“Los únicos que abren locales”

El periodista recibía un mensaje del dirigente peronista, quien le comentaba sobre una noticia que surgió desde La Libertad Avanza en Río Cuarto.

Informante: ¿Vio el video que subió Laura Soldano, la diputada y jefa de los libertarios del sur?

Periodista: He visto varias publicaciones de La Libertad Avanza por estos días, así que no sabría cuál de todos.

I: Ahí se lo paso. Soldano saca pecho contando que ya tienen tres locales partidarios funcionando en lo que llama “el Imperio del sur” para referirse al departamento Río Cuarto. Hay que avisarle que el Imperio es la ciudad y no el departamento.

P: Detalles.

I: La cuestión es que la diputada muestra que tienen locales partidarios en la capital alterna, Adelia María y Vicuña Mackenna. Pero también adelantó que se vienen dos más.

Periodista: Me enteré, sí. ¿Puede ser que en Las Higueras inaugurarán uno nuevo?

I: Así es. Lo iban a inaugurar el lunes, pero creo que por las tormentas tuvieron que suspenderlo. Ahí ya presentaron precandidato. Pero me parece poco, cinco locales en un departamento de casi 30 municipios, comunas y pedanías. Se van a tener que apurar si quieren mostrarlos en la campaña provincial…

P: Capaz apuntan más a la nacional. Falta bastante más para esa. ¿No?

I: Es posible. El tema es que la imagen que queda no le sirve de mucho al presidente. Es más, parece un chiste.

P: ¿Cuál sería el chiste?

I: ¡Imagínese! Venían a terminar con la política tradicional y hoy se mueren por tener sedes partidarias. Encima, el contraste que se arma es brutal. Mientras muchos comerciantes del centro están con el agua al cuello y bajando las persianas todos los días, estos se muestran abriendo locales. Qué suerte tienen, muchos cierran y ellos parecen ser los únicos que abren…

Cuestionamiento al SUOEM

La cronista recibió un mensaje del informante respecto de una ordenanza que fue aprobada en octubre y que prevé el adelanto de $15 millones (de parte del Ejecutivo) al Sindicato de Empleados Municipales. Según el texto de la normativa, dicho monto sería a cuenta de futuras retenciones que se realicen al personal municipal adherido al sindicato. “Dicho monto se descontará en doce cuotas iguales y consecutivas a partir del mes siguiente de su efectivización”, reza la ordenanza.

Informante: Me da la impresión que este tema pasó sin pena ni gloria por el Concejo. Porque, efectivamente, se aprobó hace unas semanas. Y ahora, la Lista Azul está cuestionando al gremio. Entiendo que no es ilegal ni irregular lo que se cuestiona, ya que efectivamente pasó por el Legislativo. Pero no entienden a qué se debe este adelanto de $15 millones. Piden que el gremio comunique para qué es ese dinero.

Periodista: En la publicación que hicieron, fueron bastante duros. Dicen que lo plantean públicamente porque “jamás les contestan las notas”.

I: Sí. Están apelando a que los afiliados sean los que lo pregunten. No sé si, efectivamente, alguien presentó algún reclamo ante la comisión directiva. Está claro que el reclamo no termina ahí. Dicen que la conducción estaría “más abocada” a promocionar el festejo del Día del Empleado Municipal. Y obviamente, volvieron a mostrar su descontento con los últimos acuerdos paritarios. Capaz se selló la paz entre el gremio y el Ejecutivo… pero no dentro de la propia dirigencia sindical.