La actividad más importante

La cronista dialogaba con el informante sobre la charla que brindará Pablo Aimar, ex jugador de fútbol e integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina. La actividad será el próximo lunes en el club Estudiantes de Río Cuarto y es organizada por la Defensoría del Pueblo.

Informante: Se agotaron en nada las entradas para ver a Pablito Aimar. Si bien son gratuitas, había que anotarse con tiempo para asegurarse un lugar. Y volaron esos 2000 lugares. El lugar de retiro es la defen y ya se habilitó para que la gente pase a retirar.

Periodista: Eso vi. Me imagino que se la veían venir a esa convocatoria. No ocurre todos los días que un campeón del mundo brinde una charla en su ciudad natal. Además, siendo alguien de perfil tan bajo.

I: Exacto. Y además, es una charla que, aunque obviamente va a estar atravesada por lo deportivo, tiene mucho de lo que se necesita en estos tiempos: volver a lo humano. De hecho, la actividad se llama “Pensando la convivencia” y apunta a hablar de valores, respeto y vínculos.

P: Intuyo que la Defensoría ve esta actividad como un golazo.

I: Alguien de ahí me dijo que, en los 30 años que tiene el organismo, difícilmente hayan tenido una actividad así de importante o de esta magnitud. Obviamente, hay que estar a la altura y hay una linda expectativa al respecto. El cupo de 2000 personas se planteó para que los que vayan puedan estar realmente presentes en el momento y valorar el contenido de la charla. Más que un golazo, se siente como ganar un mundial. Aún así, hay que dejar esto en claro: lo más importante es el lujo que tenemos los riocuartenses de poder presenciar esta charla que no es más ni menos que un gran gesto de alguien como Pablo, que ama esta ciudad. .

Los ojos de Soldano en el Concejo

El periodista charlaba con su informante en el Concejo Deliberante sobre una presencia que empezó a llamar la atención durante las sesiones legislativas locales.

Informante: ¿Notó quiénes andan apareciendo seguido por el recinto durante las sesiones del Concejo? Me vengo fijando que hay una presencia que se hizo notar en el último tiempo.

Periodista: ¿A quién se refiere?

I: A una de las asesoras de Laura Soldano en la Cámara de Diputados. Se ve que, víctima del pluriempleo, también tiene que estar presente en las sesiones para pasarle el parte a la diputada de todo lo que pasa en el legislativo riocuartense. Y ojo que no es una sola: son varias, más de una.

P: Qué dato. ¿Quién avala esa presencia?

I: Evidentemente es una presencia consensuada por los aliados de la libertaria en el Concejo, particularmente Gabriel Abrile, que preside el bloque. No hay ningún problema, porque el Concejo es del pueblo y todos los que quieran asistir pueden hacerlo. El tema es que acá hay un objetivo claro: Soldano quiere meterse de lleno en la discusión política local en el Legislativo y apunta a armar una propuesta que en 2028 juegue en el terreno municipal.

P: ¿Y hay quienes dicen que ella misma podría encabezar?

I: Algunos arriesgan que será con ella como candidata, pero ahí no hay certezas. De lo que sí están seguros es de que en las listas que se armen para las municipales de 2028 seguramente habrá alguien de su círculo anotado, y por primera vez tendremos concejales puros de La Libertad Avanza en el recinto. Eso sí, todo depende de una condición básica: si LLA llega viva al 2028.