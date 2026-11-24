Para los intendentes, las obras son el mejor insumo para el contraste entre el antes y el después del Estado presente.

Los intendentes del sur alineados con Martín Llaryora encontraron una fórmula para mostrar los resultados de sus gestiones: el antes y el después. En Río Cuarto, la pavimentación de calle Fangio, inaugurada durante el regreso del Turismo Carretera con la presencia del gobernador, fue la ocasión para que Guillermo De Rivas difundiera una comparativa sobre la transformación del sector. La postal no pasó inadvertida en el PJ: lo que aparecía como una herramienta de comunicación empieza a tomar forma como una de las claves del discurso electoral para enfrentar a los rivales libertarios.

La táctica adquiere otro significado en un escenario donde las críticas por el estado de la infraestructura municipal se volvieron parte de la disputa política. Dirigentes de La Libertad Avanza buscan instalarse en localidades gobernadas por el peronismo con cuestionamientos sobre lo que falta hacer, especialmente en obra pública. Los intendentes, en cambio, intentan llevar la discusión hacia las responsabilidades del Gobierno nacional.

“Nos salen a correr con el estado de la infraestructura cuando responden a un líder que desde que asumió la presidencia eliminó todo tipo de obra pública”, señalan desde el Palacio de Mójica. El planteo refleja una preocupación del PJ: no alcanza con enumerar dificultades y obras pendientes; también necesitan mostrar que, aun con menos recursos y sin Nación, hubo transformaciones concretas.

La comparación entre pasado y presente disputa el relato sobre los municipios. Frente a las imágenes de lo que falta, el oficialismo pone en primer plano lo que cambió. La obra pública es el recurso más visible: una calle pavimentada o un espacio recuperado permiten exhibir resultados concretos.

Una fórmula que se extiende

Río Cuarto no fue el primer municipio en utilizar este formato. Las Higueras, conducida por Gianfranco Lucchesi, también difundía comparativas sobre las transformaciones en infraestructura y espacios públicos. La estrategia también busca poner en valor una administración que transita su primer mandato y mira hacia la renovación.

“Del olvido al compromiso, Las Higueras viviendo un antes y un después”, destacaba la Municipalidad en los últimos días para hablar de la renovación de espacios públicos, justo en días donde reapareció la figura del exintendente Alberto Escudero, anticipando sus intenciones de volver al poder. El mismo caso se aplica para otros municipios donde se está gestando la vuelta de los ex y el contraste apunta a compararse con sus antecesores copartidarios.

Más allá de lo que ocurre en cada localidad, desde el armado llaryorista del sur le adelantaron a Alfil que la intención es que el modelo se replique entre intendentes peronistas y aliados que llegaron al gobierno en los últimos años y ya proyectan competir por otro período. El objetivo es mostrar el efecto del “Estado presente” frente a una oposición que, según describen en el oficialismo, tiene más cuestionamientos que resultados para exhibir.

La discusión no se limita a las obras: también incluye el acompañamiento a instituciones, los servicios y la asistencia social. Pero la infraestructura ofrece una ventaja comunicacional: permite mostrar las huellas de una gestión. En campañas atravesadas por redes e imágenes, el antes y el después es un argumento de rápida comprensión.

El calendario de 2027

Detrás de esta modalidad aparece un horizonte cercano: los intendentes del oficialismo dan por hecho que las elecciones cordobesas serán durante los primeros cuatro meses de 2027. La mayoría de los jefes municipales alineados con Llaryora compartirán la jornada electoral con la provincia, por lo que la defensa de sus gestiones quedará conectada con la disputa por la continuidad del cordobesismo en el Centro Cívico.

De Rivas es la excepción: Río Cuarto tendrá elecciones municipales en 2028. Aun así, su administración es una referencia del llaryorismo en el sur y sus movimientos anticipan una línea que otros municipios pueden adoptar.

Para quienes competirán el próximo año, el desafío es mostrar resultados y evitar que las dificultades económicas o las obras pendientes se conviertan en el argumento central de sus adversarios. El balance de gestión busca transformarse en una carta electoral y la continuidad, en una promesa de profundización.

La discusión por los recursos

El relato también se apoya en las obras concretadas pese a la falta de acompañamiento nacional. Otro argumento que el PJ pretende instalar es la reducción de los recursos disponibles para los municipios y el impacto de la caída de la coparticipación. Desde el oficialismo estiman que esos ingresos disminuyeron alrededor de un 50% y anticipan que el dato aparecerá en las declaraciones de los intendentes alineados con Llaryora.

La intención no es desconocer los problemas ni las demandas pendientes, sino exponer las restricciones para poner en valor lo realizado. El contraste con Nación explica las limitaciones y reivindica el papel de los gobiernos locales y provincial.

Una frase que circula entre los intendentes resume el tono que buscan imprimirle a la disputa: “La gente premia a los trabajadores y no a los llorones”. Frente a los cuestionamientos libertarios, el PJ sureño apuesta a mostrar obras, defender sus gestiones y presentar al Estado presente como una diferencia política. Con 2027 en el horizonte, el antes y el después deja de ser solo una fotografía de gestión para convertirse en parte de la campaña.

El Gobierno de Río Cuarto prorrogó la moratoria municipal hasta el 18 de diciembre

El Gobierno de Río Cuarto y el EMOS extendieron hasta el 18 de diciembre el plazo para adherir al Régimen Temporario y Extraordinario de Regularización Tributaria. La moratoria alcanza las contribuciones de Inmuebles, Agua y Cloacas, Automotores y Comercio e Industria.

Para los primeros tres tributos, ofrece descuentos de hasta el 80% de los intereses por pago de contado y alternativas de financiación de hasta 24 cuotas. En Comercio e Industria, la reducción de intereses llega al 60% para el pago contado y al 20% en planes de 24 cuotas. También contempla deudas en instancia administrativa o judicial y la condonación de multas por incumplimientos formales. Por otra parte, los contribuyentes que estén al día podrán acceder al beneficio de contribuyente cumplidor 2027, con descuentos de hasta el 40% en Inmuebles, EMOS y Automotores.

Los trámites pueden realizarse en economiariocuarto.gob.ar o presencialmente en las oficinas de EMOS, la Secretaría de Economía y los Centros de Gestión Municipal.