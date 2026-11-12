El año de los 240, punto de partida para la reconquista radical

Parodi, Jure y Rins, entre otros radicales históricos y de la Juventud, desafían al mando radical de De Loredo y Gvozdenovich.

La celebración de los 240 años de Río Cuarto marca también un momento particular para la política local, puntualmente para el radicalismo, que atraviesa un proceso de reconstrucción mientras la conducción provincial avanza hacia un entendimiento con La Libertad Avanza. En la Capital Alterna comienza a tomar forma una resistencia que busca recuperar la identidad partidaria, reunir sectores históricamente dispersos y proyectar una alternativa propia hacia 2028. La reconquista de la Municipalidad aparece como horizonte, pero el primer desafío pasa por reconstruir aquello que alguna vez convirtió a la UCR en una fuerza local convocante.

El aniversario de la ciudad funciona como algo más que una referencia histórica. Para los radicales que empiezan a encontrarse en una misma iniciativa, también representa una oportunidad de volver a reconocerse como parte de una tradición política que supo interpretar la idiosincrasia riocuartense. Desde esa lectura, los 240 años pueden convertirse en un punto de partida para recuperar terreno, después de una década marcada por la pérdida del poder municipal y las dificultades para encontrar una estrategia electoral que vuelva a poner al partido en condiciones de competir.

La reconstrucción, sin embargo, no se limita a una cuestión de nombres o de reorganización interna. Tiene una discusión política de fondo: qué radicalismo pretenden construir y con qué identidad quieren volver a presentarse ante los vecinos. En esa respuesta aparece el principal contraste con la conducción provincial y su apuesta por acercarse al espacio de Javier Milei.

La discusión provincial abrió una oportunidad para reunir a sectores que, desde la derrota municipal de 2016, atravesaron distanciamientos, internas y dificultades para encontrar un rumbo común. En Río Cuarto, el rechazo a una alianza con los libertarios funciona como punto de encuentro entre dirigentes históricos, referentes territoriales y nuevas generaciones que buscan reconstruir una UCR con identidad propia.

Dos comandos

Viviana Pomiglio, presidenta del circuito más importante de la ciudad y referente alfonsinista, había anticipado que daría un paso al costado si el partido avanzaba hacia un acuerdo libertario. La definición del presidente de la UCR cordobesa, Matías Gvozdenovich, a favor de esa estrategia volvió a poner en tensión su posición y dejó expuesta una fractura que ya no parece exclusivamente provincial.

El movimiento también abre un interrogante para el armado que busca posicionar a Rodrigo de Loredo como candidato a gobernador de una gran alianza opositora: ¿cómo construir esa alternativa si uno de los distritos más importantes del radicalismo se resiste a integrarla? Río Cuarto empieza a convertirse así en una de las principales referencias de la resistencia interna.

En paralelo a las definiciones del Comité Provincia, en el Imperio empieza a consolidarse otro liderazgo que podría terminar ejerciendo una especie de doble comando en lo local. Los exintendentes Antonio Rins y Juan Jure aparecen entre los nombres que reúnen a sectores que durante años transitaron caminos separados y hoy coinciden en rechazar el mandato partidario de sentarse a negociar con los libertarios. En esa construcción también figura Gonzalo Parodi, el último candidato a intendente de la UCR, que llega con el respaldo de la última gran interna local y aparece como una de las cartas más fuertes de la resistencia radical.

Aunque persistan las diferencias entre estos actores, el escenario actual empieza a reunirlos en torno a una preocupación compartida: evitar que la UCR vuelva a convertirse en furgón de cola de una alianza opositora que promete ganar elecciones, pero que hasta ahora no consiguió devolverle al partido el poder perdido. Salud pública, educación, universidades y acompañamiento a los sectores más vulnerables aparecen como banderas que este sector busca recuperar desde la incompatibilidad con el proyecto libertario.

Según lo expresan desde este sector, tampoco la distancia con LLA supone una aproximación automática al peronismo de Martín Llaryora. Aunque existan coincidencias en determinadas miradas, el objetivo que sostienen apunta a construir una alternativa radical que pueda competirle al cordobesismo en cada distrito y, especialmente, en Río Cuarto, donde el partido busca recuperar autonomía política.

El 2027 podría convertirse en el año de lanzamiento de ese espacio, aunque sus impulsores todavía reconocen que el escenario provincial y nacional condicionará los próximos pasos. Aun así, el rumbo empieza a tomar forma.

Río Cuarto fue durante buena parte de la democracia una de las principales referencias del radicalismo cordobés. Desde 1983 hasta 2016, la UCR ocupó el Palacio de Mójica en la mayor parte de los períodos. Recuperar ese lugar es una ambición que todavía parece lejana, pero que empieza a encontrar una plataforma política.

Los 240 años de la ciudad funcionan, en ese sentido, como algo más que una celebración. Para el radicalismo que busca reconstruirse, también pueden ser el punto de partida de una reconquista: la de un partido que pretende volver a gobernar Río Cuarto, pero que antes necesita demostrar que todavía puede ser una opción política por fuera de las alianzas que hoy condicionan su futuro.

El Turismo Carretera llega a la ciudad después de 14 años

El regreso del Turismo Carretera a Río Cuarto, después de 14 años, tendrá una previa especial este jueves con una caravana de autos de competición por las calles de la ciudad.

La actividad comenzará a las 17 en el Parque Sarmiento, sobre calle Juan Cruz Varela, con la exhibición de tres vehículos, música, juegos y propuestas para el público. A las 18 partirá la caravana, que recorrerá aproximadamente cuatro kilómetros hasta llegar a Plaza Olmos de la Juventud, frente al Palacio Municipal.

El trayecto comprenderá las calles Santa Fe y Estados Unidos, avenida Marcelo T. de Alvear, puente Obregón Cano, avenida España, Constitución, Buenos Aires, San Martín y Belgrano.

Una vez finalizado el recorrido, se realizará la presentación oficial de la competencia, con pilotos del TC, autoridades municipales y provinciales, autos en exhibición y sorteos.

Desde el inicio de la caravana, las calles incluidas en el recorrido permanecerán cerradas al tránsito particular durante aproximadamente 20 minutos para garantizar la seguridad de la actividad.

La competencia se disputará el sábado 14 y domingo 15 de noviembre en el Autódromo de Río Cuarto, donde se espera la llegada de miles de fanáticos y las principales figuras del automovilismo nacional.