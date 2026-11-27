La Ruta Nacional 158 vuelve a meterse de lleno en la agenda política. Este viernes, desde las 18. 30, la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero encabeza en el Concejo Deliberante de General Deheza un nuevo encuentro del Foro Autovía 158, con una promesa que despierta expectativas: hay buenas noticias para compartir.

En la previa suena Gabriel Bornoroni. El jefe del bloque de diputados de La Libertad Avanza podría participar de la actividad, donde además se aguardaría un anuncio importante. Si se confirma, la foto le agrega peso libertario a una causa con muchos kilómetros recorridos.

Villa María tiene los suyos. Eduardo Accastello y su par riocuartense, Guillermo De Rivas, sentaron posición en enero y volvieron sobre el tema meses después para exigir que la Nación atienda un corredor deteriorado, por el que circulan unos 10 mil vehículos diarios. El reclamo une producción, transporte y seguridad vial.

Del decreto a las máquinas

La senadora, que impulsa el Foro y presentó la ruta como corredor logístico prioritario en un proyecto propio, llega ahora con el decreto 1358/2026, que suma la 158 al esquema de concesiones por peaje. El 16 de noviembre celebró el paso y avisó: “Voy a seguir trabajando hasta que las obras se concreten”.

Ahí está la clave. Entrar en las concesiones no equivale a tener la autovía en marcha. Falta conocer qué obras se exigirán, en qué plazos y cuánto costará circular. El viernes puede empezar a despejar parte de esas incógnitas, o dejar la foto un paso por delante del asfalto.

En Deheza habrá expectativa por las novedades. Y en una ruta donde los intendentes llevan tiempo marcando la urgencia, cualquier anuncio se medirá por una vara bastante concreta: cuándo llegan las máquinas.