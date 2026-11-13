La pelea entre libertarios y macristas empieza a bajar al sur

Marcela Travaglia, la candidata que el PRO quiere en Holmberg y podría dividir el voto liberal que ostenta el armado de Laura Soldano.

En el Gran Río Cuarto empiezan a aparecer señales de la actualidad del vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO, una dinámica que amenaza con trasladarse a las candidaturas municipales y que difiere del clima de concordia que ambos espacios muestran en otros distritos cordobeses. En Santa Catalina-Holmberg, donde ya se perfilan aspirantes para disputarle el poder al llaryorista Maximiliano Rossetto, la oposición ensaya dos caminos que reproducen las diferencias del armado. Allí, el escenario encuentra a libertarios y macristas en polos opuestos.

El traslado regional de la novela nacional entre Javier Milei y el PRO tiene como protagonista a Marcela Travaglia, dirigente del PRO que en 2023 compitió por la intendencia y se prepara para repetir la apuesta el año que viene. La dirigente viene ganando visibilidad a través de Somos Pro, con participación institucional y convocatoria regional. El aval del sector que lidera Soher El Sukaria le permitió empezar a moverse como candidata y sumar una ficha para el partido amarillo en el departamento.

Este movimiento entró en conflicto con el que llevó adelante Laura Soldano como máxima referente de La Libertad Avanza en el sur. La diputada presentó como “bombazo” la foto que se sacó junto al exintendente Miguel Negro, quien permaneció cuatro décadas en la Municipalidad hasta que la limitación de las reelecciones le impidió continuar. Con esa movida, Soldano sugirió que estaban trabajando en una candidatura y que “Minino” era el elegido para encabezarla, pese a tener referencias del PRO en esa localidad. La explicación sería que los amarillos “no suman” como lo hace el exintendente.

La disputa de Holmberg tiene un antecedente cercano en Las Higueras, otra localidad del Gran Río Cuarto donde el armado libertario también encontró dificultades para ordenar su oferta electoral. Allí, Soldano tenía como referente a Marisa San Martín, aunque desde hace tiempo le esquivaban a la posibilidad de convertirla en candidata en otra localidad gobernada por el peronismo. Al negarle el sello, San Martín buscó asilo en el Partido Demócrata y los libertarios empezaron a instalar otros nombres.

El caso de Travaglia tiene sus particularidades. Nunca abandonó el PRO y, aunque simpatizó con los violetas de Milei desde la facción republicana, mantuvo distancia del armado de Soldano. Nunca se prestó para la foto. Si no la convocaban o si prefería no aparecer es parte de las especulaciones, pero en Holmberg interpretan que la división de la oferta liberal tiene mucho que ver con las diferencias entre el armado libertario y algunos sectores del PRO cordobés.

Travaglia tiene como principal referencia nacional a Mauricio Macri y, previsiblemente, alineará sus movimientos provinciales y nacionales con las decisiones del expresidente. De hecho, podría decirse que la excandidata hoy está más cerca de subirse al Delorean de Rodrigo de Loredo que de militar por Gabriel Bornoroni.

Es por eso que el esfuerzo libertario se enfocó en mostrar que el PRO “no se les escapa”, mucho menos el sector que está referenciado en Patricia Bullrich, protagonista de una tensión creciente con Milei. Por eso, Laura Soldano desempolvó la cámara y sumó otra foto significativa con Julián Chasco, un representante del ruralismo que supo armarle la campaña a la senadora cuando era candidata presidencial. Con ese encuentro, la referente de LLA en el sur buscó despejar cualquier dejo de desacuerdo con el bullrichismo cordobés y se alineó con la dinámica que el partido amarillo mostró con los violetas y juecistas en La Falda.

El comentario entre militantes del PRO sureño apunta a proyectar una especie de reencuentro entre quienes defendían la propuesta republicana antes de la irrupción de Milei, ahora distanciados del armado libertario. “Ellos -los libertarios- quieren ser ellos solos y no escuchan a nadie”, le comentaba a Alfil un dirigente vinculado a la militancia macrista.

La frase resume parte de las dificultades que atraviesa la alianza que comenzó a tomar forma después de la primera vuelta presidencial y que, entre diferencias de coyuntura y de perspectivas sobre el presente económico, empieza a transitar la campaña por carriles adversarios. Más allá del intento de concordia entre LLA y PRO, en el sur aparecen voces que apuntan a los nombres propios como principal obstáculo para encontrar acuerdos. “Es muy difícil construir algo con Soldano”, reflexionaba un integrante del PRO en Río Cuarto.