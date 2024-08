Dudas por movilidad jubilatoria con el telón de fondo del pliego Lijo

El gobierno de Javier Milei surfea cómodo sobre el escándalo judicial y mediático que envuelve al expresidente Alberto Fernández y por extensión al peronismo nacional, pero en el Congreso de la Nación los aires son menos cálidos para el oficialismo. La agenda dominante pone en debate cruzado a temas como el DNU presidencial que le otorga 100 mil millones de pesos a la Side, que se tratará hoy en Diputados, la bicameral de Inteligencia y, en el Senado, los pliegos del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia. Este último podría ser dominante a partir de la semana próxima ya que el 21 de agosto es la fecha prevista para que la comisión de Acuerdos empiece a tratar la controvertida propuesta de llevar al camarista de Comodoro Py al máximo tribunal de Justicia. El 28 es el turno del otro candidato, Manuel García Mansilla.

Con estas prioridades, voces cercanas al oficialismo pusieron en duda ayer que se trate en la cámara alta este jueves otro tema candente: el proyecto de movilidad jubilatoria que tiene media sanción de Diputados y que el Milei amenaza con vetar total o parcialmente porque “atenta contra el equilibrio fiscal”.

La iniciativa fue aprobada hace dos meses en la cámara baja. La Libertad Avanza y el PRO que en Senado conduce el cordobés Luis Juez hicieron todo lo posible para dilatar el tratamiento de lo que es un mix de proyectos originarios del bloque de la UCR, sectores de Miguel Pichetto (hoy Encuentro Federal) y Unión por la Patria. La semana pasada, Unión por la Patria logró un dictamen de mayoría en comisión para tratar el proyecto con ayuda de dos radicales y un diputado de origen provincial. El despacho es con el proyecto tal cual vino de Diputados. Es decir, un aumento a los jubilados del 8,1% para compensar la inflación del primer trimestre del año, continuar con la actualización mensual por IPC que se viene dando desde abril por decreto presidencial y el pago por parte de Anses de las deudas previsionales a las provincias con cajas no transferidas, como Córdoba, y las deudas por juicios de jubilados.

Al cierre de esta nota, no estaba claro si la presidenta del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarreal, iba a convocar a la sesión del jueves que claramente el gobierno no quiere que se haga. En medio del escándalo por violencia de género contra la exprimera dama Fabiola Yañez, muchos creen que los senados, incluso los que estarían a favor de la nueva movilidad, preferían esperar. “No sé si le darán prioridad a la movilidad destinada al veto”, señaló una fuente del sector libertaria bien informada.

No está claro tampoco cuál es la posición de la peronista Alejandra Vigo sobre el tema. Recién llegada del exterior, la senadora cordobesista en principio debería replicar el voto del voto schiarettista/llaryorista en Diputados, que fue a favor del proyecto de movilidad, pero desde la media sanción a esta parte pasaron cosas. Está claro que el Panal quiere recuperar los fondos previsionales que la Nación le cortó, pero no tanto si quiere quedar pegado a un despacho que lleva la firma de los senadores K, aunque también acompañaron Martin Lousteau y Pablo Blanco de la UCR. Al medio, como se dijo, está la polémica por Lijo, y la negociación por los votos para imponerlo que llevan adelante con el Senado desde la Casa Rosada. Vigo, por caso, se escuda en la equidad de género para la Corte Suprema: ninguno de los dos nuevos miembros que propone Milie son mujeres. Juez fue categórico en relación a no votar al camarista federal.

Mientras eso se define, y faltan 48 horas de rosca intensa, en Diputados se oficializó la sesión de hoy para tratar el DNU 656 de los fondos para la SIDE, que fue solicitada por Encuentro Federal, Coalición Cívica y Unión por la Patria. Todo indica que, salvo cambios o negocios que lo impidan, la cámara baja dará el gesto político y rechazará el instrumento, aunque permanecerá vigente a menos que también lo derogue el Senado.