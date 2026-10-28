





Aniversario de crecimiento

El periodista tomaba un café con un dirigente radical de la ciudad, quien repasaba la actualidad política provincial con tono analítico.

Informante: No se si se dio cuenta, pero hace un año estábamos yendo a las urnas.

Periodista: ¡Claro! Las legislativas. Mire cómo vuela el tiempo.

I: El lunes se cumplió el aniversario de la elección nacional que convirtió a Laura Soldano en diputada nacional (risas).

P: Bueno, cada uno elige su propia forma de recordar las cosas (risas).

I: Bueno, pero es algo sumamente importante. Déjeme hacerle una reflexión sobre eso. Recuerde que mientras todos le bajaban el precio con lo de que era una modelo influencer que había llegado por una banca comprada, que estaría en ese lugar solo para cumplir órdenes, levantar la mano cuando se lo pidieran y limitarse solo a ese papel... estaban equivocados.

P: A ver... ¿cómo sería eso?

I: No me malinterprete, casi todo de esa acusación es real: su papel en el Congreso es limitadísimo, no presenta proyectos ni le dan lugar para meter bocado, aunque ella no sé si quiere eso y solo está para levantar la mano cuando necesitan su voto. Lo que pasa es que ella podría quedarse con ese lugar de comodidad e inacción, pero ha crecido tanto al punto de convertirse en la dirigente que maneja la política libertaria en el interior provincial. Créame, es así, ella está al frente de la campaña.

P: Una construcción territorial que pocos esperaban de ella.

I: ¿Es la mejor para ocupar ese lugar? Dudo que alguien de su inexperiencia pueda, pero al menos ella quiere ser la líder y eso es mucho más de lo que pueden decir algunos libertarios del ámbito nacional.















“El verdadero riesgo Kuka”

El periodista dialogaba con el dirigente peronista, quien le relataba sobre una preocupación que invade a las filas militantes cuando llegan los días de campaña.

Dirigente: ¿Sabe qué? Cada vez que llega el aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, a más de uno le agarra urticaria en el armado. El homenaje de algunos compañeros en redes reabre discusiones que preferiríamos no tener de cara a las elecciones del año que viene.

Periodista: ¿Es una conversación incómoda?

D: Y sí. Hay mucho peronista del cordobesismo que no titubean en reivindicar a “la década ganada”. ¿Me entiende?

P: ¿Les tira el corazón? No reniegan de sus raíces…

D: Que tire, pero que no nuble. Hay que entender que, por más que uno no lo comparta, hay ciertas imágenes que nos ponen en una posición incómoda con el electorado. Por eso ayer veía que algunos compañeros recordaban a Néstor (Kirchner) en un nuevo aniversario de su fallecimiento y, aunque comparto el sentimiento, me agarraba la cabeza. Creo que ese es el verdadero "riesgo Kuka".

P: Pero convengamos que tampoco se puede tapar el sol con la mano. La gran mayoría de los dirigentes cordobeses de la generación del gobernador Martín Llaryora tienen su foto guardada con Néstor de aquellos años.

D: ¡Por supuesto! Nadie reniega de la historia ni del origen de muchos cuadros. El propio Llaryora tiene postales de esa época. La diferencia está en la estrategia actual: Córdoba mantiene un rechazo histórico y visceral a todo lo que huela a kirchnerismo. Exponer esa devoción en tiempos de campaña le da servido el centro a la oposición para reinstalar el fantasma K sobre el cordobesismo. El afecto no se les niega, pero si queremos sostener el proyecto provincial y llegar firmes al electorado independiente, no podemos andar regalando argumentos incómodos.

Los riocuartenses que celebraron el triunfo de Lula

La cronista dialogó con el informante kirchnerista tras el triunfo de Lula da Silva.

Informante: Me gustó ver a varios peronistas compartiendo su alegría por el triunfo de Lula. Fue una remontada que nos dio esperanza a varios.

Periodista: ¿Me parece o le sorprendió ver tantos posteos?

I: Un poco sí. Pero para bien. Varios concejales del PJ, algunos funcionarios municipales, la presidenta del Concejo Deliberante. No voy a negar que me duele un poquito que, por ejemplo, no tengan esa misma vara con Cristina Kirchner y a varios de ellos les cueste horrores reconocer públicamente algunos logros del kirchnerismo. Pero ese tema será para otra charla. También vi a un par de radicales “sin peluca” celebrando. Entre ellos, la propia Vivi Pomiglio, nueva presidenta de la UCR local.

P: Ella sigue marcando una fuerte distancia con LLA.

I: A pesar de estar dentro del deloredismo. Claramente, tendrá un desafío enorme en su conducción pero creo que la mayoría de los dirigentes que la conocemos, incluso siendo de otros espacios, reconocemos su laburo militante y que merecía tener este lugar. El mensaje que compartió fue contundente. “Hay una esperanza de que el futuro sea un poco mejor. Gracias Lula. Vamos a recuperar Argentina”. Obvio, no estoy insinuando que quiere a Axel presidente (risas). Pero está claro que no banca la reelección de Milei.













Con bajo perfil

La cronista recibió un mensaje del informante del ámbito sindical, quien le comentó sobre una reunión que se llevó adelante en los últimos días en la ciudad de Carlos Paz.

Informante: No sé si se enteró pero hubo una reunión hace poco en Carlos Paz con Carlos Caserio. Al menos eso me comentaron. No sé si fue algo de alto perfil, porque no me pude enterar de mucho. Pero cómo sabrá, ya se han llevado a cabo algunas reuniones este año.

Periodista: Es una de las líneas que trabaja para la candidatura de Axel (Kicillof). Entiendo que también hay otras. En Río Cuarto, hay varios dirigentes construyendo en el espacio Derecho al Futuro.

I: Claro. Ese es otro espacio de los que viene laburando. En este caso, es muy poquito lo que me comentaron. Que hubo dirigentes de la CGT y algunos de la Capital Alterna. Muy hermético todo por ahora, al menos de parte de los compañeros de Río Cuarto. Me parece que todavía no quieren blanquear si llegan a laburar para ese espacio.

P: Igual, hubo dirigentes sindicales importantes que se sacaron selfies con Axel en su última visita a Córdoba.

I: Sí. Pero por ahora, creo que algunos prefieren mantener un bajo perfil. No puedo decirle mucho más. Solo sé que pronto se realizaría un acto en la ciudad capital y veremos quienes son los compañeros de Río Cuarto que salen en las fotos. Hasta entonces, no creo que sepamos mucho más.