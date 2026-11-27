Aunque el conflicto desatado en el Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS) no adquirió una trascendencia pública proporcional a la dimensión de las denuncias, puertas adentro del peronismo reconocen que se trata de uno de los episodios más complejos de la gestión de Daniel Passerini.

Lo que inicialmente se circunscribía a una investigación por presuntas irregularidades en la liquidación de horas extras a trabajadores vinculados al Surrbac terminó por involucrar políticamente al propio intendente, a partir de las declaraciones del ahora extitular del organismo, Santiago Pinsiroli.

La exposición pública del funcionario obligó al jefe municipal a intervenir directamente en el conflicto. El lunes, mediante el decreto 316, Passerini dispuso el desplazamiento de todo el directorio del ente, ordenó una auditoría externa y puso al frente del organismo a Maximiliano Valle, un hombre de su confianza con quien compartió gestión en el área de Desarrollo Social.

Sin embargo, lejos de cerrarse el capítulo, la decisión profundizó el enfrentamiento. Pinsiroli redobló sus acusaciones contra el intendente, sostuvo que su salida estuvo vinculada a su negativa a convalidar liquidaciones presuntamente irregulares y hasta propuso que la Justicia peritara los teléfonos de ambos. El oficializamos redobló la apuesta y apuntó al exfuncionario del COyS como único responsable de esa situación y lo denunció. Luego de estas declaraciones, hubo silencio de todas las partes. Por lo bajo, los afines a la gestión remarcan buscan descalificar a Pinsiroli y minimizan la situación.

Passerini, por su parte, negó las acusaciones, aseguró que sus instrucciones estuvieron orientadas a reducir el gasto y anunció que avanzaría con una querella por calumnias e injurias contra el exfuncionario.

Más allá de lo que determine la Justicia, la exposición de Pinsiroli dejó al descubierto dificultades en los mecanismos de control interno de la administración pública, una situación que generó ruido y malestar en el Centro Cívico.

La lectura que hacen en el oficialismo provincial es que el conflicto escaló hasta un punto que el Palacio 6 de Julio no logró contener.

En el Panal confirman que hubo diálogo entre Martín Llaryora y Passerini a raíz de estos acontecimientos. No obstante, el control de daños realizado hasta el momento indica que el costo político del conflicto permanece en la órbita municipal.

El segundo frente judicial de la semana

Como si fuera poco, este jueves el peronismo cordobés sumó otra novedad judicial. El exlegislador por el departamento Río Seco, Ramón “Cañito” Flores, fue imputado por el delito de nombramiento ilegal.

La investigación, a cargo del fiscal Matías Bornancini, está vinculada a la incorporación de Ariel Alejandro Rodríguez como asesor legislativo. Ambos habrían presentado una declaración jurada falsa respecto de los antecedentes del entonces colaborador.

Esta imputación, vuelve a cargar las tintas en la Legislatura de Córdoba, donde el caso por el empleado legislativo de la UCR queda al margen, frente a la nueva imputación.

Un aspecto que llama la atención en el arco político, es la baja reacción de la oposición frente a ambos acontecimientos. Si bien hubo pronunciamientos, entre ellos los de Rodrigo de Loredo por el caso del COyS, no existió una ofensiva política contundente entre las principales fuerzas opositoras.

Mientras los principales referentes opositores concentran buena parte de sus energías en las negociaciones electorales de cara a 2027, el peronismo transita dos conflictos que exponen distintos aspectos del funcionamiento de sus administraciones.