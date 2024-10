Avico: la banca local que no apoyaría el reclamo de la UNRC

Por Julieta Fernandez

La multitudinaria marcha en defensa de las Universidades Nacionales reunió cerca de 9000 personas en las calles de Río Cuarto. La convocatoria del 2 de octubre reunió a gran parte del arco político y sindical de la ciudad pero no contaría con el apoyo de una de las dos bancas ocupadas por representantes locales: la diputada nacional por Juntos por el Cambio, Belén Avico, acompañaría el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Tal como lo indicó Alfil en ediciones anteriores, la diputada nacional ya había sido blanco de críticas por su negativa al proyecto de movilidad jubilatoria. Este accionar no sorprendió a las filas locales de Juntos por el Cambio, quienes reconocen que, además del perfil empresarial y como “outsider”, la legisladora nacional habría llegado a un lugar expectable en la lista de diputados por pedido del círculo del ex presidente, Mauricio Macri.

El voto de Avico, que ya se asume como negativo para el tratamiento de la Ley de Financiamiento Universitario, va en clara consonancia con el posicionamiento vertido por Macri en las últimas horas, quien publicó una carta en redes sociales en la que critica “el manejo de fondos en las UUNN” y pidió que “se ponga fin al uso político de los recursos”.

Avico, reconocida empresaria (fue nombrada entre los 20 emprendedores destacados del país en 2017 a raíz de su emprendimiento de té), muestra una agenda con fuerte articulación con el sector privado. Aunque ha mantenido reuniones con la Agencia Innovar y Emprender (cuya sede se encuentra en Río Cuarto y preside Manuel Ron), la diputada no ha mantenido un esquema de trabajo fuerte con la dirigencia local: ya sea con el propio Municipio o incluso con los “propios” de Juntos por el Cambio.

“Qué lástima que la Juventud Pro de Córdoba no te conozca. Ojalá se acuerden que existe una juventud partidaria que milita las listas que algunos creen representar”, manifestó el presidente de la J-PRO Córdoba, Ángelo Cornaglia, en un comentario en las redes sociales de la diputada Avico. En el posteo se la ve junto a Mauricio Macri, quien habría sido clave en el impulso de la candidatura de la empresaria local-

Durante la campaña, Avico aseguró que apuntaría a ser “la voz de los emprendedores” en el Congreso y que sus aportes serían en calidad de mujer y empresaria. Su participación en las respectivas comisiones de la Cámara de Diputados estaría alineada a ese objetivo, ya que ntegra las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas; Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Agricultura y Ganadería; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; Mujeres y Diversidad; Asuntos cooperativos mutuales y ONG’s; y Vivienda y ordenamiento urbano.

En el PRO regional se muestran alejados de la figura de la diputada. No necesariamente en términos ideológicos (ese tipo de críticas se advierten más desde la UCR) sino de una real falta de diálogo y trabajo conjunto. Sostienen que Avico no participó activamente de la campaña electoral que “la puso en el lugar en el que está” e incluso se ausentó del cierre de campaña de Patricia Bullrich que se realizó en el predio de la Sociedad Rural local. Además, advierten cierto “desperdicio” al no aprovechar la oportunidad de fortalecer su trabajo parlamentario como una “representante de Río Cuarto”.

Una de sus últimas apariciones públicas en la ciudad fue en el marco del acto inaugural de la Expo Rural 2024. Según pudo saber Alfil, la diputada se habría negado a hablar con la prensa en el marco de esa actividad. De hecho, prácticamente no ha brindado entrevistas a medios locales desde que asumió en diciembre pasado.

El voto negativo de Avico al proyecto de Financiamiento Universitario seguramente tiene que ver con su alineamiento a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y al diputado del PRO (quien también se identifica como liberal) Damián Arabia. “Si bien ella no se ha posicionado ni da ningún tipo de declaraciones, se puede inferir que está algo incómoda en ese lugar: no asistió al asado en el que Milei homenajeó a los ‘héroes’ que votaron en contra de los jubilados”, señaló un dirigente local de Juntos por el Cambio a Alfil. Esta incomodidad no implica que Avico no esté de acuerdo con los lineamientos a los que responde sino con el hecho de que ha “acusado recibo” de las críticas locales.