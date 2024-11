Por Redacción Alfil

En la semana en la que se anunció un incremento en la coparticipación del Gobierno provincial a los municipios y comunas, el intendente de Alta Gracia, Marcos Torres, pasó por #MesaChica, el streaming de Alfil. El intendente del Valle de Paravachasca reconoció que hay municipios con una situación financiera compleja, comparó la coparticipación con los índices de inflación, y dijo que se cayó la recaudación de las tasas municipales.

“En lo personal no me puedo quejar de la relación con el gobernador Martín Llaryora y mucho más en un año difícil por cuestiones de la macro. Tuvimos un gobernador presente que tiene la ventaja de haber sido intendente de dos grandes ciudades como San Francisco y Córdoba”, dijo y agregó: “el municipalismo está en crisis porque es la primera puerta. Cuando hay un problema de empleo, no toca la puerta de un ministerio. Lo mismo cuando hay un problema de seguridad”.

En tanto, acerca de la construcción política del oficialismo cordobés para la lista del año próximo dijo que “hay que cuidar las identidades”. “No decir lo que conviene con fines electorales. Pertenezco a un partido provincial sumamente exitoso, sin estrategias fallidas porque la gente respalda. Pero yo siento orgullo de ser peronista. De hecho, la sucesión en mi ciudad la pienso con el peronismo”, dijo Torres.

El intendente dijo que “Alta Gracia es la meca de la cultura cordobesa”, enumeró hitos de su gestión en su segundo mandato y sostuvo acerca del exintendente Walter Saieg. “Nunca más tuve trato con Saieg, pero él es un fiel reflejo de la vieja política”, dijo.

En tanto, sobre la situación política provincial, Torres dijo: “para mí, el opositor de Llaryora es Milei. Será el que ponga Milei el opositor a Llaryora”. Sobre el resto de la oposición cordobesa dijo que “una cosa es andar por los programas y otra es gobernar”.

“A algunos no les gustó que yo dijera que respaldaba a Massa en al balotaje”, dijo sobre el 2023 y manifestó que: “ahora algunos se oponen a Milei, pero con las encuestas en la mano. Milei está diciendo lo que dijo que iba a hacer”.

Torres también sostuvo que “el Estado del anterior Gobierno nacional no era eficiente, para nada. Pero hay que pensar en un Estado presente y eficiente” y destacó su respaldo a la figura del exgobernador Juan Schiaretti, además de sostener que “en la única ciudad de Córdoba en la que ganó Schiaretti en octubre fue Alta Gracia”.

Por último, sostuvo: “no escuché la versión de Facundo Torres candidato a intendente en Córdoba capital, pero sería muy buen intendente”.