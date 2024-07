UCR-RC se enfila a definir su futuro tras el “golpazo” del Imperio

Por Gabriel Marclé

Ya pasaron dos semanas desde el día en el que la Unión Cívica Radical de Río Cuarto pareció haber tocado fondo en lo que a performances respecta. La derrota de Gonzalo Parodi en las urnas del Imperio no solo se explicó por una diferencia de 13 puntos con el ganador, Guillermo De Rivas, sino que le dio un segundo puesto “engañoso” y que lo obliga a compartir el rol de opositor con el frente que lideró Adriana Nazario -ambos ganaron la misma cantidad de bancas en el Legislativo. La dirigencia del centenario partido empieza a digerir el proceso y mirar hacia adelante, porque el próximo paso de su calendario político lo apremia: la rosca por la interna provincial UCR exige que empiecen a elegir los nombres del nuevo Comité Departamental.

Aunque la mayoría de la dirigencia activa del radicalismo riocuartense parece estar lamiendo las heridas del 23 de junio afirmando que “todavía falta mucho” para la interna provincial, lo cierto es que el cierre de alianzas y de listas se concretará durante julio -la elección es en septiembre. Los de Evolución ya tienen en claro que apoyarán a Marcos Ferrer para el Comité Provincia, pero la nómina para el departamento todavía es materia pendiente. En eso, el nombre de Gonzalo Parodi empezó a sonar nuevamente.

El miércoles pasado, el dirigente radical armó un asado para cerrar etapas junto a quienes lo acompañaron en la carrera por la intendencia y les transmitió su entusiasmo por lo que viene. Una carrera profesional como abogado, una fundación política para armar proyectos locales y ¿una candidatura para presidir la UCR del departamento Río Cuarto? Parodi dijo que, si lo llaman, él está disponible.

“Soy militante afiliado desde 2001 y siempre participé de los procesos democráticos. Estoy a disposición de lo que pasará en estos meses, pero en caso de que mi nombre aparezca entre las autoridades, no tengo problema de conducir el proceso”, le respondió a radio Al Toque tras ser consultado sobre lo que viene para la UCR-RC, aunque aclarando que “todavía falta” para eso.

Parodi y su equipo vienen reflotando la idea de renovación, quizá como nunca antes. “Fue un golpazo”, reflexionan desde su entorno sobre la derrota en las municipales, donde cosecharon 24 puntos, una performance de récord negativo con respecto a las expectativas históricas del radicalismo desde el ‘83 a la fecha -gobernaron en la mayoría de los ciclos. Allí es donde hablan de “los mismos de siempre” y de las crisis repetidas con los años, para una dirigencia local y departamental representada por sectores que se alejaron de la identidad partidaria.

“Arrancamos de un estado de debilidad y nos llevará mucho desgaste convertirnos en algo nuevo. Hay que estar a disposición para construir desde la dificultad”, dijo Parodi el pasado viernes, declarando en modo aspirante a renovar el radicalismo. La cruzada, con él o sin él al frente de la Evolución, apunta a criticar las responsabilidades que tuvieron nombres como el del presidente del Comité Departamental, Sebastián Laborde, en los procesos regionales.

Claro que, para los aludidos por estas críticas de los “evolucionistas”, Parodi y los suyos tampoco tienen mucho para ofrecer en la rosca. “Fueron los responsables de una derrota histórica por hacerse los diferentes. Demostraron que la renovación no empieza por ellos”, le dijo a Alfil un dirigente fuerte de la estructura radical vigente. Le marcan al derrotado candidato radical que “cuando hizo falta traer refuerzas, les cerraron la puerta a todos”, incluso a Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer, que sí estuvieron acompañando a Parodi en el duró domingo de la derrota para protagonizar la secuela del “los hice venir al pedo”. En definitiva, no son pocos los actores que coinciden en que no se puede comenzar una nueva etapa del partido con quienes fueron parte de la derrota fuerte en la única elección del 2024.

La “siesta reparadora” post elecciones riocuartenses todavía no terminó, pero el movimiento obligado por la interna seguro empezará a gestar acciones en el plano departamental, con un comité que no se reúne -tampoco en los distritos riocuartenses que hace rato no se juntan en la Casa Radical de Cabrera el 700. Pero la campaña, aunque no lo digan, ya está en marcha.

Mientras la dirigencia joven de Evolución espera la voz de aura de sus superiores, Parodi ya empezó a hacer campaña por su candidato provincial. “Esperemos que todos se puedan sentar en la misma mesa y que Marcos (Ferrar) sea la síntesis”, dijo.

Desde el bando de los cuestionados dirigentes “clásicos” no se muestran tan seguros de que esa alternativa unificadora sea posible y hasta susurran que, en este contexto, “cualquiera se les va a animar”. Es más, algunos ya hacen correr otros nombres para Río Cuarto. “Si piensan en Parodi, por qué no proponer también a Gabriel Abrile”, sugirió un histórico correligionario. ¿Se viene la parte dos de la interna radical de septiembre pasado?