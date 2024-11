Por Redacción Alfil

El legislador provincial del kirchnerismo, Federico Alesandri, pasó por #MesaChica, el streaming de Alfil y se refirió a la relación con el oficialismo provincial, cómo quedó el vínculo con Carlos Caserio, qué piensa Cristina Kirchner de Córdoba y dónde ve a Juan Schiaretti y Martín Llaryora. Además, Alesandri sostuvo: “ojalá, Cristina venga a Córdoba antes de fin de año y sea el 20 de diciembre, para el aniversario del triunfo provincial del peronismo”.

De su relación con la expresidenta y actual titular del PJ, Alesandri dijo “no hago política con fotos, pero testimoniar encuentros con eso no está mal”. “No hago alarde de eso”, sostuvo y agregó que “cada vez que Cristina me pregunta por Llaryora o Schiaretti yo le digo que ellos están con Milei”. En tanto, sobre el 2025 y las Legislativas, el exintendente de Embalse sostuvo: “voy a trabajar para ser candidato a diputado el año que viene”.

Y agregó, a pesar de que valora y respeta a Sergio Massa, sería “un error” si el tigrense presenta listas el año próximo. “Respeto a los dirigentes que trabajan con él en Córdoba, pero ¿con quién podría presentar listas?”, dijo y sostuvo que, si le llegan dos WhatsApp, uno de Massa y otro de Cristina, abre primero el de la expresidenta. “Porque es la presidenta del PJ”, destacó.

Sobre el peronismo nacional afirmó además que lo defraudó Alberto Fernández “porque no tuvo ejemplaridad”. Mientras que, acerca del PJ cordobés, sostuvo que “Carlos Caserio y Olga (Riutort) acordaron con el cordobesismo”.

“Ellos hicieron un arreglo con (Ricardo) Quintela porque los mandaron a jugar ahí en la interna del PJ. Caserio y Olga hicieron un acuerdo. Caserio es del cordobesismo desde hace un montón de tiempo. Arrancamos juntos la campaña provincial del año pasado, pero después él acordó con Llaryora. Antes de la elección provincial tuvo una reunión con Llaryora y vino y me dijo ‘yo hasta acá llego’”, afirmó Alesandri.

En tanto, sobre su relación con el oficialismo provincial, reconoció que, en diciembre, cuando se intentó votar el ajuste en la Unicameral y no consiguieron su respaldo, el propio Llaryora lo llamó. “Esa noche de la sesión por el tema gremial me llamó el gobernador y yo le dije que hablaran con los trabajadores. No era un tema mío. Les dije que tenían que hacer bien la cuenta de con quiénes contaban y con quiénes no. Ese día la ley se clavó. Construir política es más importante que ofrecer cargos”, sentenció Alesandri.

El legislador opositor también sostuvo que no le molesta que lo tilden de K, se mostró crítico del Rigi, dijo que Agustín Spaccesi, otro integrante de una banca unipersonal en la Legislatura es “un oficialista con bloque propio”.

Por último, afirmó que “no hay herederos en el delasotismo”. “Ni siquiera Natalia (De la Sota), salvo que se ponga a llamar y a trabajar”, afirmó Alesandri. Mientras que, sobre su excompañero en la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, dijo que no le quedó nada “pendiente”.

“No me quedó nada pendiente con Avilés. Tenemos una relación personal normal y en lo político hay muchísimas diferencias. Él no tenía una identidad política fuerte, era un socio minoritario, veía fantasmas en todos lados. Él fue a hacer la plancha a la Agencia. Le pagaron ser socio del schiarettismo y nunca tuvo la idea de revolucionar el turismo en Córdoba”.