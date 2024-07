“Apoyo a Ferrer, pero saben que me opongo a una alianza con libertarios”

Por Redacción Alfil

El concejal de la UCR, Sergio Piguillem, fue el invitado a la última edición de #MesaChica, el streaming de Alfil y se refirió a la interna del centenario partido. Cuyos plazos para la presentación de alianzas vencen este lunes y el de la postulación de candidatos, el próximo viernes. “Apoyo a (Marcos) Ferrer y me opongo a una alianza con La Libertad Avanza (LLA). A eso ya se los manifesté en el partido”, dijo el edil por la capital cordobesa.

Además, si tuviera que comparar la puja dentro de la UCR con un género del cine manifestó que “puede ser una de esas que empiezan con suspenso y terminan con un final dramático”. “Soy orgulloso de la democracia interna del radicalismo. Es el único partido en la Argentina que mantiene esa instancia, las otras fuerzas tienen un verticalismo y los manda un jefe. El radicalismo tiene líderes, el último fue a nivel nacional Alfonsín, en la provincia (Eduardo) Angeloz y Ramón B. Mestre. Ramón Javier tuvo un liderazgo demasiado concentrado”, dijo.

Y afirmó que el exintendente “no eligió bien su núcleo chico con (Marcelo) Cossar, (Javier) Bee Sellares y (Orlando) Arduh. Hoy ninguno milita con Ramón”. Además, sostuvo que “Rodrigo de Loredo hoy es el actor más importante del radicalismo de Córdoba, pero aún no es líder. Ese protagonismo que tiene por encima del resto de los dirigentes lo debe transformar en liderazgo”.

Piguillem también afirmó que “hay dos discusiones: uno es (Javier) Milei, que es divisorio de aguas, Ramón quiere poner esa discusión en la mesa y es importante. Pero hay otro que tiene que ver con la relación con el Partido Cordobés y la influencia de (Myrian) Prunotto en la interna”.

El concejal dijo que la apelación de la vicegobernadora no se pudo resolver. “Prunotto está expulsada de la UCR, no puede votar, no puede ser fiscal, no puede participar de la interna” y agregó que “billetera en mano, Prunotto sale a comprar dirigentes. En Capital seguro y en el departamento Colón, también”.

Con respecto a una discusión puertas adentro de la sociedad entre el radicalismo y el senador Luis Juez, el concejal sostuvo que “el radicalismo a nivel provincial fue el que le dio el sustento a la candidatura de Juez. Lo digo con respeto. Fue trabajo de exitosos intendentes radicales que dejaron sus pueblos en manos de otros correligionarios y hoy son legisladores los que les dieron sustento a los números de Juez”.

Y agregó además que “en el 2027 al candidato a gobernador lo tiene que poner la UCR y el año que viene, también el radicalismo debe encabezar la lista de diputados nacionales”.

Por último, fue muy crítico de la gestión del intendente Daniel Passerini al señalar que “todavía no arrancó”. “No empezó el partido y ya está pensando en el segundo tiempo”, lanzó.

