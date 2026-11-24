Fractura y monobloque en Las Higueras

El informante le comentaba al periodista sobre los últimos movimientos en el Concejo Deliberante de Las Higueras.

Informante: Tengo novedades de Las Higueras. Que Alberto Escudero haya empezado a moverse como candidato a intendente ya generó repercusiones negativas en la oposición.

Periodista: Eso cuentan. Otro de los ex que quiere volver.

I: Resulta que el “Negro” anduvo diciendo que su intención era juntar a la oposición para hacerle frente a Gian Lucchesi, no con los libertarios sino con aquellos que en su momento trabajaron para su gestión. Ahí lo menciona a Sergio “Ticucho” San Martín y la posibilidad de que se junten para hacerle frente al actual intendente. El tema es que “Ticucho” se presentó en su momento para ser candidato de Juntos por el Cambio, peleado con Escudero, que tuvo que presentar como candidata a Andrea Jurado. Le cuento esto para que entienda lo que pasó ahora…

P: ¿Qué pasó?

I: El bloque de Juntos por el Cambio se empezó a quebrar por esto. Hay quienes creyeron que lo de Escudero y San Martín es real y ya tomaron decisiones. Es el caso de la concejal Mabel Zachetti, que el jueves pasado presentó su renuncia al bloque de Juntos por el Cambio por diferencias de visión y criterio. Pero no renuncia a la banca, sino que solicitó formar un monobloque. Aunque dicen que esto se debe a que la están tentando de otros sectores como La Libertad Avanza, la versión más fuerte indica que la fractura se debió a la aparición del “Negro”.

P: ¿Hay conflicto de intereses?

I: Claro. La concejal asumió como parte de una alianza que se enfrentaba a la gestión de Escudero. ¿Por qué seguiría en esa alianza si están empezando a tener charlas con el ex intendente? Le valoro la honestidad, pero también sospecho que estos movimientos tienen mucho que ver con el reparto de fichas que se viene por las municipales.

Bajó el agua

La cronista dialogó con el informante sobre las localidades del sur que se vieron más afectadas por las últimas lluvias y tormentas. Entre ellas, General Cabrera, que fue visitada por el ministro Marcos Torres y fue declarada zona de catástrofe natural. Cerca de 500 familias debieron ser evacuadas. Ayer, la situación comenzó a normalizarse.

Informante: ¿Vio lo de General Cabrera?

Periodista: Me impactaron mucho unas imágenes tomadas desde drones. Debe haber sido lo más complejo que atravesó la gestión municipal en los últimos años.

Informante: Seguramente. De hecho, en este momento (por ayer) hay vecinos reunidos con las autoridades. Más que nada porque todos sabemos que el fenómeno “El niño” va a seguir y quieren conocer cuál es el plan de contingencia o las medidas que va a adoptar el Municipio para que no se vuelva a repetir la situación. Ojo, también hay quienes han señalado a la Provincia por un tema de infraestructura hídrica. Más allá de quien ligue el dardo, el enojo de los vecinos es totalmente comprensible.

Periodista: Es entendible cuando uno ve la cantidad de evacuados.

I: Sí. Las consecuencias fueron fuertes. Estamos hablando de más de 200 milímetros que cayeron en muy pocos días. Yo trato de ser respetuoso de todo lo que se hizo para paliar la situación pero también entiendo a los vecinos que demandan respuestas.