En política, el guiño no siempre anticipa la maniobra, e Ignacio Tagni acaba de demostrarlo. En junio, Alfil contaba que abría una nueva etapa con Martín Llaryora y que valoraba el acercamiento provincial. En septiembre recibió al gobernador para inaugurar la nueva comisaría y compartir una agenda de obras en Villa Nueva. Menos de dos meses después, la foto es otra. El jefe comunal apareció junto a Luis Juez y Gabriel Bornoroni para anotarse en la alianza que La Libertad Avanza arma de cara a 2027. “La idea central y fundamental en la cual nos reunimos hoy es que pueda formar parte de la construcción de esta alianza”, definió.

Tagni sabe que el movimiento pide explicaciones, sobre todo puertas adentro de la UCR. Por eso abrió el paraguas antes de que lloviera. “Todos saben que de donde vengo podemos tener diferencias, pero tenemos muchos puntos en común”, sostuvo. “Las diferencias las vamos a discutir. Yo no pierdo mi identidad”. También buscó refugio en su historia: “Fui tres veces candidato a intendente, la posición nuestra fue siempre aliancista”. Quien fuera jefe de campaña de Ramón Mestre en las legislativas de 2025 se sumó a la mesa de Juez y Bornoroni mientras la UCR sostiene la candidatura de De Loredo. La boina blanca sigue puesta, aunque cueste distinguirla entre tanto violeta.

La llave de 2027

La explicación más terrenal está en Villa Nueva. Tagni llegó al municipio en 2023, tras 24 años de gobiernos peronistas, y ya había dejado trascender en su entorno que quiere otro mandato. Tres días antes del anuncio, un radical cercano al intendente negaba que pensara dejar la UCR y ponía el foco en la necesidad de un acuerdo competitivo para seguir en el cargo. Bornoroni no demoró en mostrar la contraprestación: “Si el intendente decide ir por una reelección nosotros lo vamos a acompañar, intendente se lo decimos acá delante de todos”. Más claro, imposible. Los libertarios consiguen un jefe comunal para exhibir en su recorrida y Tagni se lleva el salvoconducto antes de que empiece el reparto de candidaturas. “Si queremos seguir sosteniendo nuestros municipios, nuestras localidades”, argumentó, “tenemos que estar todos juntos”. En esa lista, la intendencia propia no parece el último de los desvelos.

De Loredo mueve su ficha

El “todos juntos”, por ahora, tiene letra chica. Bornoroni dejó planteado quién pretende marcar el rumbo: “Estamos seguros que va a surgir de esta mesa de la Alianza”, dijo sobre el candidato a gobernador. La pelea con Rodrigo De Loredo ya pasó a las chicanas: mientras el radical recorre la provincia en un DeLorean, Juez y el diputado libertario lo invitaron, desde un Fiat 600, a ocupar el asiento de atrás.

De Loredo respondió subiendo la apuesta. Este miércoles propuso un frente entre la UCR, La Libertad Avanza y el juecismo, con el candidato definido por encuesta. La discusión sigue abierta, pero Tagni no esperó a su correligionario.

En Villa María, otra hoja de ruta

Mientras la oposición discute volante y asientos, del otro lado del río la postal es de orden. Verónica Navarro Alegre asumió la conducción del PJ de Villa María con referentes de distintas corrientes y un primer objetivo: llegar al año electoral sin internas abiertas. El horizonte incluye un nuevo mandato de Eduardo Accastello en la ciudad y la continuidad de Llaryora en la Provincia.

La propia Navarro ya había señalado en el streaming Mesa Chica del diario Alfil que, en principio, Accastello será el candidato, aunque aclaró que la decisión es suya. El intendente, en tanto, apuesta a una agenda que cruza camisetas: sostiene que sin producción ni trabajo no hay crecimiento en el interior y que esa defensa les toca a los jefes comunales de todos los partidos.