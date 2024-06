Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

De Rivas dice adiós al trasbordo

El informante llegaba a la cronista con las últimas declaraciones de Guillermo De Rivas sobre el transporte y modificaciones que le haría al sistema en caso de ganar la intendencia.

Informante: ¿Volveremos a tomarnos el 2?

Periodista: Qué nostalgia cuando las líneas del transporte eran con números.

I: Bueno, no sé si el cambio vendrá por ese lado pero De Rivas le dice “chau” al trasbordo. Al fin, lo que tantos usuarios pedimos por casi dos años, se empieza a oír. El sistema actual no le gusta a la gran mayoría de los vecinos. Sobre todo el trasbordo, innecesario en una ciudad dentro de todo chica como Río Cuarto. Lo más feo es ver a gente que se debe tomar varios colectivos para distancias relativamente cortas y viajes larguísimos.

Periodista: Como usuaria, coincido bastante en eso. Ahora, la oposición tendrá motivos para chicanear con esta promesa.

I: Y… cae 10 días antes de la elección. Pero yo me quedo con esta lectura: así como el “Pampa” (como apodan a Gonzalo Parodi) se ha despegado del Turco (Juan Jure) y dice que él no tensará con Provincia, lo mismo hace De Rivas despegandose de Llamosas con este anuncio.

El spot más esperado

El periodista recibía el mensaje de un dirigente del peronismo, quien se jacta de ser un “independiente” en la dicotomía de candidatos PJ que competirán por la intendencia.

Dirigente: ¿Vio el video del gobernador Martín Llaryora con Guillermo De Rivas? La campaña no arranca hasta que no aparece un spot así. Lo estaban esperando en la Muni, seguro.

Periodista: Lo vi varias veces. Desde que lo subieron a la siesta, lo compartieron todos los dirigentes del PJ que están con De Rivas. ¿Por qué dice que lo estaban esperando?

D: Porque estamos en la zona más candente de la campaña. Es el momento en el que tienen que salir estos videos de apoyo. Aparte, bastante contundente el mensaje de trabajar en equipo. De hecho, no sé si se dio cuenta, pero el spot es una voz en off y ellos dialogando, mirando planos y haciendo planes, todo en cámara lenta. Obviamente que fue un acting, pero acá queda clarito como son las cosas. Si algún distraído no se había dado cuenta, el candidato de Llaryora es De Rivas.

P: “Todos tienen propuestas, pero los que realmente importan son los que tienen liderazgo, la visión y el equipo para llevarlas adelante”. Fuerte.

D: Claro, pero lo más fuerte es que cierra con la boleta de “Llaryora gobernador, De Rivas intendente”. Todos creían que con la elección provincial ya estaba listo, que había jubilado a la vieja guardia. Pero no, en las urnas se ven los pingos y el gobernador tiene que confirmar en Río Cuarto que es el verdadero nuevo líder del partido cordobés.