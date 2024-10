Pobreza: el Mójica busca desactivar alerta del INDEC con datos propios

Por Gabriel Marclé

Sobre el cierre de la semana pasada, los números de la pobreza e indigencia medidos por el

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el primer semestre del año repercutieron en un sinfín de diagnósticos y reacciones que, a priori, revelaban una profundización de las cifras negativas. En el caso de Río Cuarto, la incidencia de esta medición fue incluso peor ya que superaba el promedio nacional: mientras la pobreza en el país llegó al 52,9%, en la capital alterna alcanzó el 54,3% (con una indigencia del 14,4%), algo que hasta ahora no había ocurrido. No solo eso, sino que el aglomerado riocuartense presenta el mayor crecimiento de pobreza en la Región Pampeana: pasó del 37,4% en la primera mitad de 2023 al 54,3% de este año.

Mientras estos datos se daban a conocer, la Municipalidad de Guillermo De Rivas enfocaba su accionar en los sectores populares con el programa “La Muni en Tu Barrio”, una alternativa que no solo busca descentralizar programas y acciones, sino también conseguir estadísticas propias respecto a la situación en los sectores más vulnerables de la ciudad. Algo así como su propio INDEC. Podría decirse que el Gobierno municipal no tuvo tiempo de interpretar cómo se siente con las cifras y decidió enfocar inmediatamente en el trabajo territorial, aunque también -según pudo saber Alfil- las cifras negativas no responden a una situación del todo real para la gestión.

En concreto, en el derivismo aseguran que la fuerte caída del primer semestre se debió al golpe que sufrió el sector privado, el cual concentra el 80% de la actividad económica. A esta lectura la ratificaron incluso los especialistas con los que consultó el Gobierno: “Nos dicen que, cuando hay épocas de malaria en la región es por la caída del sector privado, pero lo bueno es que cuando hay estabilización se mejoran mucho más rápido que en la media nacional”. Respecto al aumento de la pobreza, la mirada del Mójica marca que las cifras subieron porque muchas personas estaban “en la cornisa” de la pobreza y terminaron cayendo, pero señalan que no se debe a un aumento grave del desempleo sino a la desmejorada situación salarial.

Según el entorno del intendente, estas lecturas no representan la visión de un futuro brillante y tampoco desconocen la preocupación que genera la actualidad. “Hay un retroceso enorme porque lo vemos en la calle con gente que está sin vivienda y la demanda en los merenderos”, le comentaron a Alfil sobre los números de la pobreza, reconociendo la gravedad del caso, pero aclarando que “estamos tranquilos porque lo combatimos con trabajo”.

Es en ese sentido que parece avanzar el abordaje multidimensional de la crítica situación económica y social, con la premisa de que los números nacionales no se inmiscuyan en la ejecución del plan de gestión. Allí es donde aparecen los datos propios: “Estamos diagnosticando lo que ocurre en cada parte de la ciudad”, afirman sobre el operativo de “La Muni en Tu Barrio” que comenzó el viernes pasado en Jardín Norte.

La a conversación sobre las cifras del INDEC se extenderá a todos los ámbitos de la política local, mucho más en vísperas de los debates en torno al presupuesto con el que contará la Municipalidad en 2025 -proyecto que se presentará durante octubre. Sin dudas, el parámetro de la pobreza marcará la cancha en cuanto a los fondos que se destinarán para tal o cual área y seguro habrá diferencias de criterio que desembocarán en críticas de la oposición. Sin embargo, De Rivas ya comunicó a los suyos que, más allá de los embates opositores, saquen provecho del tiempo que resta este año para tener bien en claro cuáles son las necesidades y cuánto se requerirá para abordarlas, cuestión en la que la Subsecretaría de Estadísticas -la novedosa cartera creada por el actual intendente- tendrá una gran responsabilidad.

La preocupación sobre los números de la pobreza se palpa en todos lados, desde la Municipalidad, pasando por el Legislativo, hasta en instituciones como el CECIS y la Rural. Claro, no todos pueden tener las herramientas para acompañar la llegada de soluciones. Más allá de la macro, en el Palacio de Mójica están convencidos de que la forma de lograr una mejoría es por medio de los datos propios y su utilidad para que las políticas sean efectivas. “El abordaje es a conciencia, sin necesidad de poner parches a ciegas, sino trabajar tomando decisiones con mediciones en tiempo real”, aseguran desde el entorno del intendente.