La salida de Martín Llaryora parece estar, por estos días, en la Circunvalación. Mientras las polémicas se acumulan en la Municipalidad de Córdoba y la gestión de Daniel Passerini vuelve a quedar bajo presión, el gobernador profundiza su presencia en el interior provincial. Una agenda que tiene mucho de gestión, pero también de campaña: multiplicar las recorridas, exhibir obras y fortalecer una construcción política que, de cara al 2027, podría encontrar fuera de la Capital las mejores perspectivas para sostener su proyecto de reelección.

No se trata de una retirada del principal distrito electoral de la provincia ni de una señal de que el oficialismo haya resignado la disputa capitalina. De hecho, el armado llaryorista en la ciudad continúa con sus propias líneas de trabajo y control de daños. Pero la sucesión de controversias que envuelven a Passerini introduce un factor adicional en el cálculo del gobernador, trastocando incluso los cálculos preliminares sobre la convocatoria a elecciones.

El escándalo del COyS, con denuncias por presuntas irregularidades en el pago de horas extras, allanamientos y la reciente remoción de su directorio, volvió a poner a la administración municipal en el centro de la discusión política. El desplazamiento de Santiago Pinsiroli y la designación de una nueva conducción, junto con el anuncio de una auditoría externa y la situación de las cuentas del SUOEM en el Banco de Córdoba, suman capítulos a una crisis que sin dudas toca de cerca al Panal.

En ese escenario, Llaryora parece elegir otro paisaje para desarrollar su propia agenda. La apuesta es sostener una exposición territorial que le permita hablar de gestión, mostrar resultados y reforzar vínculos con intendentes y comunidades del interior que representa al 65 por ciento del electorado provincial, sin quedar demasiado asociado a los problemas de la administración capitalina. Una forma de ganar volumen político por fuera de un distrito que, aunque decisivo, hoy también representa un frente de desgaste.

Una gira con sello de campaña

La intensidad de la agenda de esta semana ofrece una muestra de esa decisión. El miércoles, el gobernador recorrió cinco localidades del departamento San Justo: Altos de Chipión, La Paquita, Colonia Vignaud, Colonia San Pedro y Morteros. En Morteros, Llaryora protagonizó un momento emotivo en la sede regional de la Universidad Provincial de Córdoba. Entre lágrimas tras la proyección de un video donde vecinos destacaban la importancia de la educación, el gobernador apuntó contra Javier Milei: “Yo he preferido no traer una motosierra e inaugurar una universidad”, lanzó para intentar marcar el contraste con el presidente libertario.

Ayer jueves, la gira continuó por el departamento Presidente Roque Sáenz Peña, con tres localidades en la agenda y una parada central en Laboulaye, donde Llaryora encabezó la inauguración de otra sede regional de la Universidad Provincial en uno de los municipios más importantes para la construcción opositora La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical, de donde proviene el intendente Gino Chiappello.

Este viernes, la recorrida seguirá por los departamentos Unión y Tercero Arriba. Bell Ville, Colonia Almada y Los Zorros aparecen entre las localidades previstas para una jornada cuyo itinerario todavía tenía algunos puntos pendientes de confirmación. La sucesión de visitas en apenas tres días, con escalas en distintos puntos de la geografía provincial, marca una aceleración de la presencia del gobernador en el territorio.

La agenda no es casual. Obras públicas, ampliaciones escolares, infraestructura universitaria, viviendas, créditos y acompañamiento a instituciones conforman un repertorio que permite al oficialismo exhibir la extensión de su gestión y, al mismo tiempo, reforzar su vínculo con los gobiernos locales. La intención es que la presencia provincial se traduzca en respaldo político cuando comience a tomar forma la disputa electoral.

El interior como territorio decisivo

Detrás de esa estrategia aparece una cuenta pendiente que Llaryora arrastra desde su llegada al Panal. En las elecciones de 2023, el actual gobernador logró imponerse en la provincia por una diferencia estrecha frente a Luis Juez, pero el mapa departamental dejó una advertencia para el peronismo: Juntos por el Cambio ganó en buena parte del sur y en distritos de peso electoral como Río Cuarto, Unión, Tercero Arriba, General Roca, Juárez Celman y General San Martín. Llaryora consiguió sostener la Capital y buena parte del norte, además de algunos triunfos puntuales en el interior.

La reconstrucción de ese mapa es uno de los objetivos que atraviesan la estrategia de cara al 2027. El gobernador necesita consolidar los territorios donde el peronismo mantiene fortaleza y mejorar su rendimiento en departamentos donde hace tres años la oposición logró imponerse. En ese sentido, las recorridas no sólo buscan mostrar gestión: también apuntan a fortalecer la relación con intendentes, dirigentes y sectores sociales que pueden resultar determinantes en una elección provincial.

La diferencia con el escenario de hace cuatro años también empieza a instalarse en las lecturas del oficialismo. Si en 2023 la Capital fue una pieza fundamental para que Llaryora alcanzara la gobernación, en la próxima disputa el interior podría tener un peso todavía mayor en la definición. No porque Córdoba haya dejado de ser el principal distrito electoral, sino porque la evolución de los dos escenarios puede ser muy distinta.

Mientras el gobernador encuentra en las localidades del interior una oportunidad para mostrar obras y consolidar apoyos, la gestión peronista en la ciudad capital enfrenta dificultades que pueden repercutir sobre el conjunto del oficialismo provincial. El interrogante es cuánto puede afectar ese desgaste a la construcción electoral de Llaryora y cuánto margen tendrá el mandatario para diferenciar su proyecto de los problemas municipales.

Por ahora, la respuesta parece estar en el kilometraje. Más recorridas, más inauguraciones y más presencia fuera de la Capital marcan estos días de la agenda de Llaryora. La reelección todavía tiene un largo camino por delante y el interior aparece cada vez más como el territorio donde pretende construir buena parte del objetivo reelección.