LLA busca regionalizar su ofensiva impositiva y De Rivas se prepara

Soldano mueve a los suyos en campaña y Abrile es el aliado que LLA necesita en el Legislativo local.

Tras varias semanas de oficialistas cordobeses achacándoles a sus eventuales rivales de 2027 la falta de un proyecto de Gobierno, durante el fin de semana en el Panal y sus terminales del interior evitaron pronunciarse sobre el impacto que podría tener en la discusión pública la propuesta de Gabriel Bornoroni: eliminar por completo el impuesto inmobiliario provincial. La iniciativa generó el ruido que esperaba y ahora busca instalarse en cada distrito.

En localidades como Río Cuarto se espera que el tenor de las intervenciones libertarias vaya en línea con aquel primer anuncio de campaña de Bornoroni. En la Capital Alterna, como en cada municipio, se acerca la aprobación del Presupuesto 2027 y también la oportunidad para que los aliados de Laura Soldano en el Concejo Deliberante trasladen al plano local la estrategia con la que esperan exponer a los oficialismos peronistas por el cobro de impuestos y tasas.

El Gobierno de Guillermo De Rivas trabaja en reunir los votos para que el Presupuesto salga aprobado en primera lectura por estos días, sin episodios de tensión con los bloques opositores que puedan complicar el camino hacia la segunda. Sin embargo, en el peronismo leen los últimos movimientos libertarios en torno al cobro de tasas como una señal que anticipa días de cruces.

La Libertad Avanza, con la diputada Laura Soldano al frente, incrementó el ritmo de movilización y ya se encuentra en plena campaña. Más allá de hacer pie en diferentes localidades con candidatos propios, el trabajo de posicionamiento de Bornoroni entre los electores del sur provincial también responde a la necesidad de contrastar el esquema de cobro de tasas municipales y provinciales con la propuesta de un Gobierno que apunta a reducir la carga impositiva. Un revival de la línea con la que Javier Milei llegó a la presidencia de la Nación, pero también con la que José Manuel de la Sota inició la larga era cordobesista.

Por eso no sorprende el lugar que empezó a ocupar Gabriel Abrile en el equipo libertario. El concejal preside uno de los bloques opositores que podrían ponerle trabas a De Rivas durante el tratamiento del Proyecto de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos. El médico que este año dejó el bando radical para jugar con la camiseta violeta comenzó a ganar protagonismo en la primera línea de dirigentes libertarios que trabajan en la campaña, algo que no respondería solamente a una posible proyección de cara al armado de listas, sino que también podría tener efectos inmediatos en la discusión riocuartense.

Más activo en el armado, todo indica que el edil será una pieza clave para que el espacio libertario traslade al plano local la propuesta de eliminación de impuestos que Bornoroni puso en agenda en Córdoba. No se trataría necesariamente de llevar iniciativas propias, con pocas posibilidades de prosperar en el marco del proyecto oficial, sino de introducir el discurso libertario en el debate. “Hagan lío”, parece ser el pedido del candidato provincial, en una apropiación de aquella frase del papa Francisco.

En el Gobierno municipal esperan que ese escenario tome forma durante esta misma semana. Entienden que la necesidad de los libertarios del sur es instalar la discusión impositiva y tarifaria. La inversión en servicios y obra pública también tendrá un lugar en la pelea que se dará en el recinto por el Presupuesto, pero la cuestión de las tasas empieza a ocupar los primeros lugares del temario por su impacto en los vecinos.

Cabe recordar que De Rivas presentó un cálculo para 2027 que establece actualizaciones de acuerdo con la inflación estimada para el próximo año, con un porcentaje que el Municipio ubica por encima del 30%, más de 12 puntos por encima de la proyección inflacionaria del Gobierno de Milei. Las preguntas que empiezan a surgir desde la oposición tienen que ver con la modalidad de aplicación de esa actualización —si se implementará de una vez al comenzar el año— y con la posibilidad de que el esquema habilite nuevos incrementos durante el ejercicio.

Los representantes de De Rivas en el Legislativo preparan el libreto para defender el proyecto ante la aparición de los embates libertarios. La respuesta podría ir en más de un sentido. Por un lado, con la defensa de la moratoria y las herramientas que el Mójica puso a disposición de los contribuyentes, junto con incentivos y otras acciones orientadas a reducir la presión impositiva. Por el otro, con el argumento de que la carga sobre el bolsillo responde principalmente a la caída de recursos que llegan desde el Gobierno nacional y al esfuerzo de los intendentes para amortiguar una crisis económica que también golpea a las familias riocuartenses.

La carta del contraste y el enfrentamiento con el Gobierno libertario y sus militantes forman parte de la construcción que el peronismo prepara en Río Cuarto para defender el proyecto de reelección del gobernador Llaryora. Así, la discusión por el Presupuesto municipal puede convertirse en algo más que una disputa por los números del próximo año: un anticipo del enfrentamiento político que el oficialismo provincial deberá afrontar rumbo a 2027.

Inicia un nuevo paro docente en la UNRC por 48 horas

La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) tendrá este lunes 16 y martes 17 de noviembre dos jornadas de paro docente convocadas por la Asociación Gremial Docente (AGD), en el marco de la Semana de Protesta por la Universidad y la Soberanía.

La medida contempla un paro total de actividades y sin asistencia a los lugares de trabajo, como parte del plan de lucha que impulsa el gremio frente a la política del Gobierno nacional hacia las universidades públicas.

Desde AGD señalaron que la protesta responde al ajuste presupuestario, el desfinanciamiento del sistema universitario y el deterioro de las condiciones laborales de los docentes. También cuestionaron al Gobierno por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y por desconocer, según expresaron, la voluntad de la comunidad universitaria.

En la convocatoria, el sindicato planteó que las dos jornadas de paro buscan profundizar el reclamo en defensa de la universidad pública y de los recursos necesarios para su funcionamiento.

“Defender la Universidad Pública es defender nuestra soberanía y nuestro futuro”, expresaron desde la organización gremial, que enmarcó la medida dentro de una protesta más amplia por el financiamiento del sistema y las condiciones de trabajo.

La suspensión de actividades se extenderá durante ambas jornadas y se desarrollará sin concurrencia de los docentes a sus lugares de trabajo.