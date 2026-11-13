Enroque corto en Río Cuarto | Ausentes

Ausente (parte 1)

La cronista dialogaba con el dirigente del PJ tras conocer que el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas, no había asistido al acto por los 240 años de la ciudad en Plaza Roca. Sin embargo, el ex intendente participó de los festejos posteriores en la costanera.

Periodista: Vi que Llamosas anduvo por la costanera a la tarde, en los festejos. Pero seguramente escuchó que su ausencia en el acto de la mañana dio de qué hablar…

Dirigente PJ: Me dijeron que estaba de viaje y se le complicó estar. No olvidemos que horas antes estuvo nada más y nada menos que el propio Papa León en la ciudad de Córdoba. Pero Juan Manuel estuvo presente en el festejo de la tarde, junto al intendente y los vecinos. Me parece que tiene mucho valor eso también.

P: Pero imagino que han escuchado, hace tiempo, aquellas versiones que sugieren que podría haber cierto distanciamiento entre el ex intendente y el actual…

D PJ: No tengo nada para decir, salvo dejar de alimentar esas versiones. Me quedo con esta imagen de ambos, junto a otros dirigentes y funcionarios y compartiendo un mate en el día de nuestra ciudad.

Ausente (parte 2)

El informante le comentaba al periodista sobre otra de las ausencias en los festejos del miércoles por el aniversario n°240 de la ciudad.

Informante: ¿Le sirve un comentario sobre las ausencias?

Periodista: Ya me llegó. Llamosas…

I: ¡No! Tengo otra: Laura Soldano. ¿No le parece que alguien que le dice a los suyos que quiere ser intendenta de la ciudad debería al menos estar en los actos institucionales? Digo, no es que solo detenta el rol de líder libertaria. ¡Es diputada nacional!

P: Es cierto. No es la primera vez que le marcan su ausencia.

I: Si tan riocuartense es, ya debería poner la carita y estar donde estén los riocuartenses. Porque después la vemos en todos lados, menos en la ciudad.

P: ¿Es un reclamo de su parte?

I: Es una lectura. No quiero avivar a nadie, pero yo que ella empezaría a mostrarme un poco más. Ahora sí, Gabriel Abrile estaba. Primera fila y subido al escenario para entrega de reconocimientos. Si la diputada no se aviva, la pasan por arriba.