Enroque corto | Movidas de la oposición, marcha y polémica legislativa

Quiroga se desmarca de la oposición radical

Informante: Le escribo porque en varias publicaciones de Alfil siguen mencionando a Luis Quiroga dentro del sector opositor del radicalismo que integran Rossi, Jure y Mestre.

Periodista: Sí, claro. Suele aparecer en la nómina de dirigentes de ese espacio.

I: Bueno, pero eso ya no es así. Quiroga aclaró que se retiró de ese sector incluso antes de las fallidas elecciones internas de la UCR. Desde entonces, no participa de ninguna actividad de ese grupo ni tampoco del oficialismo partidario.

¿Floja gira de De Loredo en Río Segundo?

El informante radical, que no jugó en las filas del deloredismo en la interna UCR, se cruzó con el periodista y le contó lo siguiente.

Informante Radical: A usted que siempre me pregunta por novedades del departamento, le tengo una.

Alfil: A ver.

I.R.: Esta semana el De Lorean pasó por Río Segundo y no levantó ni polvareda.

A.: Hábleme en criollo, por favor…

I.R.: Lo que le digo, muy poca convocatoria de la gira en Río Segundo. Su discurso no convoca, no prende en el departamento.

A.: Bueno… usted también es jodido… siempre tira para atrás. Dígame algo positivo, a ver si no está jugando a ver el vaso medio vacío y nada más.

I.R.: Qué quiere que le diga… capaz que fue más culpa de los organizadores que de él, quién sabe… ahora, que el discurso en el departamento no prende, para mí no prende…

Todos a la marcha

En el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini bajaron un mensaje claro y contundente a la dirigencia peronista.

Informante: “Por pedido de Martín y Daniel, es fundamental que participemos activamente en la Marcha Federal Universitaria en Córdoba”, es el mensaje que llegó a los WhatsApp de todos los funcionarios de la Municipalidad y el Gobierno.

Periodista: Así que los veremos a todos allí…

I.: Por supuesto.

P.: Pasarán revista luego (risa)

I.: No tenga dudas. Seguramente los veremos a todos o la mayoría movilizándose en una misma columna. Tanto el intendente como el gobernador dijeron que esperan un compromiso y una participación activa de todos en esa convocatorio. Es gran punto de diferenciación con el Gobierno nacional y hay que exprimirlo.

Pintadas bajo la lupa legislativa

El Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades dejó algo más que consignas en las calles de Córdoba. Las críticas por las pintadas y los daños en fachadas públicas y privadas llegaron ahora a la Legislatura provincial, donde Encuentro Vecinal presentó un pedido de informe para que el Gobierno explique qué hizo —y qué piensa hacer— frente a los mensajes que quedaron plasmados en las paredes de edificios públicos.

Informante: Finalmente las pintadas se convirtieron en pedido de informe. El proyecto, firmado por el legislador Gerardo José Grosso, le da al Poder Ejecutivo un plazo de diez días para responder si identificaron a las personas responsables de las pintadas y si iniciaron gestiones para recuperar el dinero que demande la reparación de las fachadas. El pedido apunta a conocer si la Fiscalía de Estado instruyó a la Procuración del Tesoro para iniciar acciones civiles ante eventuales daños al patrimonio provincial. Además, pregunta si Córdoba presentó una denuncia penal y si se constituyó como querellante particular.

Alfil: O sea que el plateo pone el foco en la responsabilidad del Estado.

Informante: Exactamente. Encuentro Vecinal sostiene que la Provincia debe proteger el patrimonio histórico y cultural, incluso cuando los bienes dañados no sean exclusivamente estatales. En los fundamentos, invoca los artículos 38 y 65 de la Constitución provincial, referidos al deber de resguardar el patrimonio y a la responsabilidad estatal de conservarlo.

Pero va más allá, el legislador también puso sobre la mesa las declaraciones públicas de la vicegobernadora, quien —según el planteo— había reconocido que sabían que podían ocurrir estos hechos. Ahora la oposición exige saber si esa previsión se tradujo en medidas concretas.