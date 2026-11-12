Las amistades imposibles

La fascinación que la vida de los aristócratas ejerce sobre las personas menos afortunadas es algo que no ha cambiado con el correr del tiempo y que ha servido como disparador de numerosas obras literarias y películas. Más allá de cuestiones vinculadas a la conciencia de clase y a las luchas por una mayor igualdad, es innegable que la economía capitalista tiende a poner a los triunfadores como modelo a seguir por el resto, aunque esté claro que, por definición, es imposible que todos lleguen a ser privilegiados, porque para que haya una élite que se destaca debe haber del otro lado una mayoría que no lo hace.

Revistas semanales de gran tirada como Gente, Siete Días o Caras funcionaron durante décadas como una vidriera donde, además de ventilarse la privacidad de la farándula, lucían sus mejores galas los empresarios de éxito y las familias de alcurnia que acudían a eventos fastuosos o mostraban con orgullo sus palacios. Tales ostentaciones, que podrían despertar la envidia de los lectores, provocaban en muchos de ellos un deslumbramiento que incentivaba las esperanzas de un futuro ascenso social, tras el cual estaría a su alcance el lujo que por el momento se hallaba muy alejado de sus posibilidades.

En sociedades competitivas al extremo, como por ejemplo la de Corea del Sur, este fenómeno parece haberse vuelto endémico, si lo evaluamos a través de las producciones cinematográficas de ese país que llegan a las pantallas occidentales, ya sea en las salas o en el streaming. Y hasta una serie del mismo origen como “El juego del calamar”, que se transformó en un suceso internacional con fuerte repercusión en Argentina, sería inentendible en otro contexto que no sea el de individuos sometidos a la presión de estar a la altura de lo que se espera de ellos.

Largometrajes que han deparado al cine coreano un elevado prestigio en la meca hollywoodense, donde los han distinguido con premios Oscar, narran historias que se escenifican en ese entorno, con ciudadanos que naufragan en su pretensión de subir en la escala laboral o apenas mantenerse a flote. Desde la elogiada “Parasite” de 2019, dirigida por Bong Joon-ho, hasta la más reciente “No Other Choice”, de Park Chan-wook, que data del año pasado, se observa en ellas ese componente clasista que subraya las diferencias en los estándares de existencia y las utiliza como eje de argumentos que a veces derrapan hacia la comicidad.

Inspirado en un relato que el autor japonés Haruki Murakami tituló “Barn Burning” (Quemando graneros), el cineasta Lee Chang-dong presentó en el festival de Cannes de 2018 una fascinante película que se focalizaba en ese contraste entre el buen vivir de algunos y la pésima situación de otros en la Corea del Sur contemporánea. Tres jóvenes de distinta extracción comparten lazos sentimentales que urdirán la trama oscura e inquietante de “Burning”, verdadera obra maestra que estuvo prenominada por la Academia y que refleja como pocas ese malestar que aqueja a una población acuciada por ambiciones difíciles de satisfacer.

Llamativamente, desde entonces Lee Chang-dong no volvió a filmar y su obra deambuló por cineclubes y plataformas digitales, como referencia de una cinematografía en pleno desarrollo, con títulos de calidad artística que no dejaban pasar la oportunidad de echar una mirada crítica sobre las consecuencias no deseadas del vertiginoso crecimiento de los “tigres asiáticos”. Vinieron otras cintas que refrescaron la admiración de la prensa especializada y del público, y que sí obtuvieron distinciones en Occidente, pero el recuerdo de las bondades de “Burning” no se esfumó, como tampoco se apagó la expectativa por el siguiente paso de su realizador.

Grande fue la sorpresa al advertir que, entre los estrenos de noviembre en Netflix, aparece “Possible Love”, el más reciente largometraje de Lee Chang-dong, ese artista del que tanto se ansiaba tener noticias. Luego de haber competido en el festival de Venecia, en el que obtuvo el Gran Premio del Jurado, tuvo un breve recorrido por salas hasta llegar al streaming, donde sus casi tres horas de duración pueden ser dosificadas a gusto y placer por los espectadores más remolones. Por supuesto, la temática gira en torno a la relación amistosa que se establece entre personas de posición financiera muy dispar, en este caso, dos matrimonios.

Sin embargo, a ese cuadro que podría sonar reiterativo se le agregan condimentos sabrosos: la reconversión económica y los estragos que produce en la fuerza laboral, la represión a la protesta y la depresión consecuente en los obreros desocupados, todo esto según el espejo de la conducta de una pareja que no se cuida de exhibir la opulencia en la que transcurren sus días. Una siempre latente tensión sexual entre los protagonistas cuarentones completa el atractivo de esta comedia dramática que se toma más de noventa minutos para la presentación de los personajes, hasta desembocar en un final a toda orquesta.