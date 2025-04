Miércoles de marcha: más de 40 organizaciones adhieren al reclamo de la CGT

Este miércoles al mediodía, distintos sindicatos –públicos y privados– saldrán desde sus sedes gremiales, para dirigirse a Colón y General Paz, donde se realizará el acto central. En total son más de 40 organizaciones tanto gremiales como sindicales que adherirán al paro general convocada por la CGT

En la previa del paro general, convocado por la CGT en reclamo, originariamente, para respaldar el reclamo de los jubilados nacionales, que todos los miércoles protestan frente al Congreso nacional, aunque también, se manifiestan en contra de las medidas económicas de Javier Milei.

Algunos de los gremios que adhieren al paro son: UEPC, CTERA, los gremios universitarios Conadu y Fatun, Cispren, Agec, Suoem, Surrbac, Metrodelegados; también se suman los gremios aeronáuticos (Apla, APA, Upsa y Atepsa), la Asociación Bancaria, ATE y UPCN.

En tanto, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Indicaron que apoyarán la medida pero, por la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, no adherirán al paro.

Roberto Cristalli, el secretario General de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) expresó a La Nueva Mañana que se sumaron a la marcha por "la agresión sistemática que recibieron los jubilados a nivel nacional, la cuestión de los despidos y por el corrimiento de Estado como rol garante de lo que es el sistema educativo".

"No tenemos paritaria nacional, tampoco fondo de financiamiento, no tenemos más el FONID, no se están enviando los fondos para los programas nacionales", profundizó sobre la situación de las y los maestros.

Además, explicó que la protesta también es es por la imposición de la reforma jubilatoria a nivel nacional "que avanza sobre los regímenes especiales y sobre las moratorias". "Esto perjudica a las y los docentes", detalló.

Por su lado, Iván Córdoba, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) manifestó que la movilización "es un resultado y ejemplo de la constancia de lucha de los jubilados" que "motorizó a todas las sindicales y organizaciones".