Una reflexión divertida

Durante largas décadas, la palabra “capocómico”, que remite a un prototipo actoral de la época de oro de la revista porteña, no admitió el género femenino, como si cualquier persona, por el sólo hecho de ser mujer, no estuviera en condiciones de encabezar un elenco de un espectáculo humorístico. Se les negaba así a ellas el derecho a ser graciosas, atributo que en esa sociedad patriarcal estaba reservado casi en exclusividad a los hombres, como tantas otras prerrogativas que fueron naturalizadas por sucesivas generaciones y que ahora mismo se las arreglan para perdurar bajo excusas que no resisten el más superficial análisis.

Y no es que faltaran actrices que pudieran desempeñar ese rol con dignidad, e incluso en algunos casos con una solvencia muy superior a la de sus colegas varones. Pero para llegar a destacarse, esas artistas debían realizar un esfuerzo ciclópeo y soportar que se las tratara con desprecio. Parecía que el don de la risa no le había sido concedido a ese segmento de la población, que en consecuencia se resignaba a que los comediantes monopolizaran la escena con chistes que, en la mayoría de las veces, se basaban en prejuicios pletóricos de misoginia y fundados en el imaginario viril.

Aunque fueron varias las audaces que en la primera mitad del siglo veinte cometieron el “pecado” de ignorar esas restricciones, tal vez haya sido Niní Marshall la que más lejos llevó el desafío, con una comicidad chispeante que la erigió en estrella cinematográfica. Su talento para retratar con ternura personajes salidos del pastiche de la inmigración logró que su estilo único fuera reconocido a partir de sus interpretaciones y de los guiones que ella misma escribía, una faceta poco habitual en esos tiempos en que el destino de “ama de casa” pendía sobre el futuro de sus contemporáneas.

Si observamos el panorama actual, en el que muchas de las principales figuras de la comedia son mujeres, resulta complicado entender que hasta no mucho tiempo atrás eso hubiera sido exactamente a la inversa. Pero no hace falta retroceder tanto para encontrarse con esos bastiones de la vieja escuela que seguían vigentes hasta comienzos de este siglo, desde las bromas de Marcelo Tinelli hacia sus bailarinas hasta las groserías de Jorge Guinzburg con las vedettes de su compañía teatral. Los nuevos paradigmas tardaban en afincarse en esos ámbitos populares donde se apelaba a los recursos que hubiera a mano para causar gracia.

Moria Casán, con una personalidad fuerte que la empujó a enfrentarse con quienes querían reducir su participación a la exhibición de sus atributos físicos, fue una de las que empezó a sentar las bases para la construcción de una perspectiva distinta. Y Juana Molina, desde otra actitud, con la extensa y desopilante gama de estereotipos de su propuesta televisiva, recogió la herencia de Niní Marshall y reimplantó la idea de que ser gracioso no era una cuestión genérica, sino que dependía de la capacidad de cada individuo para provocar en los otros un efecto hilarante, sin distinciones de ningún tipo.

Esa mirada femenina puesta al servicio del humor, consiguió ampliar el repertorio de situaciones risibles e incorporó elementos discordantes en la cosmovisión que venía rigiendo acerca de qué cosas podían ser chistosas y qué cosas no. En ese sentido, el arribo de Maitena al campo de la historieta también marcó un cambio significativo, por su utilización del universo femenino como espacio de inspiración y sobre todo como código de complicidad con sus lectoras, que a través de esas viñetas descubrieron que ciertos problemas que las aquejaban no eran suyos en exclusividad, sino que afectaban a no pocas de sus congéneres.

En torno a Niní Marshall, Moria Casán, Juana Molina, Maitena y muchas otras humoristas que señalaron un camino a recorrer, gira el contenido de “Tragedia, un documental sobre las que hacen comedia”, la realización de Silvina Estévez, Juliana Ascúa y Justina Grande que está disponible desde hace unos días en la plataforma de Flow. Con testimonios a cargo de una variadísima paleta de entrevistadas, que incluye a youtubers, estandaperas, influencers, actrices, periodistas y hasta a la propia Maitena, el filme consigue describir en 80 minutos cuánto de esa historia de marchas y contramarchas pervive en el panorama actual.

Quizás sea la de Gabriela Acher la voz principal de ese coro, porque a sus 82 años esta actriz uruguaya-argentina representa tanto a aquellas pioneras que se impusieron en un medio hostil, como a las chicas que hoy se apropian de los formatos a su alcance para decir lo suyo sin reparos. Que vivamos en una sociedad donde algunos derechos comienzan a ser reconocidos, no significa que se deba olvidar lo padecido ni que se crea que las conquistas se defienden solas. Este documental retrata este momento de la evolución, y lo hace con un sentido del humor que transforma la reflexión en algo divertido.