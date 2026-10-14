Enroque corto | Un reclamo de $47 millones | ¿Se cae?

Un reclamo de $47 millones

La política de Villa Santa Cruz del Lago suma un nuevo capítulo de tensión tras la salida de Andrea Romanutti del Ejecutivo municipal, en medio de la polémica por la demora en entregar el mando a la actual intendenta, Griselda Llanos. En su momento, el episodio fue señalado como un «atrincheramiento» pero posteriormente fue desmentido. Ahora, se conoció que Rodrigo Sebastián Moreno, exsecretario de Gobierno y de Obras Públicas de las gestiones de Omar De Giovanni y Romanutti, reclama más de $47 millones al municipio por indemnización, vacaciones no gozadas y aguinaldo proporcional.

Informante: Habrá visto que el cambio de mando en el municipio de Villa Santa Cruz del Lago vino con una demanda bajo el brazo. La impulsa el exfuncionario Moreno, que formó parte de las gestiones anteriores y fue desplazado cuando Llanos asumió y decidió renovar el gabinete. El exfuncionario presentó un reclamo administrativo por $47.069.147,24 que llegó al Concejo Deliberante y abrió una nueva controversia política.

Alfil: ¿Puede prosperar una indemnización de ese monto para un funcionario político?

I: Esa es precisamente la discusión. El concejal opositor Daniel Kopp cuestionó la presentación y la calificó como «un mamarracho» y «una chicana política». También generó polémica la intervención del asesor letrado municipal, quien habría señalado que el municipio no cuenta con fondos para afrontar el pago, en lugar de objetar la procedencia del reclamo.

A: ¿Y qué hay detrás de este conflicto?

I: Mucho más que una disputa por dinero. La salida de Moreno se inscribe en el recambio político que siguió a la salida de Romanutti del Ejecutivo, luego de la controversia por la entrega del mando. A eso se suma la incertidumbre sobre el futuro de De Giovanni, cuya eventual vuelta a la intendencia una vez recuperado de su ACV también alimenta versiones y movimientos políticos. En Santa Cruz del Lago, los expedientes administrativos empiezan a cruzarse con una disputa de poder que ya mira hacia 2027.

¿Se cae?

El informante provincial comentó con el periodista la novedad del día.

Informante Provincial: Le dije… es complicado el tema. Acá la duda es cada vez más grande.

Alfil: Hablamos del estado de salud del Papa, ¿verdad?

I.P.: Claro. Ya hubo confirmación del Vaticano y, lamentablemente, el tumor es maligno.

A.: ¿Se cae su llegada a Córdoba y a la Argentina entonces?

I.P.: Mire, por un lado, no deja de ser un asunto menor. Esperemos por sobre todas las cosas que se recupere. Ahora, yendo a ese tema, yo veo difícil que pueda sostener su agenda. Una operación como esa, con un resultado como este… ahora debe empezar un tratamiento complejo. Pero si me pide confirmaciones, no las tengo.

A.: ¿Y cuál es el humor en el Centro Cívico? Había mucha ilusión con la visita…

I.P.: Mire, ahora lo que hay es expectativa. Veremos cómo evoluciona el tema. Hablemos mañana.