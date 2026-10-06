Enroque corto en Río Cuarto | Crisis avícola, división política y tiempos de cambio

Transición lenta

La cronista dialogaba con el informante de la UCR local.

Periodista: ¿Sabe cuándo va a ser el acto de asunción de las autoridades? Acá no nos olvidamos de eso todavía.

Informante: Y se entiende. Pero no me ponga en compromiso (risas). Aún no está confirmado pero le adelanto que podría ser la semana que viene, a mediados de octubre.

P: ¿Y cómo viene el tema de la transición?

I: No ha cambiado tanto desde la última vez que hablamos. Quizás en el circuito Centro se vio un poco más de movimiento pero en Banda Norte viene algo lento. Me dicen que se está “dilatando” la entrega de la sede. Supongo que puede haber algunas cuestiones administrativas pendientes pero quiero creer que dentro de unos días habrá novedades. Lo cierto es que el mandato de las autoridades anteriores venció el 29 de septiembre.

P: Quizás, como todavía no hubo asunción formal de las autoridades nuevas, está todo en una especie de limbo.

I: No lo sé. Pero bueno, en unos pocos días se debiera avanzar. Como ya sabe, hay expectativa por las presencias que pueda haber en el acto de asunción pero también en las ausencias. Insisto, en esta ciudad hubo varios períodos consecutivos de lista de unidad y de mostrar un partido unido. Más allá de que obviamente había cuestionamientos internos y diferencias. Pero ahora la foto es bastante distinta.

Movilización por la crisis de una planta avícola

El periodista bajaba las escaleras del Palacio Municipal cuando se topó con un referente sindical local, que venía siguiendo atentamente el ingreso de una columna de manifestantes.

Periodista: Día agitado en el centro. Veo a los trabajadores movilizados hacia la Municipalidad y el Concejo Deliberante.

Informante: Y no es para menos. La gente de la planta avícola AVEX marchó en las calles por una situación que ya es insostenible: llevan más de tres meses y medio sin cobrar un solo peso de sus sueldos.

P: Es una situación delicada y que mete ruido.

I: Exacto. Dicen que hace dos semanas que la planta está frenada por completo. Hicieron una faena mínima y desde entonces no hay un solo operario trabajando. La parálisis fabril es absoluta. Cuentan además que muchos empleados salieron a buscar "changas" y empleos temporales para parar la olla, mientras otros directamente optaron por considerarse despedidos. La única asistencia que recibieron hasta ahora fueron bolsones de mercadería.

P: ¿Entregaron un petitorio en la Municipalidad?

I: Y al Concejo también. Lo resolvieron en la asamblea del viernes pasado para pedir que las autoridades locales y provinciales intervengan y contengan la emergencia social de las familias. El plan de lucha se puede profundizar porque la emergencia es muy grande. Y ojo que el tema no se meta en la campaña.

Perlitas de un bloque partido

La cronista recibía un mensaje del trabajador del Concejo Deliberante, quien le comentó sobre una “perlita” de la última sesión legislativa.

Informante: Vi que siguió el final de la sesión y los posicionamientos por el tema de la pobreza, Ley de Tierras, soberanía…

Periodista: Hubo de todo al final.

I: Pero quizás se perdió de una perlita. Bah, no es que haya sucedido algo nuevo. Todos sabemos que el bloque Primero Río Cuarto está dividido. Gabriel Abrile, Ana Vasquetto y Pablo Benítez por un lado y Antonella Nalli, por otro. Los tres primeros, aliados de La Libertad Avanza y Nalli, con una férrea oposición a Milei. Pero yo no había caído en la cuenta de que, hasta en proyectos de índole municipal, también tienen sus diferencias.

P: ¿Y qué pasó el jueves?

I: No hubo tantas intervenciones al respecto pero se votó un convenio de regularización de construcciones. Abrile dijo “nosotros vamos a solicitar la abstención”. Y la presidenta del Concejo le preguntó puntualmente si se refería a él, Benítez y Vasquetto. Abrile le respondió que sí, en seco. Como si fuera una obviedad quizás. Y lo entiendo. Pero la pregunta era válida. Después de todo, en teoría, el bloque tiene cuatro concejales.

P: Creo que, si la Carta Orgánica lo permitiera, Nalli ya habría conformado un monobloque seguramente. Pero mientras eso no sea posible, nadie más que ella puede hablar por ella en el Concejo.

I: Es justamente eso. Y al final, ese proyecto solo fue aprobado por el oficialismo y el Partido Libertario. Primero Río Cuarto se abstuvo. Nalli y el nazarismo votaron en contra.