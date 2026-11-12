Enroque corto en Río Cuarto | ¿Lanzamientos en pleno festejo? | Reflexión opositora y ¿señal de unidad?

¿Lanzamientos en pleno festejo?

En medio de la celebración por el cumpleaños de la ciudad, el periodista dialogaba con un dirigente del peronismo sobre movimientos políticos que se advirtieron durante la jornada.

Informante: ¡Qué bello día para festejar! El sol nos ilumina y el mensaje del Papa nos llena de energía.

Periodista: Les sobran los motivos, por lo visto. Ahora, ¿esto los exime de la rosca?

I: La rosca nunca frena. Mire nomás, el acto inicial en Plaza Roca tuvo más presencia política que de vecinos, así que usted verá. Muchos aprovechan estas fechas para empezar a mostrarse…

P: ¿Quiénes?

I: Hay muchos que subieron a sus redes mensajitos que hacen pensar que el 2028 se acerca. No digo que sean una amenaza para la gestión, pero hace sentir que algunos se precipitan cuando empiezan a sentir cerca la campaña.

P: ¡Pero dé algún nombre, por favor!

I: A ver, le cuento que Mauricio Dova subió un video diciendo que la mejor forma de celebrar a la ciudad es caminándola. Como es costumbre, al compañero lo vemos haciendo un poco de ruido con que visita los barrios y charla con la gente, etapa previa a verlo lanzado como precandidato a intendente. Hizo lo mismo en 2023, antes de las municipales. Terminó cerrando aquella vez y logrando meter una banca para su gente. Si ve que se va quedando afuera del reparto, lo veremos otra vez en modo combativo.

P: Nada nuevo bajo el sol (risas).

I: Tampoco lo es lo de Yvon Tesio. Ahora sacó un video con IA que parece una película…o mejor una novela. Se presenta como una especie de prócer del 1800 que está soñando con gobernar la ciudad. Así que, bueno, siga soñando…

P: ¡No lo vi! ¿En serio se presentó como candidato a la intendencia?

I: Lo da a entender. Ya se lo paso. También le voy a compartir el saludo de Antonella Nalli por el cumple de Río Cuarto. En sus líneas dice “sueño con una ciudad…”. No sé qué le parece a usted, pero cuando los dirigentes arrancan a decir esa frase es porque están pensando en candidatearse…

P: ¿Nalli candidata?

I: En el peronismo hace rato que se la ve como una exponente fuerte del radicalismo, así que entre correligionarios deben estar comentando lo mismo. En definitiva, la concejal es la única con representación real del partido. Mientras varios están esperando la señal para irse con los libertarios, ella es referente de los que sostienen un proyecto verdaderamente radical. No me incumbe lo que hagan, pero hay que prestarle atención a ese movimiento.

Reflexión opositora y ¿señal de unidad?

La cronista dialogó con el informante a raíz de la publicación del tribuno de cuentas de la UCR, Carlos Ordóñez. Tras la visita del Papa León XIV, Ordóñez planteó en sus redes sociales: “El Papa dejó muchos mensajes, entre ellos a la política. Con el oficialismo y sus adherentes fue lapidario. Aunque quizás el mensaje más cabal fue a la oposición. Claramente trazó una línea rectora y de encuentro. Si no es entendido así, una vez más, Milei habrá triunfado”.

Informante: ¿Qué pensás de esto que publicó el “Bocha” Ordóñez? Ojo ahí…

Periodista: ¿Mensaje de unidad?

I: No lo limitaría a eso. Pero sí a que no tenemos que dormirnos en los laureles. Todos están mirando el mensaje que el Papa le dio al gobierno. Como si la oposición se fuera a ordenar por obra y gracia de Dios (risas). De hecho, así lo plantea Ordóñez. Quienes más tienen que prestar atención a todo lo que dijo el Papa somos nosotros. ¿El gobierno? Tres días después de todo esto, Milei seguirá haciendo lo que siempre hace. El llamado a la acción está en otro lado…