De Rivas convocó a Río IV a “construir hitos” como la Circunvalación

“Seamos hacedores, no solo relatores, del Río Cuarto que viene”, dijo el intendente Guillermo De Rivas durante el acto central por los 240 años de Río Cuarto. En la Plaza Roca, el jefe municipal dio un discurso que apuntó a “proyectar el Río Cuarto del futuro” y citó al Papa León XIV, quien en su reciente paso por Argentina destacó que “ninguna generación comienza la Patria desde cero. La Patria que hoy está en manos de ustedes será mañana la herencia de otros”.

El jefe municipal aprovechó el “espíritu papal” que dejó la visita del Sumo Pontífice en el país y particularmente, en Córdoba. El discurso de León XIV fue un puntapié para reivindicar el rol de sus antecesores en la ciudad y trazar un panorama del “Río Cuarto que viene”. En ese sentido, apeló a mostrar un Río Cuarto “en transformación” y habló de construir hitos como la nueva Circunvalación, obra emblemática para la Capital Alterna y la región.

Aunque no hizo ninguna alusión explícita a la oposición, De Rivas dejó algunas definiciones que pueden leerse en clave de disputa política. Al cuestionar las miradas críticas sobre la ciudad, afirmó: “Nosotros no somos eso que denostan. No venimos de ahí, no queremos proponer eso como opción a los riocuartenses que vendrán”. También instó a los presentes a “ser hacedores, no solo relatores”, lo que rememoró algunas viejas críticas a la oposición de parte del mandatario.

Uno de los planteos más resonantes apuntó a la necesidad de “defender” a la ciudad de las miradas críticas y las comparaciones con otros lugares. “Cuidemos lo que somos, porque justamente vienen algunos discursos de odio, de la comparación permanente, de una mirada contemplativa y valorativa de otros lugares y por allí, tantas veces hay una mirada crítica del Río Cuarto que tenemos”, expresó De Rivas.

Esta reflexión trae a la memoria una frase que marcó la última visita de Rodrigo de Loredo, a fines de octubre. El precandidato a gobernador radical comparó a la ciudad de Río Cuarto con Rosario en términos de inseguridad. Dichas expresiones fueron repudiadas por funcionarios municipales (como el secretario de Gobierno, Roberto Koch); el propio ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros; y diversos referentes del PJ local.

Este es el penúltimo festejo del Día de la Ciudad de esta gestión y, por supuesto, el discurso de De Rivas también se lee en clave electoral. La consigna de “ser hacedores del Río Cuarto que viene” en vinculación con la obra de la Circunvalación como uno de los “grandes hitos” de un trabajo conjunto con el gobierno provincial fueron algunos de los puntos que se trazaron hacia el 2027 (y 2028). “Seamos creadores de hitos, de nuevas obras emblemáticas. Algunas ya llegaron, como la Circunvalación, la obra más grande de nuestra historia y que representa un enorme desafío como ciudad que debemos construir juntos”, manifestó.

La referencia tiene una dimensión que va más allá de la infraestructura. La Circunvalación aparece como una de las principales apuestas para exhibir una transformación que trascienda este período de gobierno y pueda convertirse en uno de los argumentos principales de cara al 2028 para hablar de “el antes y el después” de la Capital Alterna. El intendente también mencionó la expansión de algunos sectores y barrios de la ciudad, los nuevos parques industriales y el desarrollo de las universidades como parte de los desafíos que deben acompañar el crecimiento local.

El apelar a una “ciudad más humana” (eje que planteó en su campaña electoral del 2024) también apareció en el cierre de su intervención: “Que mire al otro como si fuera mi hijo. Que mire al anciano como si fuera mi padre” dijo De Rivas al hablar de la dimensión social de la gestión y, probablemente, también en línea con los discursos del Papa León en su paso por la Argentina.

Los saludos de Llaryora y Llamosas

El gobernador volvió a poner el acento en el perfil productivo y estratégico de Río Cuarto como Capital Alterna. En una publicación en X, Llaryora destacó “la potencia agroindustrial, el empuje de sus productores y empresarios, el talento de sus estudiantes universitarios y la capacidad de su gente para innovar y emprender”. “Estamos acompañando ese crecimiento con obras de infraestructura que mejoran la conectividad, fortalecen la producción y generan nuevas oportunidades”, agregó en una clara definición del lugar que ocupa la Capital Alterna en el esquema de desarrollo cordobés.

El ex intendente de Río Cuarto y presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas, no pudo asistir al acto central pero había confirmado su presencia en los festejos que se llevaron a cabo por la tarde en el Anfiteatro Walter Romero . En sus redes sociales, Llamosas apuntó al “sentido comunitario de los riocuartenses”. “Hay ciudades que se construyen con el paso del tiempo, y otras que se construyen, sobre todo, con la fuerza de su gente. Río Cuarto tiene ambas cosas: una historia que nos llena de orgullo y una comunidad que todos los días trabaja, sueña y hace crecer esta tierra”, señaló.

El Municipio encabezó los festejos por el aniversario de Río IV

El intendente Guillermo de Rivas encabezó este miércoles el acto oficial por el 240º aniversario de Río Cuarto, que se llevó a cabo en la Plaza Roca junto a autoridades, representantes de instituciones locales y vecinos de la ciudad.

Entre las autoridades presentes, estuvieron la legisladora provincial Jorgelina Soardo; el director general del Centro Cívico de Río Cuarto, Julián Oberti; los intendentes de Las Higueras, Gianfranco Lucchesi, y de Santa Catalina-Holmberg, Maximiliano Rossetto; el obispo de la Diócesis de Villa de la Concepción del Río Cuarto, monseñor Adolfo Armando Uriona; el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Heraldo Moyetta; la presidenta del Concejo Deliberante, Ana Medina; la rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marisa Rovera, y demás autoridades, representantes de instituciones locales y referentes de distintos sectores de la comunidad.

El acto contó con la participación musical de la Banda del Batallón de Arsenales 604 “Tte. José María Rojas”, la actuación en vivo del músico Eze Pedraza; una exposición de autos antiguos; e intervenciones de artistas en el corazón de la plaza. En este marco, el Ejecutivo municipal declaró de interés municipal la participación de la Banda Militar -perteneciente al Ejército Argentino, Batallón de Arsenales 604 “Tte. José María Rojas”- de la localidad de Santa Catalina - Holmberg.

El acto formal finalizó con música en vivo, el tradicional cántico del “Feliz Cumpleaños” junto a Simón Aguirre, el artista cuartetero que fue reconocido por el intendente municipal. La grilla de festejos continuó a la tarde en el "Anfiteatro Griego Walter Romero" con el inicio del Festival Día de la Ciudad y la apertura del Patio Gastronómico. Posteriormente, fue la apertura de la Feria de Artesanos y Emprendedores en calles Constitución al 600 y San Martín al 200. A las 17 hs, se presentaron en el Anfiteatro Griego el Dúo Sachero, Tierra y Tradición, Bohemios y la presentación de Los Caligaris y Cuarteteala.