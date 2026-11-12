Fragmentos de un buen día de Feria

"Biografía de J. L. Borges", el pianista Benoît Delbecq, Córdoba Mata y Obras Completas de Arlt por Eduvim.

Tras sus días de actividades suspendidas por la visita del Papa León XIV, que tuvo a la ciudad en gran expectativa, la 40ª Feria del Libro retomó su programación y este jueves de su última semana sigue proyectando un peso determinante en la marcha cultural de esta capital.

Apenas esbozado el mediodía de hoy, en la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375) tendrá lugar la entrega del Premio del Concurso Literario Provincia de Córdoba edición 2026 – género Poesía, acordado a Mariel Alcoba, por Todos los restos van a la basura, con representación de la Agencia Córdoba Cultura e invitados. La poeta ganadora será entrevistada, a su vez, a las 19 en la carpa de la Agencia provincial, con coordinación de César Vargas y Victoria Villa.

Un punto alto que presenta la jornada de Feria, en el terreno cinematográfico, es el día de estrenos en el Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) que, por el programa que presenta, se asocia a la perfección y acompañará a la Feria hasta el domingo. Se trata del estreno de un filme que dura nada menos que cinco horas y media, y concita gran interés cinéfilo y literario: a las 15.30 se estrena Biografía de Jorge Luis Borges, un documental dirigido por Mariano Llinás que va descubriendo aspectos de la vida y la obra del máximo autor argentino del siglo veinte, a través de documentos, lecturas, objetos, mapas, lugares de Buenos Aires, y viajes a otros países del mundo que fueron significativos, o donde Borges, residió. También es parte del programa la proyección en la misma sala, aunque a las 23, de Quinografía, documental dirigido por Mariano Donoso y Federico Cardone que recorre la vida y el legado del dibujante y creador de Mafalda, Quino, a partir de su archivo íntimo y sus recuerdos. Entrada general $8500, jubilados $7500, abonados $800.

Otro polo de este jueves es la aparición en la Feria del Encuentro internacional de literatura y cine negro y policial Córdoba Mata, edición 2026, que prodigará cuatro momentos de discusión y conversatorios sobre diversos temas con escritores durante la tarde, en dos lugares fuera de las carpas de la Feria.

A las 16, en el Archivo Provincial de la Memoria (Pje. Santa Catalina 66), se hará la mesa en torno a los 50 años del Golpe: alteridades, cuerpos y resistencias, donde participan Miguel Molfino, Irene Haimovichi, Gustavo Sacha Kun Sabó, coordinados por Mirian Pino.

Por su parte, en el salón de la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375), se hará a las 16 la mesa Buscar a nuestros muertos, desde la ciencia y la conciencia, con Hugo Vaca Narvaja, Jacqueline Vassallo, Moisés Dib. Allí mismo tendrán lugar otras tres mesas sucesivas sobre diversas temáticas propuestas por Córdoba Mata. A las 17.30 se tratará Cuando la censura se convierte en un arma tenebrosa, con la participación de Alexis Oliva, Juan Sasturain, Gabriel Abalos. Y a las 18.30 el tema será Apaguen las luces que se viene una historia negra, con Gaston Tremsal, Liliana Escliar, Gabriel Wainstein. Por último, a las 19.30 irá un Diálogo entre provincias sobre género negro, con Carlos Müller, Laura Rossi, Carlos Ruiz.

Otro eje en la grilla de esta jornada la constituye la programación que brindan los dos países invitados de la Feria, Alemania y Francia, que han venido sumando actividades relevantes. Hoy se concentran momentos organizados por la Alianza Francesa, y comienzan esta tarde a las 13.30, después de almuerzo, y hasta las 15.30, con un Workshop del pianista y compositor Benoît Delbecq, figura destacada de la escena internacional del jazz, quien ofrecerá en el Centro Cultural UNC (Ob. Trejo 314) herramientas para descubrir otras maneras de acercarse al piano y a la composición mediante una propuesta de intercambio y práctica. El músico ofrecerá también, a las 21, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas (Av. Vélez Sarsfield 299) un concierto de jazz en el que compartirá las sonoridades de su universo personal.

Hay todavía otro momento musical francés, a las 20, en el Teatro del Libertador (Av. Vélez Sarsfield 365). Será el concierto que reúne al Coro de Cámara de la Provincia de Córdoba, destacados solistas y músicos invitados, dedicado a dos hitos del patrimonio musical europeo: la monumental visión de la creación del mundo imaginada por Joseph Haydn, y la delicada espiritualidad del Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré. Invitados: el maestro Pedro Garabán, la pianista Marina Acuña y la Camerata Luque.

Hay más eventos a marcar de la Feria del Libro, que definen la jornada. En la Carpa de la Agencia Córdoba Cultura, a las 16, en el Taller de lectura de obras argentinas y latinoamericanas, se hará un emotivo homenaje a grandes autoras que recientemente nos dejaron: Susana Chas, Lilia Lardone y Susana Romano, mujeres que nos legaron obras decisivas a su luminoso paso. A cargo de Ana Colatarci.

En la Carpa Lilia Lardone, de 18 a 19, tendrá lugar la presentación de la Biblioteca Roberto Arlt. Obra completa y El juguete rabioso a 100 años de su publicación, una gran edición de Eduvim, la editorial universitaria de Villa María. La misma ha sido dirigida por Sylvia Saitta y Laura Juárez quienes, junto al director de Eduvim Carlos Gazzera, tendrán a su cargo la presentación.

Por su parte, en la carpa Juan FIlloy, a las 19.30, en el ciclo Esto no es Ficción, habrá una mesa sobre La cámara lúcida: el fotoperiodismo y la construcción de lo real, en la que participarán experimentados referentes del oficio: Irma Montiel, Tony Valdés, Diego Lima, con coordinación a cargo de Ignacio Conese.

En el Museo de Fotografía Palacio Dionisi (Av. Hipólito Yrigoyen 622) se presentará a las 17 el libro Patagonia: viaje a lo natural, de Andrés Bonetti, quien ha retratado sus paisajes y su biodiversidad. El museo exhibe dos muestra del autor, Diálogo silencioso y Lo salvaje.