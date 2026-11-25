Cada año que empezamos a hablar con mis alumnos sobre qué es la política, damos la misma definición básica: es la actividad que concilia desacuerdos a través de decisiones obligatorias para todos los miembros de una comunidad. La definición no lo dice, pero el tema central viene inmediatamente después: esas decisiones son obligatorias porque existe el poder político.

Esa definición básica de manual retoma tres definiciones clásicas sobre qué es la política: la de Weber, respecto a la aspiración a participar en el poder o influir en la distribución del poder entre los grupos humanos; la de David Easton, de que la política es la asignación autoritativa de valores para una sociedad (o que tiene que ver con las decisiones vinculantes para toda la comunidad); y la de Harold Lasswell, respecto a la política como el estudio de quién obtiene qué, cuándo y cómo (es decir, de qué manera se distribuyen los recursos, los beneficios y las oportunidades dentro de la sociedad).

Lo que falta en todas estas definiciones es una respuesta a la pregunta sobre por qué alguien querría involucrarse en política. La respuesta parece sencilla, ya que la mayoría de los políticos afirma querer involucrarse en los asuntos que respecta a su comunidad a los fines de transformar la realidad o lograr algún impacto positivo.

Sin embargo, a pesar de que esos suelen ser los motivos declamados, todos conocemos a alguien que entró a la actividad política teniendo modestos recursos y salió (o permanece dentro de la misma) con otra situación socioeconómica y una red de contactos que le permite sostenerse a lo largo de lo que le queda de vida. Entonces, otra vez, la pregunta respecto a por qué las personas deciden meterse en política se convierte en importante.

Hace muchos años (y a raíz de vaya uno a saber qué pésima gestión de algún gobierno dentro del sector público) traté de responder a la pregunta sobre qué es gobernar en una máxima muy sencilla: gobernar es resolver problemas. La mejor manera de hacerlo es mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos, independientemente de que sean votantes de uno u otro espacio político, porque eso les va a dar dignidad.

Lamentablemente, llevamos años sin que esa sea la realidad en este país, con la política sumergida en conflictos identitarios y apropiaciones de las arcas públicas que han dejado de impactar positivamente en la vida de los ciudadanos.

Esta reflexión me llega a partir del debate sobre las actividades terroristas de las décadas del ‘60 y ‘70, y la discusión sobre la represión ilegal y la violación a los derechos humanos de la misma época que se refleja en la miniserie Gordon. El hecho de que sigamos encerrados discutiendo cuestiones de hace medio siglo nos da la pauta de que nuestros dirigentes no piensan en el futuro del país y sus habitantes, que están cansados de ver siempre los mismos problemas. Seguir discutiendo el pasado distrae a los dirigentes y aleja la posibilidad de buscar resolver efectivamente los problemas a la gente para mejorar sus condiciones materiales de existencia.

El hecho de que el poder sea un medio universal para obtener cosas hace que los políticos se preocupen por poseerlo, pero no a los fines de solucionar cuestiones coyunturales o estructurales que afectan a los argentinos, sino en su proyecto propio para un beneficio personal.

En esa concepción tan limitada y estrecha de la política y su función social se empiezan a desarrollar densos entramados de complicidades y lealtades para expoliar a aquellos que andan desprevenidos en su día a día, pagando tasas, impuestos y demás tributos, con los que contribuyen a mantener a los que se han olvidado de la importancia del bien común a la hora de establecer proyectos político-electorales. La polémica en torno al COyS y el Surrbac no hace más que reforzar esta visión de que el Estado es una caja purulenta que afecta la salud de todo el colectivo social, pero nada muy distinto a los numerosos casos que llevamos acumulados en el año (tantos que la gente se olvida).

Como además los gobiernos de distintos niveles no llegan a dar respuestas satisfactorias a las demandas de la sociedad respecto a estos temas, la pulsión de cambio que está latente en el electorado solamente se puede manifestar en forma de repulsión y aversión respecto a los dirigentes y partidos políticos tradicionales. Menos respuestas dan, más se enoja la gente y refuerza sus prejuicios.

El fervor que alguna gente tiene por las discusiones políticas e ideológicas contrasta duramente con la realidad del ciudadano promedio, que se encuentra hastiado de que haya gente interesada en discutir la distribución del poder y el acceso a los cargos de gobierno cuando su realidad material concreta no se ha modificado a lo largo de 20, 40 o 50 años, mientras que hay personas que ingresaron en la política y en muchísimo menos tiempo le resolvieron la vida a sus hijos, nietos, yernos, nueras o amantes. Hay condiciones estructurales de estancamiento para los que pagan y de ascenso meteórico para los que acceden a los resortes del Estado.

La política es una herramienta. Cada uno elige si la va a usar para construir en beneficio de muchos o de pocos. Está bastante claro cómo viene la mano hasta ahora.