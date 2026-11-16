240 años de Río Cuarto: Llaryora buscó mostrar “cercanía y encuentro”

Pocos días después de la visita del Papa León XIV y los 240 años de Río Cuarto (el pasado 11 de noviembre), Llaryora visitó la Capital Alterna con una agenda que, más allá de contemplar recorridas de obras y el regreso del Turismo Carretera a la ciudad, apuntó a dar señales de “cercanía y encuentro”. Aprovechando cierta “energía papal” aún latente, el mandatario provincial reflotó lo dicho por el Sumo Pontífice. En diálogo con LV16, Llaryora recordó que León XIV “permitió pensar una economía más humana: con la economía al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía”.

Entre el sábado y domingo, el gobernador apeló a los tradicionales recorridos de obra (inauguración de la pavimentación en calle Juan Manuel Fangio, habilitación de un sistema de luminarias en Ruta 30, obras hídricas en la Cuenca Sur y recorrida por la Circunvalación). Sin embargo, las imágenes que más trascendieron de su agenda tienen que ver con los festejos en el tradicional Pericón en el Parque Sarmiento, donde el mandatario se mostró sentado en las gradas del anfiteatro y tocando el bombo entre los vecinos presentes. En ese marco, Llaryora anunció un aporte de $5 millones para instituciones folclóricas de la ciudad.

Las palabras del gobernador, quien retomó lo dicho por el Papa León XIV, tuvieron cierto correlato con la actividad de la que participó el sábado por la noche. La Peña del Abrazo es un evento organizado por la Granja Siquem, espacio que contiene a niños y adolescentes en situaciones de consumo problemático. Allí, Llaryora destacó la labor de sus impulsores y anunció un aporte de $30 millones para fortalecer el proyecto.

El domingo, Llaryora visitó la Ciudad de los Niños, otro de los puntos de su agenda social. La visita permitió mostrar vínculos con una institución dedicada a las infancias y reforzar el perfil comunitario. Acompañado del intendente Guillermo De Rivas, Llaryora recorrió las instalaciones y compartió un encuentro con el párroco Eusebio Barbero, fundador de la institución en 1988, además de integrantes de la comunidad y colaboradores del espacio.

“Muchos de los niños tienen historias de vida muy difíciles, muy sufridas, y acá encuentran el amor, el cariño y la comprensión”, expresó el gobernador y destacó el trabajo de la entidad. También remarcó la trayectoria de Barbero y de quienes colaboran con la entidad. La visita coincidió con el 38° aniversario de la institución, que incluyó una tallarinada solidaria.

En términos políticos, la elección de esta agenda no es casualidad, en una ciudad donde el gobernador ha destacado principalmente el valor de la infraestructura vial y el desarrollo económico. De hecho, esos aspectos fueron los más mencionados en su último posteo en redes sociales vinculado al Día de la Ciudad. Esta vez, post visita papal, Llaryora corrió parcialmente el eje hacia otro terreno: la presencia territorial y el vínculo con la comunidad.

Las postales del Pericón, la Peña del Abrazo y la Ciudad de los Niños le permitieron al mandatario mostrarse en escenarios distintos a los habituales actos de gestión en la Capital Alterna y seguir aprovechando cierta “energía papal” aún latente en los discursos de la dirigencia política.

Más de 50 mil personas celebraron el regreso del Turismo Carretera

El Turismo Carretera cerró su esperado regreso a Río Cuarto con una jornada de carreras y una importante convocatoria. Después de más de 14 años, el Autódromo Parque Ciudad volvió a recibir a la máxima categoría del automovilismo nacional, junto al TC Pista, por la 14ª fecha del campeonato.

En la final, Matías Rossi (Toyota Camry) se quedó con la victoria en el TC. El podio lo completaron Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) y Otto Fritzler (Mercedes Benz). En el TC Pista, Bautista Damiani (Chevrolet Camaro) cruzó primero la bandera a cuadros, seguido por Nicolás Jaime (Ford Mustang) y Eugenio Provens (Dodge Challenger).

El gobernador Martín Llaryora recorrió el autódromo y estuvo presente en el evento, que reunió a fanáticos de distintos puntos de la provincia y del país.En ese marco, remarcó la importancia del trabajo articulado y la decisión de apostar por el deporte y la infraestructura: "Una enorme satisfacción y gracias a todos por disfrutarlo, el comportamiento y esta fiesta que se vivió en Río Cuarto con el TC".

Por su parte, el intendente Guillermo de Rivas valoró el significado de este regreso en el aniversario de la ciudad y el esfuerzo conjunto entre los distintos sectores: "Fueron muchos años de soñarlo porque pasaron 14 años de que no estaba el TC, y dos años de trabajarlo y mucho junto con el gobernador, con Agustín Calleri, con la ACTC, el autódromo y el municipio para poner en condiciones el circuito, invertir y generar infraestructura para que esto sea una realidad". Asimismo, el mandatario local destacó el despliegue operativo y proyectó el futuro de la plaza: "También era un desafío para nosotros como ciudad poder contener a tanta gente, por eso un agradecimiento especial a tránsito, la policía, la Guardia Urbana Local, bomberos y Defensa Civil, que permitieron que esté todo organizado, planificado y seguro para que todos lo disfruten. Ojalá en el 2027 nuevamente podamos tener una nueva fecha para que Río Cuarto sea el centro de la escena motor en el país".

A su turno, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, celebró el regreso de la categoría tras 14 años de ausencia: "La verdad que estoy muy contento y feliz de volver a tener el Turismo Carretera en Río Cuarto. Pasaron 14 años de espera, pero había que hacer una inversión importante en los circuitos, en materia de seguridad y en un alargue nuevo. Quiero agradecer a nuestro gobernador Martín Llaryora por haber tomado la iniciativa de poder invertir en el autódromo, tanto en el Cabalén como acá en Río Cuarto, para poder tener a la máxima categoría".

Además, Calleri destacó el marco de público y el trabajo conjunto detrás del evento: "Somos la única provincia con dos fechas de Turismo Carretera, lo que demuestra la importancia de Córdoba para la ACTC. Es una felicidad total ver el autódromo lleno. Fue un objetivo al principio de gestión y se logró con mucho esfuerzo, por lo que agradezco a la comisión directiva del Automóvil Club Río Cuarto y al intendente Guillermo de Rivas por este trabajo en conjunto".

Durante el fin de semana, Río Cuarto alcanzó el 100% de ocupación hotelera, mientras que en la semana previa, las plazas llegaron al 60%. En tanto, los comercios de la ciudad tuvieron una intensa actividad, principalmente el sector gastronómico.