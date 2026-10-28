La Circunvalación volvió al centro de escena tras el impacto del caso Hábitat

El ministro Fabián López recorrió la Circunvalación junto al intendente Guillermo De Rivas.

La semana política en Río Cuarto comenzó con turbulencias para la Municipalidad tras la denuncia por un presunto desvío de fondos en la Subsecretaría de Hábitat. Menos de 24 horas después de que el Gobierno de Guillermo De Rivas hiciera pública la presentación judicial contra una agente presuntamente involucrada, la gestión municipal volvió a poner el foco en uno de los ejes centrales de su agenda: la obra pública.

El intendente acompañó al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, en una recorrida por la Circunvalación, una de las obras emblemáticas del Gobierno provincial en la capital alterna. La actividad dejó una señal de continuidad en el vínculo estratégico entre ambos gobiernos, pero también una lectura política sobre la necesidad de sostener el rumbo de la gestión pese a las turbulencias.

“Córdoba es la única provincia que está construyendo autopistas”, planteó López durante la jornada, en una defensa de la política de infraestructura provincial que tuvo a Río Cuarto como escenario. Los tramos más avanzados de la Circunvalación registran un desarrollo cercano al 75%, mientras que las intervenciones más recientes rondan el 50%.

El cronograma proyecta nuevas habilitaciones para los próximos meses, con la obra sobre la A-005 entre los hitos previstos para el primer semestre de 2027. Los avances abren una ventana para que algunas inauguraciones coincidan con el despliegue político previo a las elecciones provinciales, aunque las restricciones del calendario electoral puedan condicionar los tiempos.

De Rivas puso el acento en dos aspectos de la intervención: el impacto de la infraestructura en el desarrollo de la ciudad y la generación de empleo. Son argumentos que conectan la obra con la vida cotidiana de los vecinos y, al mismo tiempo, alimentan el discurso de gestión que el oficialismo provincial busca consolidar en Río Cuarto.

La visita de López no se limitó a la infraestructura vial. El ministro también pasó por la Universidad Nacional de Río Cuarto para conocer las capacidades de la Facultad de Ingeniería en materia de biocombustibles y bioenergías, con una recorrida por la nueva planta piloto.

Megaobra supera a polémica

Más allá de la escala de las obras de infraestructura en la capital alterna, la recorrida también se desarrolló en una jornada en la que la Municipalidad necesitaba recuperar espacio en la agenda pública después de la denuncia que involucra a una agente de la Subsecretaría de Hábitat, un área dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Se trata de una estructura vinculada directamente con buena parte de las políticas de infraestructura que el oficialismo exhibe como parte de su balance de gestión.

La denuncia por una presunta maniobra con cheques y fondos municipales que habrían sido transferidos a una cuenta particular introdujo un elemento incómodo justo cuando comienza a tomar forma el despliegue político rumbo al 2027.

Pese a ese escenario, la agenda del martes volvió a colocar en primer plano la obra pública. Con noviembre como un mes de especial actividad para los gobiernos provincial y municipal, la recorrida de López junto a De Rivas funcionó como una continuidad del despliegue que ambos vienen sosteniendo en la capital alterna. Para el Panal, Río Cuarto es una plaza relevante dentro de la estrategia territorial de Llaryora; para el Municipio, las obras y su avance representan uno de los principales activos para mostrar resultados.

La postura pública de la gestión local es que la Justicia avance con la investigación. De Rivas no hizo referencias al caso durante la recorrida por la Circunvalación ni ante los micrófonos de la prensa. Por ahora, el oficialismo parece apostar a que el expediente siga su curso sin que la denuncia monopolice la agenda política. La estrategia supone evitar declaraciones que puedan ampliar la controversia, aunque también deja abierta la discusión sobre eventuales cambios en el área involucrada, una posibilidad sobre la que el Gobierno todavía no dio señales.

En el peronismo municipal y provincial consideran que De Rivas obró «a la perfección» al tomar la iniciativa y hacer pública la denuncia, una decisión que interpretan como una señal de transparencia. La cautela, sin embargo, convive con la expectativa de que la investigación pueda sumar elementos que agraven el cuadro. Otros dirigentes del PJ advierten, en conversaciones reservadas, que los tiempos judiciales podrían extender el episodio hasta después de las elecciones provinciales, con consecuencias para el escenario político en el que deberá moverse el oficialismo.

La Circunvalación volvió así a ocupar el centro de la escena, con la obra pública como principal argumento de gestión. Pero la denuncia en Hábitat dejó planteado un desafío paralelo para De Rivas: sostener esa agenda sin que las novedades judiciales terminen por condicionarla.

Las Higueras busca casi triplicar su radio municipal

y el proyecto avanzó en la Legislatura

El proyecto para ampliar el radio municipal de Las Higueras dio un nuevo paso en la Legislatura de Córdoba. Este martes, las comisiones de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales y de Asuntos Municipales y Comunales emitieron dictamen favorable a la iniciativa que busca extender la jurisdicción de la localidad de las actuales 1.499 hectáreas a una superficie total de 4.261.

La propuesta, identificada como Proyecto de Ley N.º 47915, plantea adecuar los límites municipales al crecimiento de la ciudad y ampliar el territorio bajo su jurisdicción. Con la modificación, Las Higueras incorporaría 2.762 hectáreas respecto de su extensión actual.

Durante la reunión participaron el intendente Gianfranco Agustín Lucchesi y el legislador departamental Juan Manuel Llamosas, quienes expusieron los argumentos a favor de la ampliación. Entre los aspectos señalados se encuentra la posibilidad de incrementar los ingresos provenientes de la coparticipación provincial.

Con el respaldo de las dos comisiones, el proyecto quedó en condiciones de continuar su recorrido parlamentario y deberá ser tratado en una sesión plenaria de la Unicameral cordobesa. El dictamen favorable representa un avance, aunque la modificación todavía requiere la aprobación legislativa correspondiente.

Desde el Municipio sostienen que una jurisdicción más extensa permitirá mejorar la planificación territorial y acompañar futuras necesidades urbanas, en un contexto de crecimiento de la localidad.