un par de días para demostrar que buena parte de la gente se pasa la prohibición por donde ya sabemos.

Periodista: Me enteré, sí. En eventos deportivos…

I: ¡Tal cual! En el clásico entre Atenas y Estudiantes tiraron cohetes a lo loco. Lo más llamativo es que era un partido promocionado por la propia Municipalidad y que lo tuvo al propio intendente (Guillermo De Rivas) en la cancha entregando los premios. Simultáneamente, en Banda Norte se estaba jugando otro partido del campeonato y la pirotecnia tronó de lo lindo también ahí.

P: ¿Se vendrán las multas?

I: Uno supone que deberían. Hasta el momento, no se lo puedo confirmar. Pero queda pendiente saber si se hicieron los trámites y reclamos correspondientes.

P: Habrá que chequear si hubo sanciones reales o si quedó en una advertencia.

I: Eso es lo que se está averiguando por ahora: si efectivamente hubo multas o si pasará como si nada. Pero no pierda de vista un detalle clave sobre uno de los casos de pirotecnia. Banda Norte es el club del intendente, y para colmo este sábado el club alojó un importante encuentro cultural donde también estuvo presente el gobernador.

Río Cuarto, ausente en el encuentro de radicales disidentes

La periodista dialogaba con el informante radical tras el encuentro que se llevó a cabo en Carlos Paz, organizado por el espacio “UCR de pie”.

Periodista: No vi que haya radicales de Río Cuarto en el “mini Giardino” que se hizo en Carlos Paz. ¿Sabe si fue alguien?

Informante: Entiendo que no hubo nadie del departamento Río Cuarto.

P: ¿En serio? Me resulta raro. Sobre todo porque en el espacio organizador había varios dirigentes que acompañaron al Turco Jure durante la interna. Y de por sí, hay una buena presencia de radicalismo anti Milei en la ciudad.

I: Si se fija bien, no hay muchos radicales riocuartenses que respondan directamente a esos dirigentes de la Tercera Vía, independientemente del Turco. Ojo, sé que algunos tenían la intención de ir y no pudieron por cuestiones personales. Pero compartieron la invitación en sus redes sociales y respaldaron la actividad.

P: Aún así, me sigue pareciendo extraño…

I: Yo no me quedaría solo con las ausencias. No haber ido a este encuentro no cambia el espíritu de buena parte del radicalismo riocuartense que se ha plantado en muchas oportunidades contra de la conducción provincial y su intención de acordar con La Libertad Avanza. Ni hablar de que el comité local fue el primero del interior en elaborar un documento rechazando una alianza con LLA y el PJ cordobés.

P: Bueno, vi que esa fue una de las conclusiones del encuentro en Carlos Paz: “No somos libertarios ni cordobesistas”. No quiero sugerir nada pero…

I: No es la primera persona que insinúa que una parte de la UCR Río Cuarto podría jugar con el peronismo. No voy a negarlo porque no puedo hablar por todos. Pero hay un sector que seguimos convencidos de que no es por ahí. Hay que volver a hablar de radicalismo, de una vez por todas.