La influencia que nunca decae

J.C. Maraddón

Hace 60 años, el mundo era sacudido por un fenómeno que alteraba por completo la dirección en que venía desplazándose el rock como la música juvenil que estremecía el panorama internacional. Así como en los años cincuenta el núcleo fuerte del rocanrol se situaba en los Estados Unidos con nombres como los de Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard o Jerry Lee Lewis, a comienzos de los sesenta la emergencia de bandas británicas llevó hacia Inglaterra el epicentro de ese movimiento cultural y la conquista de la audiencia estadounidense por parte de los Beatles desató un fenómeno global que en homenaje a ese cuarteto pasó a llamarse Beatlemanía.

En octubre de ese 1964 consagratorio para los de Liverpool, otra formación inglesa iba a sumarse al catálogo de grandes revelaciones que en ese momento ya integraban The Rolling Stones y The Animals, a los que poco más tarde se incorporaría The Who. Aunque ya habían sacado un par de singles con buena repercusión, en el otoño boreal The Kinks iba a publicar su disco debut, que entre muchos covers de diversa laya, incluía cinco composiciones de Ray Davies, cantante, guitarrista y tecladista de esa agrupación londinense que muy pronto iba a destacarse en el pelotón.

Como principal motor de ese álbum, en el último track del lado A figuraba “You Really Got Me”, con un poderoso riff al que muchos toman como el predecesor del hard rock y el punk, cuya potencia deslumbró al público hasta depositar al single en lo más alto del chart del Reino Unido, posición en la que permaneció durante una quincena. Fue una carta de presentación contundente para ese grupo que así mostraba un costado más furioso de la denominada “invasión británica”, que tenía como denominador común cierta devoción por los cultores del rhythm & blues afroamericano.

Sin embargo, por más que no dejaron de lado su veta rocanrolera, los Kinks iban a sorprender de allí en más por la sutileza de sus canciones, que a partir del talento inconmensurable de Ray Davies apelaban a melodías irresistibles y a letras muy logradas para lograr un impacto masivo. Temas como “Sunny Afternoon” o “Waterloo Sunset” dan cuenta de esa inclinación de Davies por una veta mucho más cuidada y lírica, en tanto no desechaba el impulso rocanrolero, del que prueban su persistencia piezas como “All Day And All The Night” y “Victoria”, todas ellas transformadas en clásicos absolutos.

En simultáneo con la celebración del sexagésimo aniversario del arribo de los Beatles a América en 1964, también se conmemora en 2024 idéntica efeméride para evocar la irrupción de los Kinks en el mercado discográfico, con un long play que ha resistido de píe el paso del tiempo y que hoy amerita ser escuchado como si fuese nuevo. Entre otros eventos programados para la ocasión, en agosto se publicó una edición especial limitada en vinilo del single de siete pulgadas de “You Really Got Me”, que incluye en el lado B una versión monoaural de “It’s All Right”.

Si bien llevan más de 30 años sin publicar nuevo material y han sufrido cambios en su formación e interrupciones en su trayecto grupal, los hermanos Ray y Dave Davies continúan siendo una referencia para cualquiera que intente bucear en las raíces del rock inglés de las últimas seis décadas. Catalogados como de los pocos que merecen estar cerca de los Beatles en cuanto a nombres influyentes en la música contemporánea, vale la pena aprovechar esta fecha memorable para bucear en su discografía y reencontrarse con esas joyas sonoras que han cosechado una supervivencia digna de los mayores exponentes del arte universal.