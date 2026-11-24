Si los géneros artísticos son categorías arbitrarias que se han perpetuado porque facilitan una clasificación que de otro modo sería imposible, entonces la aparición de expresiones híbridas no debería ser llamativa, sobre todo porque estamos hablando de un ámbito donde la imaginación cumple un rol trascendental. Como en muchas otras áreas, aquí también fueron los años sesenta el momento en que los diques de contención volaron por los aires y los cruces se tornaron habituales, e incluso dieron paso al surgimiento de rótulos como la danza teatro, la performance, la ópera rock o el happening, que pretendían describir el nuevo orden al que las antiguas etiquetas no podían atrapar.

La dinámica vertiginosa de ese periodo acentuó tendencias que no eran tan novedosas pero que en esas circunstancias encontraron un terreno propicio para expandirse, con músicos que, por ejemplo, además de cantar se lucían bailando y realizando en vivo interpretaciones al borde de lo teatral, acciones que solían desembocar en la actuación cinematográfica. Por la vestimenta que usaban, algunos se constituían en modelos del diseño de indumentaria, y en las portadas de sus discos reproducían trabajos de fotógrafos, diseñadores gráficos y artistas plásticos, una melange que la gente consumía como si fuera una obra única.

Y si bien la música y el cine venían tejiendo vínculos desde mucho antes, la fascinación de los rockeros por lo visual decantó en una serie de lazos que se hicieron cada vez más evidentes. La composición de bandas de sonido, la figuración en papeles protagónicos y el ulterior apogeo del videoclip como formato ideal para difundir una canción, marcan a las claras la profundidad de ese nexo que se estableció entre aquellos que aspiraban a convertirse en voceros de una generación y ese soporte fílmico que transportaba su mensaje hacia audiencias inconmensurables.

Esta relación podía reportar un beneficio mutuo, tanto en los réditos económicos obtenidos como en la expansión de las posibilidades creativas que se propulsaban mediante el intercambio de recursos entre las dos manifestaciones populares. Se trataba, en todo caso, de lenguajes que poseían intenciones bastante parecidas: los cuadros en movimiento de la cinematografía y la lírica montada sobre una estructura sonora compartían el propósito de impactar al público, conmocionarlo, entretenerlo o transmitirle una idea. Y si actuaban en conjunto era factible que alcanzaran su objetivo con mayor efectividad a la que hubieran tenido de funcionar cada uno por separado.

En ese efervescente contexto transcurrieron los años de la adolescencia de Charly García, rodeado de los estímulos musicales que captaban el interés juvenil y de la exposición a funciones de cine que le proveían una educación sentimental y audiovisual. Por eso, parece natural que el futuro ídolo de multitudes haya dado a luz piezas en las que las imágenes sonoras y fotográficas remitían al séptimo arte, ya fuera de manera explícita o implícita. En su repertorio autoral sobran las muestras de esta vocación que lo llevó incluso a participar de una buena cantidad de películas, delante y detrás de cámara.

Sin embargo, no es este el modo exclusivo en que García plasmó su amor por el cine, desde la posición de estrella del rock argentino que traslada a su propuesta creativa ese fanatismo por un género distinto al que le ha permitido ser famoso. Es muy curioso cómo Charly traspone fronteras y busca en forma continua que sus propios versos se comporten como fotogramas y contagien a quien los escucha la sensación de que está viendo un filme. En varios de los clásicos de su repertorio se puede advertir la presencia de esta operación discursiva, que él asume con espontaneidad y sutileza.

Precisamente sobre los puntos de contacto entre Charly García y el cine se asienta el ciclo “Qué se puede hacer salvo ver películas”, que se desarrollará a lo largo de dos jornadas en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba, Obispo Trejo 314. Hoy a las 20 en la terraza del edificio tendrán lugar las actividades englobadas bajo el título “De chiquito fui aviador…”, que comprenden la proyección del largometraje “Lo que vendrá”, de Gustavo Mosquera R, con banda sonora original y actuación a cargo de Charly García. También habrá una muestra de fotos y un show con Mateo Genca banda.

Para mañana en igual espacio y horario, en el marco del tramo llamado “Influencia”, se anuncia una mesa redonda y la actuación en vivo del grupo tributo Noveno Piso. Así, al repasar esa estrecha relación entre un músico y la esfera cinematográfica, se pondrán en evidencia las limitaciones que se ha pretendido imponer a los artistas a través de compartimentos estancos que no pueden evitar el desborde, en especial en espíritus libres como el de Charly García, que están más inclinados a romper esquemas que a ser obedientes a los mandatos.