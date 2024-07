Por Gabriel Marclé

El día uno de Guillermo De Rivas como intendente estuvo cruzado por varias sensaciones, entre asunciones, anuncios y una confirmación: la seguridad será el centro de su agenda política. Esto resultó de un hecho policial acontecido en la tarde del miércoles pasado en Bº Ciudad Nueva, donde un menor de edad asesinaba a cuchillazos a un hombre de 46 años en plena vía pública. La noticia sorprendía al jefe municipal mientras se disponía a encabezar el primer impulso de su gestión en la lucha contra la inseguridad, presentando a quien será el encargado de comandar el equipo municipal de Seguridad, el ex jefe policial Rafael Filippa, ante el Cuerpo Operativo “interfuerza” integrado por Provincia y Nación. De hecho, se esperaba que el funcionario asuma en el cargo ayer, pero el homicidio en el suroeste obligó a reprogramar compromisos.

La realidad volvió a imponerse una vez más, llevándose puesto los planes de un comienzo ideal para una gestión que aceptó el compromiso de no mirar al costado ni desligarse de las responsabilidades en la lucha contra la violencia urbana, el crimen organizado y el narcotráfico. De Rivas leyó el escenario y dio la orden de bajar el acto de asunción de Filippa -y otros funcionarios- previsto para ayer. No fueron horas tranquilas, pero el intendente las usó para encontrar junto a su equipo la mejor forma de afrontar lo que podría convertirse en la primera instancia crítica y a solo 24 horas de haber asumido.

Según relataron algunas fuentes del oficialismo, la decisión de reacomodar la agenda se explicó por lo chocante que podía percibirse un acto de asunción cuando el homicidio todavía estaba en plena investigación y mucho menos si uno de los protagonistas de esa jura sería el encargado de abordar problemáticas como las que causaron el mencionado hecho. La estrategia fue esperar que se diluya la crispación generada por el grave hecho y, luego, abrir definitivamente una nueva página para la lucha del Gobierno municipal contra la inseguridad.

Más allá de la forma en la que se manejó la agenda del intendente, quien destacó su reunión con el Cuerpo Operativo -en la que también estuvieron el secretario Gastón Maldonado y el futuro subsecretario Filippa-, era notoria la sensación de incomodidad generada por el hecho en Ciudad Nueva y que recordó a lo ocurrido en plena campaña -en el mismo barrio- cuando un remisero fue asesinado en medio de un asalto perpetrado por un grupo de menores de edad.

“Hay que ser cuidadosos con estos temas”, advertían desde el entorno derivista, casi como si estuvieran caminando en hielo quebradizo. Lo principal era no exponer a De Rivas y tampoco a quien será su principal arma contra la inseguridad a las requisitorias de la prensa. En definitiva, el nuevo intendente no pretende iniciar su cruzada en un tema tan sensible siendo presionado para responder por cuestiones como la baja en la edad de imputabilidad. Aunque ya había expresado su postura en torno a este tema, no es lo mismo opinar como candidato que como intendente en funciones.

Articulación

Las expectativas generadas por De Rivas fueron muy altas, demasiado como para dar pasos en falso. Al menos así lo creen en el propio Palacio de Mójica, algunos de los que se persignan pidiendo que la nueva Municipalidad no se quede a medias y pueda ser el proveedor de soluciones que espera el vecino promedio. “Es grande el desafío y, de no cumplirlo, será igual de grande el castigo. No nos olvidamos que nos votó la mayoría, pero no todos”, reflexionaba un dirigente cercano al Ejecutivo.

Frente a las dificultades, De Rivas ya salió a jugar con las cartas que le proporciona el trabajo articulado con el Gobierno de Córdoba. Más allá del buscado protagonismo en la lucha contra la inseguridad, casi nada puede lograrse sin un real apoyo del Panal de Martín Llaryora, por lo que cualquier tensión que apunte al Mójica -avisan- también llegará con efecto a Provincia.

Aunque esto no significa que el intendente está exclamando que no lo dejen solo a tan poco de hacerse cargo del Ejecutivo, la gravedad de la problemática exige poner en claro qué lugar tiene cada sector en el tablero de guerra. El nuevo intendente llegó al poder, entre otras cosas, por promesas como la de la creación de tres nuevas comisarías, una de ellas en el Sur -distrito del ahora apuntado Bº Ciudad Nueva.

“La necesidad de articular es una prioridad, por eso vamos a ir trabajando en la implementación de acciones en las próximas semanas”, prometió ayer De Rivas respecto a las acciones que se complementarán con la llegada de más cámaras de vigilancia y la instalación de nuevas unidades de alarmas comunitarias como parte del programa de prevención para aportar a la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas.

Asumen Filippa y Pringles

El acto de jura del jueves finalmente se pasa a este viernes. Al ex comisario Filippa le entregarán las llaves del plan de seguridad municipal y también habrá novedades en Transporte, otra de las prioridades de Guillermo De Rivas para dar un golpe de efecto en el arranque de su carrera como intendente. El subsecretario designado será Osvaldo Pringles, quien ya ocupó ese cargo durante la gestión del radical Juan Jure.



Intendentes del Departamento Roque Sáenz Peña se reunieron con el ministro Calvo

El ministro de Gobierno de la Provincia, Manuel Calvo, se reunió con la legisladora departamental Victoria Busso y con intendentes del departamento Presidente Roque Sáenz Peña. El encuentro tuvo como objetivo principal analizar la situación actual de cada comuna y municipio, y planificar proyectos que mejoren la calidad de vida de los vecinos.

Los jefes comunales presentes fueron: Beatriz Gutiérrez, de Riobamba; Ariel Panichelli, de Rosales; Elvio Benítez, de Villa Rossi; Guillermo Legorburu, de La Cesira; Carolina Ayraudo, de Melo; e Ismael Goñi, de Serrano.

Durante la reunión de trabajo, las autoridades dialogaron sobre los diversos temas específicos de cada localidad, con el propósito de encontrar soluciones efectivas y a largo plazo. Asimismo, se discutieron planes para futuras obras de infraestructura y servicios que buscan impulsar el desarrollo y bienestar de las comunidades del departamento.

Manuel Calvo destacó la importancia de estos encuentros para fortalecer la cooperación entre la Provincia y los municipios. “Nuestro objetivo es trabajar de manera conjunta y coordinada para mejorar la calidad de vida de todos los cordobeses. Estos espacios de diálogo son fundamentales para entender las realidades locales y proyectar un futuro con más oportunidades para todos”, subrayó el ministro.