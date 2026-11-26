La Libertad Avanza enfrenta la construcción territorial en Río Cuarto y el sur provincial, con la mira puesta en 2027. Presentación de candidatos, apertura de locales y la instalación de Gabriel Bornoroni como referencia provincial forman parte de una estrategia que busca consolidar al espacio más allá de su principal activo electoral: Javier Milei. El problema es que el armado crece mientras la economía acumula señales adversas y amenaza con convertirse en una incómoda presencia en la campaña.

Dólar en alza, inflación que vuelve a acelerarse, riesgo país en ascenso y una actividad que ingresó en recesión técnica dibujan un escenario difícil para el mileismo. El golpe no es solamente sobre la imagen presidencial: también alcanza a quienes necesitan trasladar el respaldo a Milei a sus propias candidaturas y sostener la defensa del rumbo nacional en el cara a cara con los vecinos. El cierre de año presenta el peor momento posible para que eso suceda, justo cuando aceleró la campaña provincial y también la presentación de candidatos a intendente que deberán buscar el voto mientras la economía marca la discusión.

En el sur cordobés, Laura Soldano -principal referente libertaria de la región y diputada nacional- es la más expuesta frente a este escenario. Hoy más concentrada en su rol parlamentario con proyectos centrales para el Gobierno como el Presupuesto, el armado regional también la ocupa. El último movimiento fue la presentación de Valentino Uliana, uno de sus “leoncitos”, como candidato a intendente de Las Higueras, el primero de varios nombres libertarios que se van a ir instalando en la región sureña.

Sin embargo, el sello oficial y el acompañamiento partidario se concentrarían en un puñado de localidades y espera atenta a la posibilidad de sumar radicales dentro de una alianza también está sobre la mesa. Los nombres de perfil libertario puro siguen siendo pocos, otra dificultad que se suma al escenario tormentoso de la economía para fin de año.

Locales abiertos, persianas bajas

Soldano destacó en los últimos días con un spot donde anunció la inauguración de nuevos locales partidarios de La Libertad Avanza, uno de ellos en Las Higueras. La construcción de una estructura física es parte de la apuesta por sostener presencia y militancia, pero también ofrece una postal difícil de aislar del contexto: mientras LLA abre locales, comercios e industrias de Río Cuarto enfrentan dificultades y algunos bajan sus persianas. El contraste ya fue recogido por el peronismo, que cuestiona la expansión libertaria en medio de cierres comerciales.

Esa imagen también forma parte del paisaje de tormenta que pueda incomodarlos en lugares donde justamente preveían un despliegue mucho más favorable. Las reuniones en la Sociedad Rural o el Centro Empresario Comercial, Industrial y de Servicios (CECIS) le presentan a Soldano y los suyos un temario que sin duda los tendrán enfrentando reclamos, quejas y exigencias de sectores que necesitan mantener entre los aliados.

La campaña de Bornoroni

La apuesta provincial busca instalar a Bornoroni con una agenda propia, centrada en la reducción o eliminación de impuestos y el alivio para los contribuyentes cordobeses. Pero la pregunta es cómo sostener esa promesa cuando la referencia nacional del espacio atraviesa un escenario económico que golpea, precisamente, el bolsillo.

En el territorio, la dificultad se vuelve concreta: hacer recorridas, sostener presencia y convencer a vecinos que pueden llegar con preocupaciones más inmediatas que las consignas de campaña. La territorialidad libertaria parece construirse en torno a defender el proyecto nacional, pero también evitar que cada conversación quede reducida a la situación económica.

Soldano es una de las voces más enfáticas en la defensa de Milei en redes sociales, incluso frente a indicadores que alimentan el malestar. La estrategia parece ser avanzar con el armado, instalar candidatos y provincializar la discusión detrás de Bornoroni, mientras se intenta dejar en segundo plano la coyuntura nacional. Una suerte de fingir demencia frente a una tormenta que, por ahora, no da señales de disiparse.

Con el cierre de año en el horizonte y la posibilidad de que las dificultades se profundicen, el espacio empieza a necesitar alternativas para que el escenario nacional no trastoque sus planificaciones locales. Soldano, en el sur, aparece como una de las dirigentes que deberá sostener ese equilibrio: proteger a los leoncitos del armado y a los potenciales votantes, sin poder controlar el clima que se aproxima.