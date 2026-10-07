El PJ Capital prepara un 17-O con todas las seccionales

Tras los reproches que dejó la celebración del año pasado, el peronismo de la Capital prepara una conmemoración conjunta para toda la estructura territorial. Por pedido de Llaryora, el partido intenta recuperar capilaridad, darle contenido a sus secretarías y activar todas sus terminales antes de que empiece la campaña.
Municipal07 de octubre de 2026Felipe OsmanFelipe Osman

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El próximo 17 de octubre dejará, para el peronismo de la Capital, una postal diferente a la del año pasado.

Esta vez, la celebración del Día de la Lealtad buscará reunir a todo el PJ Capital y a sus seccionales en una actividad conjunta, después de que la conmemoración de 2025 dejara reproches entre dirigentes territoriales que reclamaban un acto de mayor volumen y, sobre todo, mayor participación de la estructura partidaria.

En cualquier caso, no será una demostración masiva. En el partido descartan por ahora una convocatoria destinada a demostrar capacidad territorial. “No pensamos en un Forja”, avisan. La idea es otra: utilizar la fecha para un relanzamiento de la organización partidaria en la ciudad, con todas las seccionales involucradas y la formación política como eje del encuentro.

El gobernador participaría de la actividad. Y su presencia tendría un significado que excede la liturgia del 17 de octubre: la reorganización del PJ Capital responde, según explican dirigentes involucrados en el armado, a un pedido expreso de Llaryora, cuya voluntad coincide, además, con la del intendente Daniel Passerini.

El planteo es volver a darle funcionamiento real a una estructura que durante años perdió peso frente a otros dispositivos políticos y territoriales del oficialismo. Y responder a la consigna que desde hace tiempo circula en los márgenes del PJ de “abrir el partido”.

La respuesta que comenzó a delinearse no consiste únicamente en multiplicar reuniones o recuperar locales partidarios. El objetivo es que las secretarías del PJ dejen de funcionar como cargos simbólicos y comiencen a desarrollar tareas concretas en coordinación con las seccionales.

“Las áreas política, de capacitación y de juventud tendrán un papel central en ese esquema”, adelanta una autoridad del partido.

La intención es que cada secretaría encuentre una suerte de “espejo” territorial en las distintas seccionales. Así, por ejemplo, quien conduzca el área política del partido tendría interlocutores que cumplan funciones similares en cada consejo de seccional y, a su vez, estos se replicarían en cada consejo de subcircuito, activando todas las terminales de un organigrama partidario de más de 3.000 dirigentes.

La lógica apunta a reconstruir desde arriba hacia abajo una red partidaria capaz de discutir temas específicos y trasladarlos al territorio. “No es bajar por bajar”, sintetizan quienes trabajan en el proyecto. La intención es que cada actividad tenga detrás una discusión previa y cierto nivel de formación sobre el problema que se pretende abordar. Para eso habrá capacitaciones en las que se prevé la participación de ministros y exministros, con temas vinculados también a las distintas áreas de la gestión.

El objetivo político es bastante concreto: que los dirigentes territoriales no lleguen a una campaña electoral encontrándose por primera vez con problemas sobre los que nunca trabajaron. O peor aún, desconociendo las soluciones que a ellos ofrecen las políticas públicas desplegadas por el oficialismo.

La apuesta supone recuperar una lógica de funcionamiento que, reconocen en el propio partido, existió mucho tiempo atrás. Y la idea, revitalizar las estructuras y devolver responsabilidades a dirigentes y militantes que durante los períodos no electorales quedan relegados a una función nominal.

Esta dinámica propiciaría, esperan en el partido, otro efecto: si las seccionales vuelven a funcionar, las secretarías encuentran interlocutores territoriales y los dirigentes trabajan con anticipación sobre los problemas de cada zona, la necesidad de montar estructuras paralelas cuando se acerca una elección podría reducirse.

“Si esto se organiza bien y con tiempo, quizá hasta ni se necesiten coordinadores”, deslizan en el PJ.

Se trata de un diagnóstico optimista. Al menos, si se lo compara con el que ofrecen dirigentes excluidos de las mesas de decisión, que ven un panorama mucho más fragmentado, con tensiones no resueltas entre el eje passerinismo-viguismo y las huestes de Miguel Siciliano.

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