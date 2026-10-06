El PD se rearma en Río Cuarto y sale al rescate de liberales díscolos

El Partido Demócrata lleva adelante un proceso de crecimiento territorial en el interior provincial. Más allá de no pertenecer al “club” de los partidos hegemónicos, desde este espacio aseguran haber hecho un trabajo de hormiga para ganar presencia en los distintos departamentos cordobeses y, particularmente en el sur, con la consolidación de referentes y sumando nuevas afiliaciones. Recientemente, Maximiliano Camusso (presidente del partido en Córdoba) anunció que el PD volvía a ponerse en marcha en la localidad de La Carlota. Ahora, en la capital alterna de la provincia, buscan volver a las bases de la mano de dirigentes de larga data en el espacio.

Durante el fin de semana, Camusso se reunió con Claudia González (ex candidata a legisladora en la lista de Rodolfo Eiben), a quien calificó como una histórica referente del partido en Río Cuarto y quien volvió a incorporarse al trabajo político del espacio. También mantuvo un encuentro con Giovanni Zambelli (quien coordinará el espacio juvenil del PD en Río Cuarto) y quien tendrá como tarea convocar a nuevos dirigentes. En ese encuentro, también estuvo presente Jonatan Moreno, referente de la Juventud del Frente Cívico local. Según pudo saber Alfil, dicha reunión no apuntó necesariamente a la conformación de una alianza con el juecismo pero sí de “buscar algunos consensos en pos de pensar en un amplio frente opositor para ganarle al peronismo”.

Más allá de aquellos dirigentes con trayectoria dentro del partido, la actual conducción del PD apuesta por dinamizar el espacio y acelera la reconstrucción del partido en un escenario en el que La Libertad Avanza (de la mano del diputado Gabriel Bornoroni) busca encabezar el proceso opositor que pretende gobernar la provincia en 2027. Aunque comparten gran parte de su ideario con LLA, el PD se define como un partido “republicano y defensor de las instituciones”. “Nosotros somos liberales en lo económico pero creemos en las instituciones eficientes y de calidad. Creemos en el federalismo y republicanismo y vamos a defender estos valores del partido por 100 años más”, manifestó Camusso en su último paso por el streaming Tablero Abierto (producción de Alfil).

En poco tiempo, el PD ha sumado figuras de peso como la del legislador Gregorio Hernández Maqueda (quien Camusso confirmó como candidato a gobernador del PD) y mantiene conversaciones con dirigentes del liberalismo que, aunque la mayoría acompañe al gobierno de Javier Milei, no comulgan con la conducción de LLA en Córdoba. En algunos casos puntuales como el de Hernández Maqueda fue de público conocimiento que, pese a su adhesión a las ideas de LLA, desde la estructura partidaria en Córdoba no le permitieron afiliarse.

Otro paralelismo podría ser el de las últimas elecciones municipales en Marcos Juárez. Allí, el PD ensayó una alianza con la UCR que arrojó resultados satisfactorios: Gerardo Pasquali obtuvo el 17% de los votos, muy cerca del segundo lugar de Pedro Dellarosa y sin una estructura tradicional. Esto ocurrió luego de que LLA optara por no darle el sello y no participar de la contienda municipal en dicha localidad.

De esa forma, el PD ha recogido algunos heridos que dejaron de referenciarse en LLA (incluso el propio Camusso se alejó del armado de Bornoroni) o que nunca formaron parte de esa estructura pero que se identifican dentro de las ideas del liberalismo. El PD apunta a ser un espacio que convoque a dirigentes que comparten el ideario liberal pero que no quizás encuentran una vía de participación dentro de LLA en Córdoba.

Comenzaron los trabajos del Masterplan del agua

En el marco del Plan de Infraestructura Oeste para Río Cuarto, se firmó el acta que estableció el 1° de octubre de 2026 como fecha formal de inicio de los plazos de ejecución de las obras previstas, dando comienzo a una nueva etapa de trabajos de infraestructura para el sector oeste de la ciudad.

El acuerdo fue suscripto en representación de la Municipalidad de Río Cuarto por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Lic. Martín Cantoro; el director general del Ente Municipal de Obras Sanitarias (EMOS), Lic. Gastón Maldonado; y el presidente del Instituto Municipal de Planificación Urbana de Río Cuarto (IMPURC), Arq. Germán Carlos Maldonado.

Por parte de los desarrollos inmobiliarios involucrados participaron Julio Federico Boehler, en representación de Loma Alta I, II, III y I; Diego Nicolás Vasquetto, en representación de Ayres de la Antonia; Patricio Barro, por Chacras del Oeste; Santiago Pauls, en representación de La Macarena; y Daniel Emilio Marconetto, por Estancia Vicentina.

Tal como estableció el acta, el 1° de octubre de 2026 quedó fijado como fecha formal, definitiva e ininterrumpida para el inicio efectivo de los plazos de ejecución de las obras contempladas en el convenio. Desde esa fecha, comenzaron a computarse oficialmente los meses asignados a cada uno de los ítems previstos, incluyendo obras básicas, complementarias y viales, de acuerdo con el cronograma de avance establecido en el Plan de Infraestructura Oeste.

“El Plan de Infraestructura Oeste para Río Cuarto contempla la ejecución coordinada de obras estratégicas de infraestructura hidráulica, vial y urbana, destinadas a acompañar el crecimiento de este sector de la ciudad y generar las condiciones necesarias para su desarrollo”, señalaron desde el gobierno municipal y agregaron que la planificación incluye intervenciones vinculadas a la infraestructura hidráulica y sanitaria, junto con las obras complementarias y viales necesarias para consolidar el crecimiento urbano de la zona.

El convenio específico había sido celebrado el 1° de julio de 2026 y posteriormente aprobado por el Concejo Deliberante de Río Cuarto mediante la Ordenanza N.º 390/26, mientras que su promulgación fue realizada por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante el Decreto N.º 1367/26. Con la firma del acta de inicio de plazos, el 1° de octubre quedó establecido como punto de partida para el cronograma de ejecución de las obras contempladas en el acuerdo.

De esta manera, el Plan de Infraestructura Oeste ingresó en una nueva etapa, con el inicio formal de los plazos para la ejecución de las obras que acompañarán el crecimiento y la planificación urbana del oeste de Río Cuarto.