La convención provincial de Encuentro Vecinal Córdoba (EVC), que este fin de semana se desarrollará en el Hotel Ananque de Villa Carlos Paz, quedó envuelta en las últimas horas en cierta incertidumbre por la expectativa generada en el ámbito opositor provincial.

En la previa del encuentro se anunciaba una postal política de alto impacto, en la que estarían el diputado libertario Gabriel Bornoroni, el senador del Frente Cívico, Luis Juez; y el movedizo radical Rodrigo de Loredo junto al anfitrión Aurelio García Elorrio, al menos así decía el convite al evento, pero a medida que se acerca la fecha comenzaron a caerse algunos de los protagonistas de la mencionada foto

Sin embargo, la convención anual de la fuerza vecinalista tiene una historia que los organizadores explican que excede a esa posible imagen.

Durante dos jornadas se reunirán dirigentes del interior y de la capital provincial, y el programa incluye conferencias sobre economía social de mercado, un panel juvenil sobre el juego online y las adicciones, exposiciones sobre el sentido de la política y el bien común —a cargo del intendente de La Calera, Fernando Rambaldi— y espacios dedicados a la elaboración de propuestas programáticas y el análisis político junto a periodistas.

En diálogo con Diario Alfil, García Elorrio confirmó que dos de los tres referentes opositores invitados (Juez y Bornoroni) finalmente desistieron de asistir, aunque evitó dramatizar la situación y aclaró que su espacio no busca erigirse como articulador de una alianza.

—¿De qué se trata la actividad que van a realizar este fin de semana en Villa Carlos Paz?

—Nosotros todos los años hacemos el "Encuentro del Encuentro", porque se reúnen los dirigentes del interior y de la capital. Es una jornada formativa y recreativa a la que vienen personas a hablar de diversos temas. Uno de los ejes que se ha elegido es la economía social de mercado; los juegos online es otro; también habrá un panel periodístico sobre cómo se ve desde los medios la política de la provincia y una conferencia del intendente de La Calera (Fernando Rambaldi). El domingo, además, trabajaremos puertas adentro en propuestas y análisis.

—Dentro de ese cronograma había un panel especial previsto con referentes de la oposición. ¿Qué pasó finalmente con esa mesa?

—Invitamos a tres dirigentes (Luis Juez, Gabriel Bornoroni y Rodrigo de Loredo). Los tres confirmaron en un primer momento y dos después dijeron que no pueden venir. Nosotros simplemente los invitamos, luego depende de la agenda y la voluntad de cada uno.

—¿Con esa invitación buscó impulsar el acercamiento de una coalición opositora de cara a 2027?

—No, de ninguna manera. Hay un equipo dentro del partido que me propuso invitarlos; a mí ni se me hubiera ocurrido. Cada uno es consciente de la fuerza que tiene y nosotros no tenemos la suficiente fuerza como para enderezar un acuerdo de esa magnitud. De todos modos, mi impresión es que esta gente habla entre sí y se va a terminar poniendo de acuerdo.

—¿Cree que es necesario ese acuerdo para lograr una alternancia en Córdoba?

—Veo un partido político, que es el PJ, que con el paso del tiempo ha devenido en un régimen que no tiene nada que ver con la democracia. Tiene una presencia excesiva en los medios, en el Poder Judicial, en los colegios profesionales; en todos los ámbitos tiene sus tentáculos. Eso ya no es un partido de gobierno, es un régimen. Y, por supuesto, ahí también está metida parte de la oposición, comiéndole el hígado a otros dirigentes. Frente a eso, hace falta una democracia real y no un uso fácil o formal de ella.

—¿Qué mirada tiene hoy del gobierno nacional de Javier Milei?

—Yo no soy partidario de las políticas de Milei. Soy socialcristiano, vengo de otra vertiente ideológica, aunque respeto a los libertarios.

-¿Pero su mirada política y social, es distinta a la del gobierno libertario?

-Puedo discutirle el modelo. Sí, pero hay que poner las cosas en proporción y tener la mirada puesta en el tiempo, no en el segundo inmediato. Los del PJ de Córdoba son tan horribles en su manejo del poder que, para cambiar, prefiero enfrentar en el debate democrático a los libertarios antes que seguir con un régimen cuasiautoritario que maneja todos los resortes del Estado como lo que ocurre aquí en nuestra provincia. Además los 10 mil abortos mensuales, que financia el Gobierno de Córdoba en su sistema de salud, que los pagamos todos los cordobeses, es motivo más que suficiente.