Cierre de alianzas: PJ dividido, UCR expectante y ¿juega Milei?

Por Gabriel Marclé

El reloj de arena del cronograma electoral riocuartense comenzará a contar desde este miércoles, cuando se concrete el primer paso oficial de la campaña. Este 24 de abril se convocará a la presentación de alianzas y empezará a armarse el tablero de candidatos que irán por la intendencia de la ciudad. En la previa de esta instancia, ya se tienen algunas certezas que le agregan picante al proceso: el peronismo irá dividido entre Guillermo De Rivas (Hacemos Unidos por Río Cuarto) y Adriana Nazario (con alianza a confirmar). También se presentará la alianza que encabezará Gonzalo Parodi, candidato desde septiembre del año pasado, quien confirmará mañana si logró el objetivo inicial de lograr una alianza opositora lo más amplia posible.

Este miércoles no se hablará de listas de candidatos, ya que eso se definirá el 4 de mayo. Sin embargo, se espera que las alianzas terminen de cerrar las filas que competirán por el Mójica, quizá con alguna sorpresa de último momento que convulsione las expectativas de cada frente. Por ahora, la información que ha pasado por Alfil permite tildar de “predecible” lo que sucederá en la sede de la Junta Electoral local, de donde saldrá el papeleo que luego será certificado por el Juzgado Electoral provincial.

El quiebre del oficialismo provincial entre De Rivas -con apoyo mayoritario- y Nazario fue motivo de tratamiento de este medio desde fines del año pasado, cuando Juan Manuel Llamosas convocaba a que las encuestas definan al mejor candidato posible. Pasados los meses, el presidente del PJ local se inclinó por su actual secretario de Gobierno y hasta expresó que no se podía lograr la unidad con el espacio de la ex diputada (La Militante) porque no habían mostrado voluntad de diálogo. Los nazaristas le echaron la culpa a la falta de muñeca del intendente.

Más allá de los dimes y diretes, desde hace al menos dos meses que se sabía lo que este miércoles terminará de confirmarse. “Adriana es candidata”, fue siempre la definición de los impulsores de la dirigente delasotista. Sin embargo, era sabido que De Rivas sería el favorito en la cuestión, digan lo que digan las encuestas. Para el llamosismo, el ahora candidato es quien mejor proyección tiene entre el electorado, pese a que Nazario es la de mayor nivel de conocimiento. Para saber si estas mediciones tendrán efecto, deberá esperarse a la definición de las urnas del 23 de junio.

Por ahora, De Rivas tiene al Partido Socialista y a sectores de la UCR entre las novedades, además de haber acordado con casi todos -algunos que están al caer- los precandidatos peronistas. Nazario tiene a PAIS, el Partido Solidario y Unión Vecinal Federal. El MID también parecía con Nazario, pero en las últimas horas también se los ha vinculado con De Rivas.

Claro que, más allá de este cruce, en Río Cuarto ya se habla de una elección de tercios: a los dos candidatos peronistas se le suma la competencia de Parodi, quien busca comandar una propuesta del tradicional y exitoso radicalismo municipal.

UCR expectante

Mientras los flashes se fueron con la disputa interna del peronismo, la propuesta radical -de componente cambiemita- avanzó sin grandilocuencia y hasta con un dejo de confianza. “Que se maten entre ellos”, venía siendo el mensaje enviado desde el equipo del actual presidente del principal bloque opositor en el Legislativo municipal. Caminando y sin hacer grandes anuncios, la opción radical prometía una alianza amplia con ex candidatos y referentes sociales. ¿Cumplirán?

Por lo pronto, ya tienen en el papeleo de socios que fueron acumulando durante el 2024. El Frente Cívico firmará, al igual que Coalición Cívica. También está cerca el Encuentro Vecinal de Aurelio García Elorrio. Se sospecha que pueda haber noticias del vasto espectro mileista, ya que hubo charlas con Mario Lamberghini, quien ya se había lanzado como candidato del Partido Libertario.

Pero hay dos cuestiones que generan incógnitas. Por un lado, el siempre pendiente apoyo de los dirigentes que compitieron en la interna radical y habían prometido su apoyo. La duda no es por Gonzalo Luján, autoexiliado de la trama actual, sino por Gabriel Abrile. El médico viene negociando desde hace tiempo y coqueteó con competir por sí solo con fuerza propia. Si bien los radicales de Parodi confían en que Abrile no jugará solo, esperan a ver qué ocurrirá el miércoles, si es que el doctor se presenta encabezando una alianza sorpresa.

Otra cuestión que incomoda a los radicales es el ida y vuelta con el PRO. Con las versiones de que el partido amarillo iría con candidato propio, los de Parodi afirman que no están preocupados por lo que haga un sector “minúsculo”, como observan al representado por el larretista Manuel Betorz, quien ya tendría listo su desembarco en la estrategia del Hacemos Unidos riocuartense. Si irá con candidatura propia o como parte de la alianza, ese es otro tema.

En el frente de Parodi aseguran que otra parte –“la que importa”- está “firme con el Pampa”. Serían los sectores que militaron a Patricia Bullrich en las nacionales, los “mayoritarios” de globos amarillos. Esto no significa que la ministra forme parte de la campaña. Sí lo harán los cordobeses Rodrigo de Loredo y Luis Juez.

Milei quiere jugar

Hasta el momento son pocos los nombres que salieron a anunciar la presentación de sus alianzas. Pablo Carrizo promete anotar alianza de Conciencia Desarrollista el próximo miércoles. También lo hará Gustavo Dovis, con el sello del Partido Humanista. Nicolás Forlani presentará Viva Río Cuarto con el aval del Partido Respeto, participante en las elecciones de 2016 y 2020. Aunque ya se habla de sorpresas, como la que circula alrededor de La Libertad Avanza.

Sin mencionar candidatos, el oficialismo nacional -con el diputado cordobés Gabriel Bornoroni como armador- estaría cerca de presentarse como competidora por la intendencia y hacerse con el voto mileista. Para el primer paso del cronograma electoral podría no revelar al delfín del presidente Javier Milei en la capital alterna, pero ya salieron nombres.

Alfil ya había reportado sobre el sondeo de figuras locales que pudieran representar a LLA en las urnas con un perfil outsider, como el del luchador de MMA Emiliano Sordi. Sin embargo, el que viene sonando fuerte es el empresario Gastón González, el primer riocuartense en correr el Rally Dakar, quien ya habría hecho correr la versión de que será el candidato de Milei en la ciudad. En el peronismo ya tenían información de esta maniobra y algunos lo consideraban una ventaja para el oficialismo. En el radicalismo creen que es una estrategia para dispersar votos en favor de Guillermo De Rivas. El miércoles se verá.