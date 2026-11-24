"Puente sin fin" de Jorge Martínez - "Arre lejos" de Santiago Guerrero - "Diarios de Motocicleta" - "La Pasión según Eva".

Músicas de acá a la vuelta de la esquina

• “Puente sin fin” es una danza, veloz, nacida en tres tiempos, desde el folklore, pero que invita más a una coreografía escénica que a recorrer el piso de la bailanta local. Es una pieza instrumental para quinteto de piano, violín, guitarra, contrabajo y percusión con la que el compositor, pianista y arreglador formoseño Jorge Martínez prosigue un camino de años, y que representa lo más actual de su producción. Hay un impulso de vestir con colores propios el paisaje musical litoraleño y de darle una cierta épica a la inspiración popular mediante el ensamble de cámara ágil. La escala más amplia de su identidad es, sin duda, sudamericana.

Tiene dos temas distintivos, el b funciona como estribillo. La composición marcha a galope de un chamamé instrumental rápido (de bajos afroperuanos), va sobre un arpegio que se mantiene en la guitarra o en el piano. Le da un despliegue particular a cada instrumento y evoca pasajes jazzísticos sin olvidar la misión fundamental a exponer en sus cinco minutos y medio. Se escuchan sonoridades evocadoras de Waldo de los Ríos, una tradición sinfónica. Fue grabado en Islandia Estudio, con operación de Seba Palacios, cuenta junto al piano del autor, con los músicos Julieta Duret en violín, Emiliano Arce en guitarra, Lucas Sánchez en contrabajo, Nacho Ducasse en percusión. Sello iNB Música. https://open.spotify.com/album/5AcZfV2lX3IVPjulekHQRz?si=6VDp_MTIQ5yugp0-TNxnuA&utm_source=copy-link

• Otra novedad digna de oír es el nuevo disco solista de Santiago Guerrero: “Arre Lejos”, un gran título para condensar un impulso que tiene algo de huida. Irse de un tiempo fulero, a buscar el alma en alguna galaxia más amable, aunque las estrellas no estén más en su lugar. El álbum fue subido este noviembre en plataformas digitales y lanzado al mar de las canciones recientes, en busca de tiempo de escucha y un lugar en el mapa sonoro.

El cuarto disco del cantautor vinculado de hace varios años a Tomates asesinos y antes a bandas como Oíd Mortales, Venus y Picón de Mulo, entre otras, trae un muestrario de canciones densamente envueltas en capas analógicas y electrónicas de sonidos. Todas comienzan con algún llamado sonoro particular y se abren en una gama de ritmos y loops que pueden conjugar lo pop con la alusión folklórica en el aro y el parche de un bombo, con evocaciones de “rock nacional”, con momentos hímnicos o al pie del tango, o de la balada. La voz de Santiago va transformándose, el álbum parece una pista de despegue, y va creciendo en convicción, sin perder la identidad, y en los temas Arre lejos y especialmente en Suerte con eso, la rosca de la voz encuentra su calce justo, en diálogo o a dúo con Guillermo Piccolini. Las letras son también poemas, traen buenas líneas para para batir la justa, y para masticar.

Disponible en: Spotify: tinyurl.com/SGArreSp - YouTube: tinyurl.com/SGArreYt -

Bandcamp: tinyurl.com/SGArreBc - Apple: tinyurl.com/SGArreAm -

YTMusic: tinyurl.com/SGArreYtm

En el Museo Evita, dos momentos

• Continúa a las 18, dado que es martes, el ciclo Cine en el Palacio en el Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511), empeñado en una serie de títulos sobre “Viajes: hacia lo desconocido”, que no supone -ni excluye- el miedo. En la película de esta semana no es el miedo el motor, sino la épica de un viaje inaugural, en 1952, cuando el Che Guevara no lo era aún, sino el joven Ernesto, un estudiante de medicina decidido a conocer junto a su amigo Alberto Granados desde dentro la realidad latinoamericana en la cercanía de sus habitantes menos privilegiados y sus necesidades básicas. Diarios de motocicleta (2004) de Walter Salles, contó a Robert Redford como productor, un lujo que valió la película protagonizada por Gael García Bernal como Ernesto Guevara y Rodrigo de la Serna como Alberto Granados. El viaje mismo evocado por el diario que llevaba Guevara, careció de productor, fueron solo ellos dos, los viajeros, en una motocicleta Norton baqueteada, quienes vivieron esa experiencia que tuvo mucho de creciente compromiso político, a partir de palpar la realidad social y la injusticia. Ingreso libre y gratuito. Por orden de llegada, capacidad noventa personas.

• En el bar del mismo Museo Evita, se realiza hoy a las 17.30 la presentación de una nueva edición del libro La pasión según Eva, de Abel Posse, novela biográfica sobre la vida de Evita Perón publicada en 1994. Su autor la presentaba como un “sumario existencial de la personalidad de caudillo más fascinante de la Argentina del siglo XX. Biografía coral. Novela de todos. Biografía de grupo, con personaje central (de capelina, sonriente) con fondo de coro y pueblo.” También se refirió Posse a “su final solitario y apasionado, en que la reivindicación de la mujer y la justicia social dejan de ser argumentos políticos para transformarse en desesperada carta de redención o de santidad”. En el evento participarán el Dr. Roberto H. Esposto, la Lic. Marcela Reartes e Ibero Martínez, de Librería El Espejo. En el encuentro se podrá adquirir el libro. Ingreso libre y gratuito.

Charly en la butaca de al lado

Cultura de la UNC invita a un ciclo que reúne proyecciones, música en vivo, charlas y fotografías, hoy y mañana miércoles a las 20 en la Terraza del Centro Cultural de la UNC (Obispo Trejo 314). Ciclo de Cine: Charly García y el cine - Qué se puede hacer, salvo ver películas. Hoy se proyecta Lo que vendrá (1988) de Gustavo Mosquera R. con actuación y banda sonora por García. Invitados especiales en las charlas Dirty Ortiz (escritor, letrista y periodista Cultural) y Carlos Rolando (periodista de rock, escritor - Editorial UNC). Modera Franca Chiafitella (periodista, comunicadora).