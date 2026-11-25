“El Niño” sigue poniendo a prueba a las gestiones municipales que, en general, comenzaron a prever acciones para hacer frente a este fenómeno climático desde hace al menos cuatro meses. En el sur cordobés en particular, las lluvias del último fin de semana largo pusieron bajo la lupa la infraestructura pluvial de distintas localidades, reabrieron discusiones sobre obras pendientes y obligaron a los intendentes a dar respuestas inmediatas.

En General Cabrera, la emergencia llegó a las puertas del Gobierno provincial y derivó en la declaración de zona de catástrofe a partir de la necesidad de evacuación de casi 500 personas. El ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Marcos Torres, recorrió la localidad el pasado viernes y señaló que la declaración del lugar como zona de catástrofe natural apuntó a agilizar la entrega de ayuda económica para las familias afectadas (particularmente en el barrio Las Lomitas). Más allá de las acciones paliativas entre el Municipio y la Provincia, el intendente de General Cabrera, Guillermo Cavigliasso, destacó el trabajo en conjunto de la comunidad y, en diálogo con la prensa local, pidió “evitar el oportunismo político” a raíz de esta situación.

En Las Higueras, el intendente Gianfranco Lucchesi pidió disculpas a los vecinos a partir de un posteo en redes sociales en donde, además, adjuntó imágenes de las anegaciones en su localidad. El mandatario buscó dar un mensaje en el que reconoció problemas estructurales. También destacó que, por el momento, no hubo evacuados ni problemas de mayor gravedad. “Sabemos que son problemas de hace años, que tenemos identificados y que requieren obras de infraestructura de un costo importante. Les pedimos disculpas a los vecinos que vuelven a sufrir las consecuencias cada vez que llueve así. Hoy nos toca a nosotros resolverlo. Nos hacemos cargo y estamos trabajando para darles una solución”, señaló.

En el caso de Río Cuarto, el titular del EMOS, Gastón Maldonado, optó por hacer un balance positivo tras la respuesta a la acumulación de 120 milímetros aproximadamente durante la jornada del lunes. El director del Ente de Agua y Cloacas remarcó que los desagües “funcionaron correctamente”. “En las zonas más complicadas, luego de 20 o 30 minutos, recuperamos la normalidad”, manifestó a LV16. El funcionario agregó que la Capital Alterna cuenta con más de 70 kilómetros de desagües y que desde hace cuatro meses se trabaja en el mantenimiento (la inversión este año habría sido de más de $1000 millones).

El fenómeno de “El Niño” que, según los pronósticos climáticos, continuará presente durante los próximos meses, anticipa un período en el que las precipitaciones seguirán siendo un factor de presión para los gobiernos locales y, en algunos casos, para la Provincia (en cuanto a obras de infraestructura). El hecho de que el fenómeno se extienda hasta, por lo menos, el primer trimestre del 2027, inevitablemente influye en el humor social y en los tiempos políticos que se barajan hacia el 2027. Cabe recordar que gran parte de los municipios peronistas plegaría sus elecciones municipales a la fecha de la elección provincial (que podría tener lugar en marzo o abril del año próximo).

Más allá de evitar futuros inconvenientes o paliar situaciones que excedan las precauciones que tomen las gestiones, el fenómeno climático también está afectando algunos trabajos de obra pública, cuya ejecución inevitablemente se verá demorada. A pocos meses de volver a las urnas en pos de buscar su reelección, El Niño” podría ser la mayor prueba de gestión para los intendentes.

Tras lluvias, Defensa Civil destacó respuesta operativa y reforzó medidas

El Gobierno de Río Cuarto, desde el área de Defensa Civil, destacó el funcionamiento del sistema de drenaje urbano y el trabajo articulado tras las abundantes precipitaciones registradas durante la jornada del lunes, que acumularon más de 100 milímetros en distintos sectores de la ciudad, con mayor intensidad en el sector Oeste.

Al respecto, Yanina Cubría, integrante de Defensa Civil, señaló: "Ante la gran cantidad de agua caída era lógico que se anegaran algunas calles, pero al terminar la lluvia todo funcionó bien y el agua bajó rápido porque los vecinos acompañaron con las recomendaciones preventivas".

Durante toda la jornada del lunes, los equipos técnicos de Defensa Civil, Guardia Local, la Secretaría de Desarrollo Social y EMOS, junto al resto de las áreas del municipio, trabajaron de manera sostenida en distintos sectores tras las lluvias. En ese sentido, se destacó que durante el fenómeno no se produjeron vientos de intensidad —lo que evitó la caída de ramas o árboles— y que los canales se encontraban limpios.

En el marco de los llamados de asistencia por anegamientos temporarios en la ciudad, se registró una obstrucción puntual en el ingreso al Puente Malvinas —donde confluye agua de los campos y de tres acequias—, provocada por un lavarropas que trabó el desagüe y requirió la intervención de EMOS para liberar el paso.

Asimismo, desde el Municipio valoraron la responsabilidad de los vecinos al no arrojar basura ni elementos en la calle, lo que facilitó el normal escurrimiento del agua. En ese mismo sentido, y frente a la inestabilidad climática y la recurrencia de tormentas propias del fenómeno de El Niño, Defensa Civil recuerda a los vecinos las siguientes recomendaciones: el cuidado de residuos y objetos en la calle (evitar dejar basura o elementos en la vía pública y guardarla hasta que pase el fenómeno para no obstruir los desagües) y evitar circular durante la tormenta (no salir a la calle ni transitar con vehículos por sectores anegados, ya que puede haber obras sin terminar o situaciones que deriven en accidentes)-

Ante las lluvias, el Municipio- a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario- asistió entre 20 y 25 familias de distintos sectores de la ciudad, explicó el coordinador de Desarrollo Social, Facundo López Prieto. El funcionario señaló que la falta de granizo y de vientos fuertes favoreció el operativo y disminuyó la demanda respecto de otros temporales, ya que se concentró en una lluvia abundante en poco tiempo. Destacó la necesidad de atender con rapidez las urgencias de los hogares afectados —como la entrega de colchones o asistencia alimentaria— y remarcó que los equipos continúan en alerta y preparados para acompañar a las familias ante las próximas lluvias anunciadas para los próximos días.

Ante cualquier emergencia o requerimiento, el Municipio insta a la ciudadanía a comunicarse con los canales oficiales: Ojos en Alerta (3584283693), Policía (911) o Bomberos (100).